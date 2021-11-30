Волейбольный клуб «Обнинск»: в Калужской области появился спортивный флагман?

Впервые за последнее десятилетие команда из нашего региона возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. При этом руководство клуба «Обнинск» и областной федерации волейбола не скрывают амбиций. Уже в дебютный сезон мужская команда из первого наукограда нацелилась на золотые медали.

Просыпающийся спорт

К сожалению, спортивная жизнь Калужской области уже долгие годы скудна. Крупных всероссийских соревнований на территории региона практически не проводится. А международных турниров, куда можно было бы пригласить болельщиков, вовсе нет.

Ситуация за последний год стала меняться в лучшую сторону. Наверняка смена министра спорта помогла немного расшевелить «болото». К тому же появился дворец спорта в Калуге. Там уже успели провести финал всероссийской спартакиады трудящихся и пару крупных турниров по баскетболу 3x3.

Но все же главным явлением в спорте Калужской области в 2021 году стало выступление волейбольного клуба «Обнинск». Мужская команда в первом наукограде была воссоздана совсем недавно. Наши волейболисты в октябре провели дебютные матчи на профессиональном уровне. И сразу дали результат. Особенно на фоне футбольных неудач «Калуги» и «Кванта».

«Обнинск» провел первый домашний тур в профессиональном волейболе в Калуге.

Предпосылки к успеху

Волейбол в Калужской области – один из самых знаковых и традиционных видов спорта. Все-таки наш регион является родиной для прославленного советского игрока, олимпийского чемпиона Александра Савина. В 1988 году серебряные медали Игр завоевал Ярослав Антонов.

Поэтому появление мужской классической волейбольной команды в Калужской области давно напрашивалось. Идею взрастил и воплотил в жизнь Василий Ярзуткина. К сожалению, председателя федерации волейбола Калужской области в 2021 году не стало. Но дело Василия Васильевича продолжает жить.

«Обнинск» не стал собирать высокооплачиваемых игроков со всей России, чтобы сразу показать себя в чемпионате страны. Команду возглавил местный специалист Сергей Киндинов. В помощь к талантливому тренеру пригласили известного всей России Андрея Петрова, который за свой волейбольный век воспитал немало игроков для элиты отечественного спорта.

Тренерский тандем и руководство клуба в итоге сделали ставку на молодых игроков. Самый опытный в команде – Олег Величко. Ему всего 28 лет. К голодным до побед игрокам среднего возраста добавили воспитанников спортивных школ области. Вот и получился коллектив, который с первых матчей в Высшей лиге «Б» чемпионата России показал свою боеспособность.

Радует и то, что руководство областной федерации не скрывает амбиции клуба. «Обнинск» нацелился на первое место в дебютном сезоне в профессиональном волейболе. Вспомните, когда такие цели в последний раз ставили команды из Калужской области.

- Мы не скрываем своих больших амбиций. И у нас не вызывает никакого удивления то, как команда выступает в чемпионате России, - рассказывает председатель федерации волейбола Калужской области Дарья СУВОРИНА. – Мы, со своей стороны, стараемся создать все условия для игроков «Обнинска». Они должны сосредоточиться только на волейболе, чтобы показать достойный волейбол и порадовать наших болельщиков.

«Обнинск» достойно представляет Калужскую область на всероссийском уровне.

Успешный старт

В Высшей лиге «Б» в этом сезоне выступает 10 клубов. «Обнинск» перед третьим туром, поединки которого прошли в Ставрополе, добился пяти побед в шести матчах.

На юге России нашим волейболистам предстояло провести по два поединка с командами «Ставрополь-СГАУ» и «Ростов-Волей».

- У нас были небольшие проблемы с составом. Прилетели в Ставрополь без четырех волейболистов, - рассказывает главный тренер ВК «Обнинск» Сергей КИНДИНОВ. – Хорошо, что по ходу тура никто из игроков не выпал. И мы отдали соперникам только одну партию.

Да, за четыре матча «Обнинск» уступил соперникам из Ростова-на-Дону и Ставрополя только в одном сете. Команда добилась побед во всех поединках и набрала 12 очков.

«Обнинску» предстоит побороться за золотые медали с «Дагестаном».

Что впереди?

Лишь победитель Высшей лиги «Б» обеспечит себе гарантированное право пойти в следующем сезоне на повышение. К этому «Обнинск» ментально готов. В Высшей лиге «А», конечно, будет сложнее. Но это открывает и новые возможности для развития спортивного флагмана Калужской области. Для местной талантливой молодежи наверняка появится и команда, которая будет выступать в Первой лиге.

А пока «Обнинску» до окончания 2021 года предстоят матчи 4-го тура. Подопечные Сергея Киндинова отправятся в Воронеж. С 16 по 19 декабря клуб из Калужской области сыграет с волейболистами из Майкопа и Краснодарского края.

- У нас не очень много информации об этих командах. Но это сейчас и не главное, - отмечает Сергей Киндинов. – Еще раз скажу, что важнее от матча к матчу улучшать свою игру. Тогда будет и результат. В Воронеже, скорее всего, мы сможем рассчитывать практически на всех травмированных волейболистов. А уже в пятом туре предстоит сыграть в Махачкале с «Дагестаном», который пока идет без поражений. Вполне возможно эти матчи будут очень важными при определении обладателей золотых медалей.

Болельщики из Калужской области увидят свою команду в феврале и апреле, В Обнинске пройдут два тура чемпионата России. Весной станет также ясно, смогут ли наши волейболисты выполнить свои амбициозные задачи.

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