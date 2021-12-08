В Калугу привезли Шишкина: захватите лупу

Калужане увидят редкие вещи из фондов Русского музея.

«Вид в окрестностях Петербурга», 1856 год

Медведей нет

Ивана Шишкина знают все. Особенно его любят дети за мишек в лесу, изображенных на обертке шоколадных конфет. Кстати, на фантике они красуются с конца ХIХ века, когда частная кондитерская фабрика «Эйнем» (в последствие «Красный октябрь») поместила их туда. На этой выставке мишек нет (они, кстати. находятся в Третьяковской галерее), но есть необычные для Шишкина работы. Например, «В мастерской на острове Валааме», написанной в 1860 году вместе с однокурсником Александром Гине. Людей Шишкин рисовал редко, так же, как и жанровые сценки. Но портретов здесь не представлено, только небольшой графический автопортрет. Зато лес – в любых вариантах.

«В мастерской на острове Валааме»

«Осень» 1892 год.

Как рассказали сотрудники Калужского музея изобразительных искусств, Шишкин стал знаменитым при жизни, современники называли его «Лесным царем», «Верстовым столбом» и народным художником. Чтобы выставка состоялась в нашем городе, ещё в начале года был сделан запрос в Русский музей. Экспозицию посвятили 190-летию художника, которое будет отмечаться в следующем году.

На вернисаж собралось множество поклонников живописи. Заметив среди них одного коллегу, которого обычно не увидишь в музее, я поинтересовалась, чем его привлёк Шишкин?

- Пришёл посмотреть на человека, который не жалел зелёной краски, - пошутил он.

Зеленой краски Шишкин точно не жалел. В одном зале – только живопись, почти на всех полотнах – зеленый пейзаж, а вот в другом – графика, что лично для меня стало открытием! Причем некоторые искусствоведы считают графику наиболее сильной стороной творчества художника. Офорты очень интересны. Сотрудники музея советуют посетителям захватить лупу, чтобы лучше рассмотреть мелкие фрагменты.

Посетители долго стояли у картин, оценивая мастрство Шишкина.

Специально для калужан

В Калугу выставку привёз ведущий научный сотрудник, ответственный хранитель отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Русского музея Сергей КРИВОНДЕНЧЕНКОВ. Он лично отбирал работы.

Сергей КРИВОНДЕНЧЕНКОВ рассказал, что равных Шишкину пейзажистов в то время не было. Он тщательно рисовал детали: каждую травинку, каждый листочек.

- Я не первый раз приезжаю в Калугу, мы давно сотрудничаем, привозили экспозиции Репина, Левитана. И Шишкин не менее интересен, - сказал хранитель. - Произведения, которые вы видите, еще буквально вчера висели в зале Русского музея. И после того, как мы проводили последнего посетителя, упаковали картины для вас, чтобы показать Шишкина, которого мы знаем и любим, все этапы его творчества и его многогранный талант. Все знают «Мишек», как говорят в народе, работу «Утро в сосновом лесу». Но мы привезли уникальные произведения из фондов музея. Вы познакомитесь с творчеством не только живописца, но и рисовальщика Шишкина. Начинается экспозиция с изображения окрестностей Петербурга, скал Валаама (кстати, за работу с таким названием он получил большую золотую медаль). Потом Шишкин едет заграницу. «Тевтобургский лес» – лучшая работа, написанная там. Затем возвращается, гуляет с женой (сестрой его друга-художника Васильева) в окрестностях Петербурга, в Красном селе. И есть работы с изображением чащи, бурелома. Он искал его в Елабуге и на берегу Финского залива. Во втором зале вы увидите Шишкина - мастера гравюры и офорта. Он все время искал новое – акватинту, мягкий лак, использовал иглу. Это человек, который до последних дней жизни писал красоту русской неказистой природы. Работы отобраны не случайно. Половину территории Калужской области занимают леса. Здесь работали друзья Шишкина, например, Петр Суходольский, который упоминается в переписке. И, я думаю, калужанам будет интересно увидеть работы Шишкина - мастера лесного пейзажа.

«Крестьянка с коровами» 1878 год.

«Автопортрет» 1886 год.

Выставка будет работать до 6 марта 2022 года. Здесь действует Пушкинская карта для молодежи от 14 до 22 лет. На нее государство перечисляет определенную сумму. С её помощью можно приобрети билет и посещать разные культурные мероприятия.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!