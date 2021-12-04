Почему калужане отказываются прививаться: мнения антиваксеров и комментарии специалистов

Принудительная вакцинация и введение QR-кодов затрагивает очевидную и важную тему. Прививка - дело добровольное.

Недовольство людей выражается в активном словотворчестве. За все время с момента введения обязательной вакцинации резко взлетели в популярности слова, выражающие негативное отношение к прививке: локдаун, ковикулы и QR-коды.

В социальных сетях антипрививочники ведут активную кампанию против вакцинации. Почему же они проявляют такую деятельность? Чтобы это узнать, мы взяли комментарии у некоторых таких сторонников.

В глубинных мнениях антиваксеров

- Тему вакцинации рассматривать с позиции «хочу-не хочу» неправильно, - пишет пользователь нашего сайта Darth Vader. - Начнем с того, что вакцинация в стране добровольна и это безусловное право закреплено ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 21 Конституции РФ. Опустим все неловкие моменты относительно самих «вакцин» и понятия «эпидемия» - это отдельный разговор. Результат вакцинации всегда вероятностный показатель. Господин Гинзбург откровенно заявляет, что никто не знает, какой уровень антител необходим и достаточен для предотвращения развития заболевания. Только время способно дать ответ несет ли вакцинация защитную функцию или нет.

Защитники принудительной вакцинации любят использовать лозунг «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», но смысла этой фразы не могут постичь целиком. Мы все знаем, что «непривитый» вовсе не значит «заразный» и наоборот - привитые заражаются, болеют и заражают других, и это – общепризнанный факт. Фактически, подобный тезис означает, что эту непреодолимую границу прав будет произвольно устанавливать государство волей законодателей. Такое положение вещей имеет прямое отношение к тоталитарной диктатуре – поскольку при таком подходе даже самые базовые права более не принадлежат всем неотчуждаемо.

Никаких естественных прав, которые «государство» призвано и обязано признавать и защищать, при такой ситуации уже нет. Права становятся безраздельной собственностью «государства», выделяются каждому в зависимости от благосклонности его, «государства», хозяев.

Причем, этот лозунг берет начало из времен «Великой французской революции». Так давайте тогда и цитировать его полностью. В Декларации прав человека и гражданина 1789 года он звучит так: «Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользоваться теми же самыми правами». И это, как говорят не только в Одессе, две большие разницы. Не находите?

Очевидно, что речь здесь идет о недопустимости активного причинения вреда. Исходя из этой формулировки, идея, что допустимо запретить одним свободно ходить по кафе и магазинам, чтобы другие могли свободно ходить по кафе и магазинам – это чистой воды абсурд.

Что может помешать некоторым там присутствовать – так это страх заразиться. Но права на свободу от страха за чужой счет уж точно ни у кого нет. И идея обеспечить это право, ограничивая вполне реальные права других – опасное безумие, граничащее с психозом.

Я выступаю за право гражданина решать, каким образом он защищает свое здоровье. Ведь ни у одного здравомыслящего человека нет желания заболеть и умереть. Давайте вместе защищать право человека на свободный выбор и отстаивать государственность, не позволяя частным международным организациям и фарм-компаниям диктовать что «лучше» человеку. Права на абсолютную безопасность и невозможность заражения не существует. И у государства ничуть не больше нравственного права нарушать этот простой и справедливый принцип, чем у отдельного человека.

- Я вакцинирован, но, если бы меня не заставляли, я бы не вакцинировался, - сообщает другой пользователь Полиграф Шариков. - На кону стояли большие деньги, потому риск от однократной вакцины, как я тогда думал, будет меньше того, что я бы потерял не вакцинировавшись.

Теперь к сути. Пандемия политический фейк. Сначала с видимым итогом, после июня 2020 года уже не понятным для меня. Взяли вирус с красивым названием, объявили его новым и через СМИ стали запугивать людей.

Медицинскую помощь сильно урезали и изменили, из-за этого мы увидели всплеск смертности. Вакцинироваться от заболеваний группы ОРВИ (грипп, корона и прочие) нет смысла, иммунитет при заболевании вырабатывается за 7-10 дней, и сам справляется с болезнью. Приобретённый иммунитет, не важно от болезни или вакцина, сохраняется всего несколько месяцев. Вирусы эти очень изменчивы, и угадать вакциной будущую мутацию вируса, так же легко, как и выиграть в лотерею миллион долларов.

