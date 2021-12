Калужским вейперам грозит новая смертельная болезнь

В России активно борются с курильщиками уж далеко не первый год. Цены на табачную продукцию постоянно повышаются, идет активная пропаганда здорового образа жизни, а по изображениям на пачках сигарет легко можно снять десятки фильмов ужасов и не меньшее число хоррор-сериалов.

Результат такой работы налицо. В 2020 году курильщиков в России стало меньше на 1,33 миллиона человек.

Правда, эта радужная статистика не учитывает один плачевный факт. Многие из тех, кто отказался от сигарет, перешли на вейпы и другие электронные курительные гаджеты.

Парить, а не дымить

Теперь часто на улице можно увидеть людей, которые не курят, а парят. Причем, зачастую зная о вреде новомодных гаджетов.

- Понимаю, что это вредно, - рассказывает наш читатель Алексей. - Начал парить, потому что понравилась сама концепция, вкус. Бросать курить не собирался. Понимал, это просто смена одной плохой привычки на другую. Когда начал курить вейп, заметил, что у него меньше побочных эффектов, улучшилась ситуация с больным желудком, похмелье не такое сильное. Из побочек - кашель, слизь в легких. По поводу вредности вейпа иллюзий не питаю, понимаю, что пока мало информации в целом, штука достаточно новая в сравнении с табаком. Ещё по смертности статистики такой широкой нет для неё.

В России, действительно, статистики по вейп-парильщикам просто нет. А вот в 2019 году в США зарегистрировали, предположительно, первую смерть в результате тяжелого респираторного заболевания, получившего название EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury, что в переводе означает повреждение организма, связанное с употреблением вейпов и электронных сигарет).

До нашей страны вейп-волна дошла немного позже. Только летом 2021 года был зафиксирован первый случай новой болезни. Подросток поступил в московскую больницу с симптомами тяжелой пневмонии и общей интоксикации. Незадолго до госпитализации у него появились одышка, кашель, повышение температуры, рвота и боль в животе. А за две недели он похудел на 10 килограммов.

Такое состояние вызвало полтора месяца активного использования вейпов. На момент госпитализации его легкие закупорила масляная пленка от курительной жижи.

В Калуге ситуация также выходит из-под контроля. Хотя официально диагноз EVALI еще никому не поставлен. Наверное, потому что сейчас не до новых болезней. Коронавирус затмил собой всё и вся…

Вейперы могут «парить» целыми сутками.

Вейп-антифриз

Любителей «парить» становится с каждым днем только больше. Многие из них если что-то и слышали о сходстве вейпов с антифризом, то вряд ли этому верят.

По словам врача аллерголога-иммунолога, пульмонолога Виктории ПОДЖАРОВОЙ, молодежи нужны какие-то объективные факты о вейпах. Нельзя просто говорить о их вреде. Это не работает.

- Ничего хорошего в составе вейпов точно нет, - утверждает Виктория. - В состав входит пропиленгликоль и растительный глицерин. Также производители могут добавлять никотин и ароматизаторы. Пары, которые вдыхает человек, разрушают сурфактантную систему легких, нежную защитную оболочку наших альвеол. Возникает воспаление. Оно носит неконтролируемое течение. В итоге образуется фиброз, то есть ткань легких замещается соединительной тканью. К счастью, этот процесс не очень быстрый. Но есть главная опасность – мы не можем вовремя диагностировать заболевание. Зачастую курильщики вейпов обращаются тогда, когда легкие уже просто утратили свою функцию, они разрушены.

Курилищики меняют одну зависимость на другую.

Замена сигарет

Поменять одну зависимость на другую – выбор сотен, если не тысяч калужан. Популярность вейпов и электронных сигарет обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, это модно.

Во-вторых, от парящего средства доставки никотина в легкие меньше неприятного запаха.

В-третьих, сигареты банально дороже стоят.

- Мне в удовольствие, что я могу курить вейп в помещении, когда сижу за компьютером, - рассказывает еще один наш читатель Роман. – Вообще, вейп стал для меня заменой обычных сигарет. Мне кажется, что от него вреда меньше.

Таких, как Роман, в Калуге достаточно много. Причем, зачастую они считают, что победили в войне с сигаретами и теперь их легкие в полной безопасности.

- Многие из моих пациентов сейчас говорят, что бросили курить, хотя зависимость у них все равно осталась, - продолжает Виктория Поджарова. - Калужане хвалятся тем, что перешли на вейпы или электронные сигареты. Люди воспринимают это, как шаг к отказу от курения. Но на самом деле они попадают в лапы другого, еще более опасного врага.

Заболевание вейперов может проявляться как пневмония, острый бронхиолит (воспаление в бронхиолах) или пневмонит (воспаление стенки альвеол), при этом общим для всех типов болезни является ее неинфекционная природа: от воспаления не помогают антибиотики. В большинстве случаев пациентов направляют в отделение интенсивной терапии и подключают к системе искусственной вентиляции легких. И, к сожалению, вейповая промышленность даже при таких итогах своей работы останавливаться не собирается.

Конечно, индустрия не остановится на вейпах. Производители будут и дальше усовершенствовать способы доставки никотина в легкие человека. Калужанам просто надо задуматься о том, что они гробят свое здоровье. И врачи зачастую просто не могут им впоследствии помочь, - подытожила Виктория Поджарова.

Паровая ловушка

Последние исследования ученых из Брауновского университета показали, что вейпинг столь же опасен, как и обычное курение.

Более того, любители парить оказались подвержены инсультам на 15 процентов больше, чем те, кто предпочитает курить обычные сигареты из табака.

Так что, калужане, решайте сами, что вам по вкусу - парить с перспективой попасть на ИВЛ, или оставаться здоровыми.

