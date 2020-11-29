Коттеджный поселок в Калуге остался без дорог и уличного освещения

В самое тёмное и грязное время года две улицы нашего города живут без освещения. Родители боятся выпускать детей одних из дома.

В детский сад и школу подрастающее поколение приходится водить за ручку. Это не единственная проблема. Асфальтированной дороги и тротуаров на них тоже нет.

И речь идёт не о каком-то дремучем селе в Калужской области, а о деревне Шопино, расположенной в черте города Калуги.

Проехать по такой дороге непросто.

Суть проблемы

- На улице нет тротуара, и все это затрудняет жизнь и передвижение людей, - рассказали нам местные жители. – Здесь проживают семьи с маленькими детьми, а каждый дождь делает пешие прогулки практически невозможными, добираться до садика и школы на соседней улице можно только в высоких резиновых сапогах - улица практически полностью утопает в грязи. Так же затруднительно передвижение машин экстренных служб скорой медицинской помощи и пожарной охраны, даже почтальоны по нашей улице пешком не могут перемещаться.

Улица Отрадная не радует своей дорогой.

- Как интересно получается, названия у улиц есть – Отрадная и Евгения Клочкова, а фактически улиц нет. Как такое могло получиться?

- Здесь изначально был земельный участок, который находится в аренде у предприятия «Калуга-молоко», - рассказал один из участников Товарищества Собственников Недвижимости (далее ТСН) «Новая Чижовка» Дмитрий. – Эта организация каким-то образом пыталась уйти от банкротства и часть земель из сельскохозяйственного назначения она перевела в земли поселений под коттеджную застройку. Но не получилось. Её признали банкротом и открыли конкурсное производство.

- У всех собственников наших домов оформлены договоры переуступки права аренды с ЗАО «Калуга-молоко» на их участки, - продолжил свой рассказ местный житель. - А тот участок земли, на котором расположены дороги, остался в аренде у этого предприятия. Период аренды по договору где-то 49 лет, насколько я помню. Городские власти никак не могут решить вопрос о расторжении договора и возврата этого участка земли обратно в распоряжение городской администрации.

На улице Евгения Клочкова нет тротуаров.

7 лет бездорожья

- Давно эта ситуация продолжается?

- Ох, всё началось в 2014 году, - говорит Дмитрий. – После нарезки участков мы произвели отсыпку строительных дорог вторичным щебнем. Первые несколько лет пользовались. А когда началась регистрация построенных домов, мы согласовали и начали строительство коммуникаций. Газопровод и столбы электропередач проходят вдоль участков, поэтому «дорожное покрытие» строители не затронули. А вот канализацию и водопровод закладывают довольно глубоко, метра на четыре в землю, тогда рабочие сильно повредили отсыпанную щебнем дорогу.

- Примерно, в 2017 году из-за отсутствия дороги мы всю зиму не могли сюда подъезжать, - вспоминает Дмитрий. – Те, кто уже переехал, заезжали с соседней улицы. Тогда из-за отсутствия ограждений у коттеджей, можно было проехать. Весной мы сделали ещё одну подсыпку, но этой «дроблёнки» хватило меньше, чем на год, т.к. все дома начали вводит в эксплуатацию один за другим. Сейчас строительство закончено. Дорогу подсыпаем каждый год. Буквально два месяца назад мы все эти ямы засыпали. Но их уже размыло.

По словам жителей посёлка, полтора года они пытаются добиться расторжения договора аренды земельного участка между городской управой города Калуги и ЗАО «Калуга-молоко», чтобы городские власти начали обслуживать эти улицы. Но всё тщетно. В ответ получают только отписки, что управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений даёт согласие на использование этого участка, а работы по расторжению договора ведутся.

Безопасно передвигать по улице отрадной не могут ни машины, ни пешеходы.

Жители деревни просили одного из депутатов государственной думы нашего города оказать содействие в улучшении дорожного покрытия на улице Отрадная.

Но и ему администрация пообещала только предложить включить расходы на проектирование и строительство автомобильной дороги по этому объекту на рассмотрение при формировании проекта бюджета на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы.

Ответы чиновников

Жители посёлка вынуждены были обраться в прокуратуру с жалобой на бездействие городских властей.

Нашей же редакции пресс-служба горуправы ответила, что на сегодняшний день разработанная проектная и сметная документация направлена на согласование.

- Строительно-монтажные работы будут выполнены в первом полугодии 2022 года. В частности, появится освещение в д. Шопино на улицах: Кленовая, Цветная, Васильковая, пер. Романовский, пер. Кленовый, Романовская, Ромашковая, Домославская, Животноводов, Клочкова, Отрадная.

Кроме того, управление по работе с населением на территориях в рамках своих полномочий осуществляет содержание дорог по улицам Евгения Клочкова и Отрадная деревни Шопино. Согласно классификации работ по содержанию грунтовых дорог выполняется восстановление поперечного профиля (грейдирование) и ровности проезжей части улицы с грунтовым основанием без добавления новых материалов, профилировка грунтовых дорог.

Из этого ответа можно сделать вывод, что рамки их полномочий ограничены договором аренды с ЗАО «Калуга-молоко». Жители «Новой Чижовки» очень удивлены такому повороту событий. Они утверждают, что власти даже грейдирование без подсыпки щебня на их улицах ни разу не проводили.

Когда сделают дороги на улицах Отрадной и Евгения Клочкова, неизвестно.

А вот прямого ответа на простой вопрос: «Когда будет расторгнут договор аренды?», - мы так и не получили. Зато получили витиеватый, на канцелярском языке. Перевести его на человеческий диалект трудно даже журналисту.

- Работы по приведению в соответствие документации территориального планирования проектно-сметной документации требует значительных временных затрат.

Сразу вспоминается строчка из знаменитой песни группы «Несчастный случай»: «Вот я не понял! Что ты имела ввиду?».

А пока горуправа ищет время на возврат этого земельного участка из аренды и деньги для строительства дороги, люди в очередной раз скинулись и самостоятельно обновили щебёночное покрытие на своих улицах. Осенью там ни пройти, ни проехать. Как обычно, спасение утопающих в руках самих утопающих.

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