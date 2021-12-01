Новый главный режиссер Калужской облдрамы: «Я мог стать успешным предпринимателем, но люблю театр»

Почти год наш драмтеатр был без главного режиссера. Владимир Хрущёв покинул этот пост в декабре 2020-го, у него закончился контракт. И вот, месяц назад калужской труппе представили нового главрежа - Роберта МАНУКЯНА. Из Москвы он переехал в наш город. И сейчас знакомится с Калугой, в которой в эти предновогодние дни уже ощущается праздничная атмосфера. Возле театра стоит украшенная ёлка. Горожане скупают в магазинах гирлянды и мандарины.

С Робертом Манукяном мы поговорили о жизни в Тбилиси, работе с калужскими актёрами, подготовке к премьере и Новом годе.

- Роберт, скоро Новый год, вы любите этот праздник?

- Я очень люблю Новый год, в детстве участвовал в новогоднем представление вокруг ёлки. Мы жили в центре Тбилиси. Мой папа был высококлассным модельером-закройщиком-портным. А мама работала в театральном отделе Дома офицеров, организовывала разные мероприятия. Это было старинное здание в стиле модерн, с красивыми лестницами, балкончиками. Я ходил туда на кружки. Занимался танцами, посещал театральную студию, играл в шахматы, играл на гитаре. Там была шикарная столовая, где очень вкусно готовили. Причем, один зал предназначался для офицеров, а в другой мог прийти пообедать любой человек. На столе лежало распечатанное на машинке меню. Подходили официанты. Мне это так нравилось: я ребенок сижу и делаю заказ. Помню, там гуляш вкусный был.

В Доме офицеров я проводил весь день, тем более, что он был в пяти минутах от дома. Счастливое время! Там кипела бурная творческая жизнь: концерты, спектакли, творческие встречи с известными актёрами: Этушем, Яковлевым, Мироновым, Папановым... Я ходил на все мероприятия. А на Новый год в очень красивом зеркальном фойе Дома офицеров ставили елку. И в новогодней интермедии вокруг ёлки я исполнял роль Нового года. На утреннике объявляли: «Встречайте Новый год!» Я выходил в красном костюме, шапке с надписью «1972 год», в руках – флаг и говорил: «Я Новый год – год мира и труда». А дальше выступал наш танцевальный коллектив, и был кукольный спектакль. С одной стороны, в Новый год мы отрабатывали 60 ёлок, по 4-5 представлений в день, и нам-детям, за это платили, я зарабатывал кучу денег. А с другой стороны, я был лишен мультфильмов и фильмов, потому что только вечером приходил домой. Старшая сестра занималась музыкой и у нее было свободное время, она сидела смотрела детские фильмы, а я отрабатывал елочные представления. Но не жалею, потому что уже тогда начиналась моя творческая история. Я играл вместе со взрослыми актерами. Восемь лет (с 1972 по 1979 год) был Новым годом. Естественно, костюм несколько раз перешивали, потому что я рос. И уже в 1979 году я сказал, что всё, перерос эту роль.

- А помните первый спектакль, который вы посмотрели?

- Помню. Мне было шесть лет, бабушка отвела нас с сестрой в оперный театр, который находился через дорогу от дома. И когда началась увертюра, со мной стало что-то происходить, моя душа улетела на сцену к артистам. Вот тогда я и решил, что буду актером, а не пожарным или космонавтом. Был уверен в этом. Папа, кстати, не поддержал моего решения. Он сказал: «мужчина должен зарабатывать деньги и кормить семью», что правильно. И я очень благодарен ему за то, что, когда я все же стал актёром, он долго помогал мне. Потому что до 38 лет я жил в Тбилиси, и стал зарабатывать только когда переехал в Москву.

Бытовая жизнь мне неинтересна.

- Но актёром и режиссером вы стали не сразу.

- После школы я не смог поступить в Тбилисский театральный институт, потому что готовился к экзаменам на русском языке. А прием был на грузинском. Тогда я поехал в Ереван, но и там была таже ситуация, приём - на армянском языке. Поэтому я поступил в первый же вуз, который встретился мне по пути - Ереванский зооветеринарный институт. Изучал технологию молочного производства. Но мечту стать актером не оставлял. Поступил в студию при Ереванском государственном молодежном камерном театре и стал играть на сцене. Потом вернулся в Тбилиси, служил в Русском драматический театре им. Грибоедова. Мне было интересно играть на сцене, но хотелось развития. И я поступил на режиссерский факультет Тбилисского института театра и кино им. Руставели. Причём, учился очно, и в театре посещал все репетиции и спектакли. Было очень активное время. Меня стали приглашать другие театры. Я ставил спектакли в Русском театре, в трех грузинских театрах, долго работал в Тбилисском государственном армянском драматическом театре им. Адамяна. Но постоянно надо двигаться дальше. В 2003 году увидел в газете объявление, что центр Мейерхольда и школа-студия МХТ объявляется набор в магистратуру. И поступил туда. Мы изучали биомеханику Мейерхольда. Ездили в Японию, изучали японский театр, встречались с Тадаси Судзуки, проходили его систему работы с актёром. Потом были занятия с известным греческим режиссером, мастером трагедии - Терзопулосом. Вечером в Дельфах мы играли спектакль на античном стадионе, который находится в горах. Там потрясающая акустика: можно было шепотом говорить - и всё слышно. По окончанию магистратуры в центре Мейерхольда мы ставили спектакль по древнегреческой трагедии. А школа-студия МХАТ требовала диссертацию. Я изучил всю педагогическую деятельность Мейерхольда, проштудировал 22 книги. Как раз в это же время ставил в Калужском театре французскую комедию «Господин, который платит» и как актер снимался в Минске в сериале. Всё успевал. В декабре 2004-го закончились съемки, в конце января 2005-го была премьера в Калуге, а в феврале я защитил диссертацию.