Зато сама вакцина сама имеет побочные эффекты, которые некоторым людям могут больше навредить, чем помочь. Людей без иммунитета, они вообще убьют. Как-то так коротко.

- Не являясь противником вакцинирования как такового, - говорит Антиваксер Недоковидыч. - Убеждён, что оно обязано оставаться исключительно добровольным, а отказ от него не должен нести каких-либо последствий (кроме возможного заболевания) для гражданина.

Медицина, как ни одна другая отрасль, требует грамотного и вдумчивого подхода, глубоко гуманистического при этом. Выступаю за непременное обследование человека перед прививкой, что при нынешней поголовщине и процентном нагоняе практически невозможно.

Другой немаловажный фактор, ставящий меня в ряды несогласных с происходящей вакцинационной кампанией, является зачастую встречающаяся подмена понятий, когда под видом заботы о жизни и здоровье населения свои личные интересы решают политики, бизнесмены и иные отдельные персонажи.

Определённое недоверие вызывает и замалчивание прочих мнений по эпидемии и вакцинации, кроме генеральной линии партии.

Например, уже подверглись нападкам и угрозам уголовного преследования доктор медицинских наук Редько (выступает против принудительного вакцинирования), д.м.н. Шафалинов (вакциноскептик), д.м.н. Чурина (говорит о множестве противопоказаний).

Всё это делает меня устойчивым антиваксером, как выразился Владислав Шапша.

Ответ врача с 44-летним стажем

С целью узнать мнения специалистов по поводу антипрививочников мы сделали запрос в Центр инфекционных заболеваний и СПИД.

- Действительно, вакцина не предупреждает развитие заболевания в 100% случаев, и данный факт не скрывается её разработчиками, - говорит врач. - инфекционист с 44-летним стажем Игорь ШТУНДЕР.

Основная задача вакцины - предупредить развитие тяжелого течения заболевания, осложнений и смерти.

Простой пример: в ноябре 2021 года в инфекционную больницу было госпитализировано 722 больных, из них только 98 с их слов были привиты (13,6%), 70% из них не закончили полный курс вакцинации и не имели сформировавшегося иммунитета. Как видим, привитые болеют гораздо реже или заболевание у них протекает легко и не требует госпитализации. По последним общемировым данным, основанным на изучении более 800 000 случаев заболеваний, эффективность вакцинации в предупреждении смертельного исхода составляет более 71% даже для являющегося более опасным штамма Дельта и более 85% для первоначального варианта вируса.

Молодые, здоровые люди могу позволить себе эксперимент со своим здоровьем, не всегда удачный, а людям 60+ и имеющим сопутствующие заболевания. Я, как врач-инфекционист с 54-летним стажем работы, этого бы не советовал, так как риск умереть у данной возрастной группы очень высокий. Также последствия для здоровья человека после вакцинации более предсказуемые и управляемые, нежели после перенесенного заболевания Covid 19.

Что касается качества организации оказания медицинской помощи в стране, то этот вопрос в пространство. А вот необходимость вакцинации имеет доказанное научное обоснование. Ибо эпидемию можно победить только при достижении охвата прививками не менее 80% населения. Это уже закон науки эпидемиологии, и никакая политика здесь не присутствует. Подают этот научный постулат не всегда красиво, но что поделать».

Что же с законом?

- Попытка подмены здравого смысла юридической казуистикой в истории всегда заканчивалась не лицеприятно, - отмечает депутат Законодательного собрания Алексей СЛАБОВ. - В нашей стране есть конституция свободы мнения. В данной ситуация закон и система прав и свобод трактуется в угоду подтверждения их точки зрения. Это на мой взгляд не может являться правильным.

Я не специалист в области медицины и вирусологии, но поддерживаю позицию наших врачей. Только вакцинации на данный момент является единственным известным способом преодолеть пандемию коронавируса.

Каков итог?

Как видно, неожиданная чувствительность народа к теме о вакцинации и ограничений вызывает массовое недовольство и попытки гражданской самоорганизации.

Властям, кажется, удалось то, что все время пыталась, но так и не смогла сделать оппозиция - разбудить народ для гражданской жизни.

Из миллионов одиночек он превращается в сплоченную социальную силу. Интересно, ограничится ли этот процесс спорами об прививках.

Дорогие читатели, а на чьей стороне вы?

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!