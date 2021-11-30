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Как Калуга переживает погодную стихию: ураганный ветер и снегопад

Станислав Стрелков , Фото: Станислав Стрелков, Дмитрий Читая
Опубликовано: 30.11.2021 19:26 2 963

Во вторник, 30 ноября, жители проснулись под звуки ураганного ветра. Даже современные стеклопакеты не могли скрыть погодное ненастье, которое только набирало обороты на улице.    

Утром температура воздуха составляла около +5 градусов, а уже днем похолодало до нуля. В течение всего дня не переставая, лил дождь и шел снег.

На главной улице Калуги развернулась нешуточная борьба между человеком и стихией. Кто кого: снег или люди. Вместе с земляками я прочувствовал все прелести надвигающейся зимы на себе.

Непогода на пороге

Ситуация в центре города напряженная. Из-за порывов снежного ветра невозможно было практически поднять голову.

Каждый защищается тем, чем может.

 

После полудня на улицах начала работать техника. Тракторы использовались для очистки улиц. Даже специально обученные люди - и те с трудом справлялись с порывами ветра.

Песком посыпали главные дороги, пешеходные переходы, тротуары.

Но снег всё шел и шел, заметая весь труд. Люди проходили по просыпанной тропе. Старались успеть, как можно скорее, пока снова не замело.

Сила стихии 

Порывы ветра оказались настолько серьезными, что в ночь на 30 ноября были повалены восемь деревьев.

Одно из них – в поселке Резвань на улице Буровой. Дерево повредило трубопровод, по которому в жилые дома поступает горячая вода.

Также возникли проблемы с электричеством в некоторых населенных пунктах.

На улицах города можно было наблюдать последствия ветреной ночи.

В Обнинске ситуация была похожей. Только снег в наукограде пошел немного раньше. Правда, днем на улице наш корреспондент практически не нашел людей. Видимо, все работают.

Треугольную площадь и памятник первопроходцам в Обнинске засыпает снегом. 

Обнинская пешеходная улица Лейпунского готовится к новогодним праздникам. Здесь ночью работаю новогодние украшения.

А вот елки у здания администрации Обнинска снега еще явно не хватает. 

Ближе к вечеру ситуация начала усугубляться. Калуга встала в одну большую пробку. Коммунальные службы по-прежнему стараются обрабатывать дороги и тротуары. Но уже образуется наледь. Так что ночью и утром жителям Калужской области надо быть особенно осторожными. 

Дорожная ситуация в Калуге затруднена.

Тротуары даже на центральных улицах будут обработаны только к утру. 

Это только начало

По информации МЧС, ветер будет бушевать и завтра. Водителям рекомендуют по возможности не выезжать на дороги на своих авто. Это поможет оперативнее расчистить проезд и не усложнять ситуацию авариями.

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с порывами линий электропередачи, падением деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий. Во время гололедицы нужно аккуратно передвигаться по улице и при переходе проезжей части дорог.

Уважаемые читатели, а как вы защищаетесь от порывистого ветра? С какими проблемными участками с гололедицей удалось уже столкнуться? Пишите свои ответы в комментариях.

 

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Станислав Стрелков , Фото: Станислав Стрелков, Дмитрий Читая
Опубликовано: 30.11.2021 19:26 2 963
Тэги: снегопад ветер погода гололед
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