- Как выдерживаете такой напряжённый режим?

- Так как с детства я всё время был занят, то и по жизни так происходит. До пандемии был очень активный период. Я выходил на сцену, снимался в фильмах, ставил спектакли и, как режиссер, снял сериал. И сейчас творческая жизнь постепенно возрождается. Я поставил в Калужском театре «Горе от ума» и меня пригласили стать главным режиссером. Я с удовольствием согласился, потому что театр хороший, работать здесь - в радость. Я провожу целый день в театре, мне здесь комфортно. Бытовая жизнь вне театра мне неинтересна. А вот когда открывается занавес, я попадаю в ирреальную историю и с персонажами проживаю другую жизнь.

Новый театральный сезон открылся премьерой спектакля "Горе от ума", который поставил Роберт Манукян.

- Ближайший год вы будете жить в Калуге.

- Я переехал в Калугу. На праздники, конечно, буду возвращаться в Москву. Нельзя быть главным режиссером и жить в другом городе, ставить на стороне. Важно полностью погрузиться в театр, заниматься его проблемами, его жизнью. Много не только творческой, но и организационной работы. И моя мечта, чтобы за два-три квартала от театра люди просили лишнего билетика. Контракт у меня на год, это нормально. И я благодарен директору театра Александру Кривовичеву, что он мне доверил эту должность. Я - перфекционист и хочу делать всё идеально. Потому что сцена не прощает лжи, предательства, работы в полсилы. К сцене надо относиться бережно. Даже в уличной обуви нельзя заходить, у меня есть сменная, мы все переобуваемся, и это - уважение к сцене.

Роль Чацкого исполнил Кирилл Бессонов, а Софьи – Мария Артемьева (во втором составе – Анастасия Семесенко).

Работаем в радости

- Калужский театр вам знаком, 16 лет назад вы уже ставили здесь спектакль. А этот театральный сезон открылся вашей постановкой «Горе от ума», о которой, кстати, много хороших отзывов.

- Мы были в приятельских отношениях в Александром Плетневым. Он приглашал меня сюда. Потом я ездил по всей стране, ставил в Хабаровске, во Владивостоке, в Краснодаре. Три года был главным режиссёром в театре киноактера, затем - главным режиссером Хабаровского музыкального театра и художественным руководителем Хабаровского театра драмы. Приехать в Калугу не получалось. Да и тяжело было после того, как Саша Плетнёв ушёл из жизни. Но в начале этого года мы встретились с Александром Анатольевичем Кривовичевым, и пришла идея поставить «Горе от ума». Я считаю, это нужный спектакль, великое произведение Грибоедова, актуальное и в наши дни. Оно входит в школьную программу. И когда в театр приходят молодые люди, они должны видеть классику, приближенную к автору, а не отдаляться от автора. Этот тот случай, когда режиссеру не уместно выпячивать себя. Я уважительно отношусь к автору. Мне интересно передать быт и атмосферу того времени. И не надо выпендриваться и давать в руки героев мобильные телефоны.

- Классика сейчас не слишком популярна…

- Смотря как поставить. Классика должна быть зрелищна. При этом не обязательно опускаться ниже плинтуса. Я - за театр просвещения. И даже если мы развлекаем публику, мне кажется, надо развлекая, просвещать. Первое действие «Горе от ума» поставлено как русский водевиль, а второе раскрывает трагедию личности: ум Чацкого не приносит ему счастья, герой становится не угоден обществу. А любой неугодный обществу превращается в «сумасшедшего». Мне важно, чтобы зрители были соучастниками и сопереживали тому, что происходит на сцене, чтобы после спектакля они вынесли какую-то эмоцию, какой-то мыслительный процесс у них в голове произошёл.

- Как вам работается с нашими актёрами?

- Замечательно! Труппа очень профессиональная. Работать хорошо, легко и, я бы сказал, весело. Потому что, когда ставишь комедию, важно, чтобы актеры приходили с хорошим настроением. Я им поднимаю настроение, как могу.

Роль Молчалина сыграл Дмитрий Казанцев.

- Вы не строгий режиссер?

- Строгий. Но спектакль должен рождаться в любви и в удовольствии. Я не режиссер-деспот, я режиссер-дипломат. Репетиции провожу доброжелательно. Мы работаем в радости. Но если надо, могу проявить строгость.

