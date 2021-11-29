Олег Митрофанов: «Нам засчитали техническое поражение, и у футболистов просто опустились руки»

Футбольный клуб «Калуга» провалил осеннюю часть сезона. В своей подгруппе ФНЛ-2 наша команда заняла предпоследнее место. Что же произошло с нашими футболистами? Об этом рассказал генеральный директор клуба Олег Митрофанов.

Завышенные ожидания

- Олег Геннадьевич, мы общались с вами перед началом сезона. И тогда у вас были очень амбициозные и оптимистичные планы на грядущий чемпионат. В итоге команда заняла в своей подгруппе предпоследнее место. Что пошло не так?

- Мне кажется, что у нас были завышенные ожидания от сезона. А в итоге мы просто переоценили свои возможности.

- Но ведь весной 2021 года «Калуга» била клубные рекорды по победам и матчам без поражений. Вы смогли в межсезонье даже сохранить состав и усилить его молодыми футболистами.

- Конечно, думали о попадании в первую шестерку осенью с максимально набранным количеством очков. Это была промежуточная цель. Такую задачу мы могли еще выполнить после нашей поездки на Дальний Восток. При условии победы над «Сахалином» (прим. ред. - «Калуга» выиграла, но команде было засчитано техническое поражение за нарушение регламента. Причина - просроченные ПЦР-тесты.) можно было бы бороться за попадание в шестерку. Но нам засчитали техническое поражение. Как я считаю даже сейчас, незаслуженно. После этого у футболистов просто опустились руки.

В этот момент нам можно было дать любого соперника, и мы бы ему проиграли. Но надо видеть всю ситуацию, чтобы делать выводы. А болельщики ведь многого не знают.

- Расскажите, почему в итоге «Калуге» засчитали техническое поражение в выигранном матче в Южно-Сахалинске?

- Когда мы улетали с Дальнего Востока, я был полностью уверен, что контрольно-дисциплинарный комитет примет нашу сторону. Но в итоге КДК поддержал «Сахалин». В этот вопрос каким-то образом вмешалось и «Динамо» из Владивостока. Ведь им не выгодно было, чтобы «Калуга», в матче с которой они теряли очки, попала в первую шестерку.

Мы должны все жить по закону. В этом плане «Калуга» права. И никакое техническое поражение получать наша команда не должна была.

Если брать за основу гражданский кодекс, то к нам вопросов нет. А если основываться на циркулярном письме, которое Футбольная национальная лига разослала перед началом сезона, то уже наш клуб неправ. Но не стоит забывать один момент. Существовало еще одно письмо, по которому мы не допустили никакой ошибки. Наверное, таких разночтений в ФНЛ не должно быть.

Когда таких казусов не будет, тогда и можно спрашивать и присуждать технические поражения командам. Еще раз повторю, я считаю, что мы заслужили победу в Южно-Сахалинске, и у нас просто отобрали три очка.

После этого вокруг клуба начались различные проверки. Они оптимизма не добавляли. Нас проверяла прокуратура на предмет законности ПЦР-тестов. Были и еще более смешные обвинения. Якобы футбольный клуб «Калуга» отмывает деньги, представляя поддельные ПЦР-тесты. Глупость полнейшая. Но такую нервотрепку нам пришлось пережить на фоне плачевных спортивных результатов.

Футболисты «Калуги» не часто радовались забитым мячам.

Ошибки

- Если все-таки вернуться к команде. В чем причина таких плохих результатов?

- Я до сих пор считаю, что по составу «Калуга» должна была быть в тройке призеров осенней части чемпионата. Вину во многом за неудачное выступление клуба я беру на себя. Я сделал одну ошибку, нарушил свои принципы.

Обычно всегда расстаюсь с людьми, которые хотят уйти из клуба или компании. В этот раз я настоял, чтобы некоторые футболисты остались в нашей команде. Мы удержали игроков, хотели сохранить тот состав, который давал хороший результат весной. А надо было отпустить всех тех, кто хотел уйти.

- Наверное, позитива не добавляют клубные социальные сети. Там после каждого поражения команды появлялись десятки обвинений руководства и тренерского штаба.

- Я не читаю сейчас социальные сети. Болельщик имеет право на свое мнение. Но в наших социальных сетях собрались 10-12 человек, в основном за фейковыми аккаунтами, которые и создают этот негативный фон.

Мы практически всех этих людей знаем. Они так или иначе связаны с футбольным клубом «Калуга». Может быть, на что-то обижены. Так что не вижу смысла обращать на их комментарии внимание.

- Но все же, как вы оцениваете негативные отзывы о команде ваших болельщиков?

- Есть еще одна причина, почему не читаю социальные сети клуба. Со многим я согласен. Думаете, мне нравится, что команда проигрывает? Конечно, нет. Я только не согласен с тем, что надо кардинально что-то менять.

