«Скоро никуда не пустят, даже на работу»: из-за чего калужане идут вакцинироваться

В Калуге продолжают выполнять план по вакцинации от коронавируса.

Всего в нашем регионе хотят привить не менее 650 240 жителей. На данный момент план вакцинации выполнен на 76%.

На нашем сайте уже выходило несколько статей, в которых мы рассказывали, почему калужане делают прививки. Одна из главных причин - с 15 декабря без QR кода, справки, подтверждающей вакцинацию или перенесенную болезнь в последние шесть месяцев, или отрицательного ПЦР-тест на ковид в Калужской области не пустят в учреждения культуры и спорта.

Также с 16 ноября предприятия региона уже начали отстранять или переводить на удаленку сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса.

Правда, при этом обязательная вакцинация не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

Делают прививки по собственному желанию или по какой-то причине? Чтобы узнать, что движет людьми, мы снова посетили пункты вакцинации в Калуге.

В Калужской городской больнице №5 очередей на вакцинацию не было.

Нет прививки - нет зарплаты

- На работе обязали сделать прививку, - рассказывает сотрудник строительной фирмы Максим. - Сейчас пришел на второй этап прививки. После первого раза один день держалась температура чуть больше 37 градусов. Я бы добровольно не пошел, но иначе на работу не пустят и зарплату не выплатят.

- Вакцинироваться заставили на работе, - удручающе говорит Марина. - Я сама уже болела в прошлом году, когда все это началось. Заставляют это проходить. Люди прекрасно знают и понимают ситуацию. Если до 15 декабря не сделать прививку, то тогда выгонят с работы. И так некоторых уже отстранили за то, что первую еще не сделали.

В областной клинической больнице аналогичная ситуация.

- Я не добровольно пришел, меня на работе заставили, - улыбчиво рассказывает менеджер экономического отдела по маркетингу Евгений. - Вот поставили вторую прививку вакцины «Спутник V». После первого раза температура не поднималась, только рука болела пару дней.

- Если не вакцинируюсь, то лишат зарплаты, а потом и вовсе выгонят с работы, - сообщает сотрудница мануфактуры. - Народ переживает, никто не хочет быть отстраненным от работы без сохранения заработка. А такая перспектива вырисовывается.

В отделении врачей общей практики люди тоже недовольны.

- Принудительно иду на это дело, - возмущается Светлана ТУРКИНА. - Скоро никуда не пустят, даже на работу. С транспортом тоже непонятно. Кто-то в масках, а некоторые без них. Некуда деваться.

- Я переболела год назад, - подхватывает Елена КУРЬЯНА. - По дому еле передвигалась, зато антитела есть. Главное - документ, чтобы на работу пустили.

Клиническая больница в Сосновой роще. Пенсионеры осуждают молодых антипрививочников.

- Мы по собственному желанию вакцинируемся, - говорят супруги Валентина и Евгений КОЗЛОВЫ. - Сейчас пришли на ревакцинацию. Первый раз делали «Спутник V», а теперь «Лайт». Никаких проблем, все прошло хорошо, не болели. Вообще мы за вакцинацию. Всю жизнь делали прививки от оспы, от полиомиелита, туберкулеза и от всего остального. И ничего, до 70 лет дожили.

- Я считаю неправильно себя молодежь ведет, - подчеркивает Валентина Козлова. - Зря они против вакцинации. Сначала высказываются отрицательно, а потом все заболеют и пожалеют, что не привились.

В поликлиническом отделении им. Красного Креста было много людей пожилого возраста.

- Я пришла первый раз делать вакцинацию, мне 82 года, - говорит пенсионерка Алина РОЖКОВА. - Решилась на это, потому что боюсь за свою жизнь. Очень много смертей.

- Я сам себе не враг, - утверждает вторая прививочница Нина. - По собственному желанию делаю, чтобы не заболеть. Во все эти разговоры по поводу разных реакций и побочных эффектов не верю. Сама лично не болела.

В Калужской городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина люди пришли не с оптимистическим настроением.

- У нас для людей хорошего не делают ничего, - возмущается пациентка. - От работы отстраняют, налогами и штрафами обкладывают. За пару дней до 16 ноября, когда начали не пускать на работу, нам сообщили, что нужно сделать прививку. Вот пришла на вторую. Первую перенесла очень плохо.

И что в итоге?

Пообщавшись с калужанами в больницах, можно сделать вывод, что люди в основном идут на вакцинацию не добровольно, а только для того, чтобы их не лишили зарплаты. Нет QR-кода - нет работы. А жить-то как? И самое главное на что?

Какого-то огромного количества людей не наблюдалось. Пункты в поликлиниках битком не забиты.

На работу уже не пускают без QR-кода. С общественным транспортом пока вопрос повис в воздухе. В Татарстане уже ввели такие ограничения. Постигнет ли Калужскую область подобная учесть?

Дорогие читатели, а вас заставляли на работе вакцинироваться? Или же вы работаете удаленно? Пишите свои ответы в комментариях.

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