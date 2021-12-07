Калужский психолог Андрей Скатов рассказал, как меняется психология женщин и мужчин, когда семья ждёт ребёнка

О том, как меняется психология женщин, чего они больше всего бояться и нужно ли мужчинам находится во время родов вместе с женой, мы поговорили с Калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ

Он уже 5 лет работает в перинатальном центре.

Спорят с докторами

- Андрей, как у беременных женщин меняется психология?

- У всех по-разному. Все зависит от интеллекта, возраста, от того, какая по счёту беременность, какой срок, какие есть сопутствующие заболевания. Важны и отношения в семье и на работе. Факторов, которые определяют психологическое состояние беременной женщины -десятки.

- Обычно в этот период женщины становятся ранимей.

- Да, происходит гормональная перестройка. Те качества, которые есть и вне беременности, выделяются ярче, психика становится более восприимчивой. Но всё индивидуально. Есть женщины, у которые период беременности и родов проходит ровно. А есть те, которые застревают на каких-то вещах, и на каких-то моментах эмоционируют.

- Чего больше всего бояться беременные?

- Неизвестного. Если беременность первая, то естественных родов, боли. Если показано кесарево сечение, то как оно пройдёт. Ещё подруги, знакомые любят рассказывать страшные истории, запугивать. И самая большая ошибка - залезть в интернет и попытаться всё изучить. В крайних случаях доходит до того, что женщины в период беременности пытаются получить образование акушера-гинеколога, изучают все протоколы, возможные проблемы, спорят с докторами о назначении лекарств. Это напрягает психику и женщин, и докторов. Пользы ни для кого от этого нет.

Недавно Андрей скатов в третий раз стал папой. У него родилась дочка.

Считают пальчики

- Еще есть страх, что они не смогут правильно обращаться с ребенком, не смогут полюбить его.

- Такой страх присутствует у большинства мам, которые ждут первенства и связан с отсутствием опыта взаимодействия с детьми в семье. Если девочки выросли в большой семье, с братьями и сестрами, у них обычно такой проблемы нет.

- Еще распространённый страх, что ребенок родится больным или с каким-то дефектом. Некоторые будущие мамы на УЗИ просят посчитать пальчики на руках и ногах малыша.

- Это связано с повышенной тревожностью и зависит от личностных особенностей. Если в семье есть ребенок с отклонениям или какая-нибудь родственница родила на раннем сроке, или были проблемы с беременностью, страх, что что-то пойдёт не так по собственной вине или вине докторов, может быть в большом объеме.

От эйфории – до депрессии

- Как сейчас женщины относятся к беременности?

- В перинатальной психологии выделяют пять типов отношений к беременности. Оптимальный - когда женщина понимает, что будут трудности, но будут и радости, сохраняют баланс. Следующий тип - эйфорический. Он более распространён. Сейчас многие курсы подготовки к родам, блогеры убеждают женщину, что она просто богиня, беременность - это самый прекрасный период жизни. Но потом, как в сказке, карета превращается в тыкву. Фотограф уже прислал отфотошопленную фотосессию, муж ушёл на работу. И начинаются достаточно сложные будни. И это не такая жизнь, как показывают в голливудских фильмах, где идеалистическая картинка семьи с розовощеким малышом на руках. Чрезмерный эйфорический компонент сменяется депрессией, но не настоящей, а вызванной разочарованием. Потому что женщина строила много иллюзий по поводу рождения ребёнка. А теперь розовые очки разбиваются, реальность начинает её расстраивать. И она сама себе ставит диагноз, считая, что это – депрессия. А по факту - это психо-эмоциональное истощение. Здесь есть и второй вариант, когда женщина слишком активная. Ей хочется, и хозяйство поддерживать, и мужу время уделять, и увлечения не бросать, и развиваться, и фрилансом работать, и ещё малыша впихнуть в этот график. Но силы надо восстановить, потому что беременность и роды – это все-таки потрясение для организма. Женщина истощается. И начинает экономить на сне, на отдыхе. Это приводит к психо-эмоциональному истощению, которое женщины называют депрессией. На самом деле это не депрессия, когда нужен психотерапевт с таблеточками. Требуется всего лишь поддержка, что-то надо отпустить, на какие-то вещи забить и не мучить себя. Настоящая депрессия, которая можно поставить, как диагноз и которая требует медикаментозного лечения встречается не так часто.

Третий тип – Тревожный. Женщины начинают собирать аналитику о существующих клиниках, роддомах, специалистах по ведению беременности. Обходят разных докторов, по каждой проблеме начинают паниковать. Стараются разобраться в акушерстве и гинекологии. Тревожность на самом деле должна быть. Хуже, если женщина относиться легкомысленно к беременности, вовремя не приезжает на консультации. Но и чрезмерная тревожность растрачивает силы. Это вредит женщине на психологическом и физиологическом уровне.

Ещё есть гипогестогнозический тип, проще говорят – отрицание. Когда женщина расстраивается, что всё, теперь в бар не схожу и в Турцию не поеду, и с подругами не погуляю. Или же в случае с бизнес-леди, у неё чуть ли не в офис в палате, и она ведёт переговоры, решает рабочие моменты. И когда появляется малыш, его обычно скидывают на бабушек-дедушек или няню. А недостаток родительского тепла, внимания, любви мамы влияет на дальнейшее развитие, на стабильность психики ребёнка. Родное сердцебиение, которое он ещё внутриутробно запомнил, родной голос, запах для ребёнка – гарант безопасности. И когда он отсутствует, это является стрессовым фактором, который в большинстве случаев в дальнейшем негативно отражается на психике.