Я считаю, мы достойно представляли Калужскую область три последних сезона. Сейчас не нужно все ломать, менять всех футболистов, тренерский штаб. Это не приведет ни к чему хорошему.

У тренерского штаба во главе с Константином Дзуцевым (слева) есть кредит доверия от руководства клуба

- Многие болельщики призывали последние месяцы отправить в отставку главного тренера ФК «Калуга» Константина Дзуцева. Изменения на этой должности будут?

- Я иначе оцениваю работу тренерского штаба. Не так, как болельщики. Мне, прежде всего, важен тренировочный процесс. В клубе он выстроен практически идеально. Вы можете спросить у наших ветеранов Юрия Дубровина и Дмитрия Баранова, которые повидали на своем веку много, как проходят занятия. Футболисты на тренировках идеально работают. Другое дело, что происходит в матчах. И в этом главная ответственность лежит не на тренерах, а на футболистах.

У тренерского штаба я вижу только одну ошибку. Нужно более критично и жестко относиться к футболистам. Жалеть никого не стоит.

Перемены

- Тренерский штаб останется в прежнем составе?

- На сегодняшний момент да. Я считаю, что сейчас не имеет смысла ничего менять. Весной нам нужно хорошо провести 10 матчей, чтобы войти в следующий короткий сезон.

- Футбольную национальную лигу вновь ждут перемены?

- Да, скорее всего, осенью 2022 года будет сыгран укороченный сезон. После чего ФНЛ-2 перейдет вновь на привычную систему «весна-осень».

- Что-нибудь изменится в клубе зимой?

- У нас будут перемены в административном штабе. Мы уже не соответствуем уровню Футбольной национальной лиги по организационному процессу. В этом плане должны стать более профессиональными.

- Если спрашивать с игроков, то для них должны быть и созданы все условия для работы. Осенью 2021 года, скажем, были задержки по зарплате?

- Условия все созданы. Есть вся материально-техническая часть. И она находится на хорошем уровне. Есть натуральные и искусственные поля, тренажерный зал… Задержки по зарплате минимальны. Так что спрашивать с футболистов мы имеем право и должны это делать.

На домашних матчах «Калуги» присутствовало немного болельщиков.

Коронавирус и мотивация

- По ходу чемпионата добрая часть основного состава переболела коронавирусом. Как эту болезнь перенесли футболисты и вся команда?

- Ребята, которые переболели, до сих пор не восстановились. Их не хватает ни на тайм, ни на полчаса, ни на 10 минут. Это видно. Тяжело играть, когда у тебя выбывают из состава девять человек, на которых ты рассчитывал. Вот такой сезон. Все навалилось.

- Кто покинул команду на данный момент?

- Три человека, которых я сам хотел оставить весной. Повторюсь, это, наверное, была ошибка. Ушли Артем Яркин, Влад Ларинов и Кирилл Басов. Если кто-то захочет из оставшихся футболистов зимой поменять команду, я с удовольствием отпущу, держать больше не буду.

- Как на вас лично сказалась осенняя часть этого сезона?

- Выхолостила. Я руки опустил, откровенно говоря, особенно после технического поражения. Такие обвинения и проверки от прокуратуры сильно выбивают из колеи.

- В Калужской области относительно недавно произошла смена министра спорта. Смогли наладить взаимодействие?

- С первого дня мы с новым министром хорошо общаемся. Олег Сердюков ходит на наши матчи, принимает участие в жизни клуба. Один из главных вопросов, который стоит перед нами сейчас, организация молодежной сборной региона.

- Где будет выступать эта команда?

- Весной мы заявим молодежную команду «Калуги» в Третий дивизион. Там молодые воспитанники областных и городских спортивных школ смогут получить нужную игровую практику во взрослом футболе. Как раз этот турнир станет для них трамплином в профессиональный спорт.

Полузащитник Николай Суханов имеет предложения от других российских клубов.

- Несмотря на провальное выступление в осенней части сезона, есть ли интерес у других клубов к игрокам «Калуги»?

- Да, Николай Суханов сразу после нашего последнего матча уехал на просмотр в клуб «Родина». Также интерес есть к Ивану Сергееву, который неплохо себя проявил в составе «Калуги».

- Олег Геннадьевич, где найти мотивацию на оставшуюся часть сезона?

- Мы понимаем, что сезон, по сути дела, потерян. Нужно сейчас взять себя в руки, вытянуть за волосы из болота, проделать огромную работу за оставшиеся 10 матчей. Эти игры станут определяющими не в месте, которое мы в итоге займем. Главное – найти свою игру и успешно выступить в коротком чемпионате осенью 2022 года.

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