- В ваших постановках важна музыка?

- Очень. Для меня важно сначала услышать спектакль, потом увидеть форму. Когда я ставил «Горе от ума», слушал много музыки.

- Сначала «Горе от ума» вы поставили в Краснодаре. Калужская постановка чем-то отличается?

- Объясню. Переноса один в один я не делал, мне это не интересно. В Краснодаре большая сцена. Там были двухэтажные декорации. Здесь сцена поменьше, и она мне нравиться, она уютная. Работать над спектаклем мы с художником начали с чистого листа. Принципиально новые декорации и костюмы. Новая сценография. Какие-то небольшие цитаты я взял, например, игру на бильярде Фамусова со Скалозубом. В спектакле это принципиально важно. Фамусов покупает Скалозуба, подставляя шары под лузу, ещё и платит ему. Это моя режиссерская находка, Грибоедову она не противоречит.

У режиссера Манукяна Фамусов (актер Сергей Лунин) и Скалозуб (Дмитрий Денисов) играют в бильярд.

Не умереть на съемочной площадке

- Вы сняли сериал, как вам кинопроцесс?

- Самое главное - не умереть на съемочной площадке. В кино физически тяжело. У тебя обеденный перерыв 40 минут. Остальные 11 часов и 20 минут ты должен снимать. Если бы в театре был такой режим, я бы не выдержал. На съёмочной площадке приходится работать в любую погоду. На улице -20 градусов, а ты снимаешься в легком пиджачке, потому что начались съёмки летом, а уже декабрь и пар изо рта идёт. И после съемок на тебя накидывают бушлат и дают горячий чай. Мне так не нравится. Хочется работать для души. Кино - это производство. Только на монтаже, когда смотришь на экран и монтажер собирает куски, понимаешь, как ты снял. Это не живое. А в театре каждый спектакль не похож на предыдущий. Искусство театра никогда не умрет, потому что всё происходит здесь и сейчас, перед твоими глазами.

Премьера в День театра

- Какую следующую вашу постановку мы увидим в Калуге?

- Сейчас готовлюсь к спектаклю «12 стульев», пишу инсценировку. У Ильфа и Петрова вкусный авторский текст. Поэтому «12 стульев» поставить сложно, театральных постановок по этому произведению я практически не видел. Но с детства люблю эту книгу, и мечтал поставить.

«12 стульев» я тоже сначала услышал. В спектакле будет звучать, и Пётр Лещенко, и Александр Вертинский, и уличные песни. Это 1920-е годы, период НЭПа, очень интересное время, когда всё намешано: цыганский романс с фокстротом, Вертинский с чарльстоном… С января начнутся репетиции. Премьера состоится 27 марта в День театра. И я ставлю спектакль не о приключениях двух товарищей в поисках бриллиантов. А о талантливом человеке, который не нашел себе места в современной советской реальности.

- Вы говорили, что Остап Бендер вам близок.

- Да это так. Потому что, будучи актёром и мало получая, я крутился и вертелся. Занимался бизнесом, который в советское время назывался спекуляцией: в одном месте покупаешь, в другом - продаешь. Занимался книгами и виниловыми пластинками. Покупал оптом у людей, которые уезжают из страны, библиотеки и тут же перепродавал. А литература тогда была в дефиците, как и хорошие пластинки. В этом смысле, я - Остап Бендер, мог бы быть предприимчивым предпринимателем. Но не стал, потому что люблю театр.

- А сами не хотите сыграть на калужской сцене какую-нибудь роль?

- Здесь большая труппа, и мне играть не надо. Но на премьере «Горе от ума» пришлось выйти на сцену. Потому что заболел актер, а спектакль нельзя было отменять, им закрывался фестиваль «Старейшие театры России». Роль была маленькая. Я сыграл князя Тугоуховского. И на самом деле это – стресс. Но я - актёр и по необходимости могу выйти. А сыграть главную или даже второстепенную роль – нет, в Калуге есть замечательные актеры.

- Вы к себе критично относитесь?

- Очень критично, анализирую, разбираю спектакль. И даже если спектакль хороший, у меня есть ощущение, что моя лучшая постановка ещё впереди.

НАШЕ ДОСЬЕ

Роберт Манукян

Актёр, режиссер, педагог, магистр театрального искусства.

Родился в Тбилиси.

Возраст - 57 лет.

По знаку зодиака – рак.

Поставил более 70-ти спектаклей.

В 2014 году снял мини-сериал «Снег растает в сентябре».

Работал в антрепризах с известными артистами: Михаилом Державиным, Роксана Бабаян, Людмилой Чурсиной, Ольгой Волковой, Татьяной Кравченко, Юлией Рутберг, Дмитрием Харатьяном, Олесей Железняк, Михаилом Полицеймако, Ольгой Арнтгольц, Денисом Матросовым, Марией Куликовой и другими.

В Калуге в 2005 году поставил комедию «Человек, который платит», а в 2021-м - «Горе от ума», которым открывался новый 245-й театральный сезон.

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