Планерка Денисова: снос палаток, ликвидация свалок и Палаты Макаровых

В понедельник, 29 октября, Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную онлайн-планерку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Одна из обсуждаемых тем коснулась итогов работы управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

С докладом выступил его начальник Владимир ВАСИН.

Незаконные ларьки и «Стартапфабрика»

- К концу года в Калуге снесут около 170 незаконно установленных торговых павильонов, - сообщил Владимир Васин. - Уже демонтированы 148 из них, остальные устраним в декабре.

За 11 месяцев управлением экономики и имущественных отношений заключено 228 договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Калуге. По сравнению с прошлым годом количество таких документов выросло на 60,4%, а доходы на 55,21%. Эти сделки пополнили городской бюджет на 66 миллионов рублей.

Право на размещение торгового объекта предприниматели теперь получают на аукционе. Неотъемлемой часть договора является его соответствие разработанному горуправой дизайн-коду.

- Здесь, безусловно, и бюджетные эффекты, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - В большей степени, мне кажется, не столько это важно, сколько то, что наши предприниматели находятся в одинаковых условиях. Чиновники и местные власти не могут оказать воздействие на завершение этой процедуры с точки зрения отбора конкретного предпринимателя. То есть все решает аукцион. Точно еще никто не придумал лучше инструмента.

- Предпринимателям, которые не привели палатки в соответствие с этим кодом, направлено уже 19 претензий, - сказал Васин. - На устранение замечаний им в среднем дается 14 дней. Если они в эти сроки не уложатся, соглашение о размещении торговых объектов может быть аннулировано.

Также зашёл разговор о проекте «Стартапфабрика». Это поиск студентов на основе научных идей авторских идей.

В 2021 году в проекте участвуют 13 технических вузов из Калуги, Обнинска, Тулы, Смоленска, Брянска. Восемь из них получили финансирование.

По словам Владимира Васина, половина из всех нынешних инновационных разработок приходится на студентов «Бауманского».

- Часто технические идеи молодых людей, разработанные в гаражных условиях, становились в дальнейшем мировыми брендами. Считаю «Стартапфабрику» многообещающим проектом, - подхватил городской голова.

Недобросовестные лица складируют мусор

- В августе ликвидировано 145 свалок у контейнерных площадок, - сообщил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Они образуются из-за того, что недобросовестные юридические лица и управляющие компании складируют мусор, который не относится к твёрдым бытовым отходам на контейнерных площадках. В результате вывозить этот мусор приходится за средства местного бюджета. Можно было бы эти деньги использовать на строительство детских площадок, сделать ямочный ремонт. Мы на сегодня уже потратили около 20 миллионов рублей там, где мы их не должны тратить.

Свалки вновь начали расти. Сейчас, по подсчетам управления горхозяйства, их уже более двухсот, 52 из которых уже вывезены. Для ликвидации остальных будут привлечены три сторонние организации. Контракты с ними уже заключены.

Дмитрий Денисов поручил начальнику управления городского хозяйства ликвидировать несанкционированные свалки до 25 декабря.

Памятник архитектуры

Общественность Калуги долгое время бьет тревогу по поводу состояния объекта культурного наследия Палат Макаровых. Здание находится в аварийном состоянии, при этом в нем до сих пор живут люди.

- Сейчас городские власти занимаются вопросом признания исторического здания аварийным, чтобы расселить жильцов, - заверил Дмитрий Денисов. - Необходимо признать весь дом, в том числе и флигель. Этот статус позволит всех переселить.

- Потребуется какое-то время для расселения, - подчеркнул городской голова. - Этот объект находится у нас на виду. Сейчас этого дома нет ни в одной программе, но мы будем заниматься этим. В планах - расселить все семьи в течение двух лет. А в это здание мы вдохнем новую жизнь. И уже есть идеи. Например, создать одно из подразделений нашего Краеведческого музея, хотя есть еще альтернативные предложения. Мы все готовы обсудить с нашими краеведами.

Дольщики из калужских «Веснушек»

В завершении планерки Дмитрий Денисов по традиции отвечал на вопросы граждан из соцсетей.

В очередной раз зашла тема о получении ключей дольщикам калужского микрорайона «Веснушки».

- Жители получат ключи, как только дома введут в эксплуатацию, - заверил городской голова. - Они выдаются в исключительных случаях, когда надо в квартиры занести стройматериалы для будущего ремонта. Ввести же дома в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

В четырех из пяти домов с момента встречи Дмитрия Денисова с дольщиками выполнены мероприятия по благоустройству придомовой территории. На этой неделе возле 35-го дома положат асфальт.

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