И последний тип – депрессивный. Это, когда женщина считает, что все, жизнь совсем закончилась, хочу домой, чтобы обо мне все заботились, мягкие игрушки дарили, я сама ещё не наигралась... Обычно бывает у молодых первородящих, когда незапланированная беременность.

Эти пять типов плюс-минус меняются, но, в основном, отражаются в нашей практике.

- У кого больше страхов у молодых или взрослых женщин?

- По-разному. И среди молодёжи есть собранные будущие мамы, которые уже много пережили в психологическом плане. Часто они – из неблагополучных семей, у них есть младшие братья и сестры, которых им, по сути, приходится воспитывать. У них уже есть опыт, они понимают, как правильно себя настроить, организовать. А бывают взрослые женщины, у которых беременность наступила с 10-й попытки ЭКО, и, конечно они сильно тревожатся.

- Почему беременные любят читать страшилки в интернете?

- Чтобы напугать себя заранее. Помню, раньше были советские медицинские энциклопедии со страшными картинками разных заболеваний. Так что и раньше можно было себя напугать.

- Но негатива читают больше.

- А кто хорошее будет писать в интернете? Ещё сглазят. Редко увидишь хороший отзыв на сайте больнице или благодарность доктору. А если что-то успешно прошло, хотя было нехорошо по показаниям, не делятся этой информацией. Поэтому в интернете много негативных историй.

- Кстати, про сглазить. Среди беременных ходит много суеверий.

- Там целый сборник рассказов можно выпустить: и волосы стричь нельзя, и фотографироваться, в зеркало смотреть, вязать, красить, одежду для малыша покупать заранее. Мифов разных много. Вообще, у людей мифологическое и магическое мышление. Первый тип связан с мифами, а другой с магией, язычеством, когда люди верят в суеверия, приметы. И считают, если их нарушить, что-то случится. В период беременности это обостряется.

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах

- Правда ли что после совместных родов мужчины могут потерять интерес к жене?

- Надо понимать, что это не голливудские фильмы, где мужчина чуть ли не помогает врачу принимать роды. Мы рекомендуем мужчинам в активной фазе родов, в момент, когда малыш появляется на свет, выходить в коридор и даже отойти от родблока, чтобы не слушать крики. Никому пользы от этого нет: ни его психике, ни психике женщины. А вред – отсутствие желания, потеря интереса к женщине - есть. Это связано с тем, что в процессе изгнания ребенка мужчина занимает осмотром. Но никто не заставляет его в это вникать. Задача мужчины - облегчить период до начал родов, чтобы женщине было спокойней: водичку подать, акушерку позвать, родственников тревожных успокоить. И когда малыш появился на свет, выстроить с ним контакт – взять на ручки в первые моменты жизни, пока доктора занимаются мамой. Это эмоции, которых мужчине зачатую не хватает, он их получит и потом не надо будет устраивать попойку с обмыванием пяточек.

А вообще у мужчин сейчас больше интерес к рождению малыша. Они вместе с женщинами посещают «Школу материнства», несмотря на то, что это трудно и каждый раз требуется ПЦР-тест. Но мужчины понимают, что будет польза и любимой жене, и ребёнку, который слышит папин голос, ощущает присутствие родного человека. Это важно, это не просто прихоть. Но бывает, что женщина заставляет мужа: иди, смотри, как я там мучаюсь. Это неправильная позиция. Для психики мужчины, когда у него в голове крутится: зачем я туда иду, мне это совсем не нравиться, пользы не будет.

- Правда, что мужчина не сразу осознает, что стал папой?

- По-разному. Обобщение в гендерной психологии не работает. Бывает, что и у женщины только на второй беременности материнский инстинкт появляется, или через год после родов, особенно если беременность не запланирована, были негативные эмоции, тяжелые роды, и она винит малыша. А бывают мужчины, которые всё закупят, во всё вникнут, приходят в палату, помогают жене.

- Мужчинам тоже достается в период беременности жены.

- Да. Потому что психика женщины становится более подвижной, эмоциональной. Мужчины чувствуют ответственность, понимают, что период беззаботности и свободы завершается. У них психика тоже может меняться, из стороны в сторону качать, они могут переживать какой-то внутренний кризис.

Под защитой

- Как спокойно в семье пережить период ожидания малыша?

- Мужчина должен выполнять функцию защитника, как и в других сферах жизни. Но в период беременности защита должна быть другого характера. Когда тревожные родственники начинают лезть с вопросами: а точно ли к хорошем доктору ходите, а все ли в порядке? Рассказывать разные случаи: вот у Зининой дочки такая-то проблема была, а у меня было так… Лезть с ненужными советами. Мужчина должен это останавливать, сказать: «Все вопросы - через меня». И будущей маме на вопрос: «Как дела?» отвечать с юмором: «Пока не родила». И без лишних комментариев и подробностей. Потому что многим родственникам, друзьям любопытно, им хочется обсудить, хочется острой информации, чтобы потом сказать: «Вот я тебе говорила». Люди делают это не из добрых побуждений. Это связано со своими собственными психологическими проработками. И нужно придумать формулировку, которая людей не обидит, и одновременно поможет защититься. Потому что как бы человек ни бы защищен, проработан, ему тяжело, если кто-то постоянно лезет с тревогой.

- И не лезть в интернет.

- В интернет можно залезть и какое то определение прочитать, зайти на официальный сайт минздрава, перинатального центра, задать вопрос. Подчерпнуть адекватную информацию. Но не читать обсуждения на форумах, комментарии под статьей. Потому что можно нахватать там ненужной информации и испугаться еще больше. И будет ощущение запутанности, потерянности, беспомощности. Но если человек умеет пользоваться интернетом и фильтровать информацию, ему это не навредит.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!