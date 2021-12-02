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Начинающему режиссёру из Москвы доверили поставить спектакль на сцене калужской драмы

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 02.12.2021 19:15 0 204
Начинающему режиссёру из Москвы доверили поставить спектакль на сцене калужской драмы

Очарованные театральным миром калужане свой вечер среды, 1 декабря, разделили с актерами Калужской облдрамы. А все потому, что на малой сцене в буквальном смысле за час пронеслась премьера молодого режиссёра Константина ТРИШИНА.

25-летний выпускник ГИТИСа мастерской Леонида Хейфеца своей работой рассказал зрителям о том, как он видит чеховскую Вселенную. Собрав воедино сразу 3 рассказа, Тришин показал публике постановку «Антон Чехов рассказывает». В нее вошли произведения «Человек в футляре», «Хористка» и «Следователь». В спектакле классика отчасти смешалась с современностью.

– На малой сцене родился новый спектакль. Сентябрьская лаборатория молодых режиссёров внесла в копилку театра три эскиза по рассказам Чехова, – отметили в Калужском драматическом театре. – «Человека в футляре» поставил Сергей Тонышев. «Хористку» перенесла на сцену Ирина Васильева, рассказ «Следователь» прочитал режиссёр Константин Тришин. Он же объединил эскизы в единый спектакль, который получил название «Антон Чехов рассказывает». Долгих лет жизни и зрительского успеха!

Сцена 1. О людском страхе быть собой и жить так, как хочется, о страхе взглянуть самому себе в глаза – «Человек в футляре». 

Главного персонажа – Беликова, чьё имя стало уже нарицательным,  сыграл Григорий ДОБРЫНИН, выпускник Ярославского государственного театрального института. В актёрский состав нашего драмтеатра Добрынин влился меньше четырех месяцев назад. 

Вареньку сыграла 28-летняя актриса Елена КОРОТКОВА.

Классика Чехова из XIX века и кроссовки из XXI – совместимы?

Варенька Саввишна Коваленко у Антона Павловича – беззаботная дивчина, которая не упустит возможности пошутить да похохотать. Короткова своей подачей обрамила героиню в сталь и вычеркнула лёгкость из образа. Но шуточный настрой остался.

О предательстве, провальном романе с падшей женщиной за спиной жены, которая, оказывается, любима, умна и бесценна на фоне всей этой низости и подлости, – «Хористка».

Сцена измены. Режиссёр подал её с опорой на символизм. 

Жену Колпакова в «Хористке» безупречно сыграла Кристина СТЕБУНОВА. А роль любовницы Паши досталась Есении БАЛАХНИНОЙ. Здесь – женская хитрость в противопоставлении с простотой и беспринципностью, которые рушат личность и режут ничуть не хуже ножа.

О загадочной смерти здоровой героини на пятый день после родов, ее предсказаниях и о том, на что способны женщины в ответ на предательство – «Следователь». Главный герой повествует о своей жизни от третьего лица, параллельно находясь в поисках ответа на основной вопрос в своей жизни. Сергей ВИХРЕВ, Елизавета ЛАПИНА и Андрей СОЛОВЬЁВ завершили спектакль из трёх частей чувственной и глубокой подачей.

Сцена родов. В такую напряжённую обстановку удалось вставить даже парочку шуток.

Режиссёр Константин Тришин приехал из Москвы. На вопрос, как его занесло в Калугу, отвечает, что этому поспособствовал сам институт. Тришину предложили сделать дипломный спектакль, а после постановки «Шинель» по Гоголю молодого театрала пригласили работать в штат.

Спектакль «Антон Чехов рассказывает» – итог работы режиссёрской лаборатории выпускников театрального института.

Произведение XIX века разбавили нотками современности. Хорошо это для классического театра или плохо, решать главному судье – зрителю.

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Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 02.12.2021 19:15 0 204
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