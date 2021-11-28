Калужанка познакомилась с мужем на комсомольской стройке, а потом стала милиционером

28 ноября Лидия Борисовна Рудниченко отмечает свой 80-летний юбилей. Она активная, позитивная, с хорошим чувством юмора. Никогда не унывает и отмечать обещает весело и с размахом. Родилась Лидия Борисовна в 1941 году в Дзержинском районе в самый разгар оккупации.

- Перед войной моя мама -Анна Савельевна - вышла замуж, ей тогда 18 лет было, - рассказывает Лидия РУДНИЧЕНКО. - Родители ждали моего появления на свет. Но началась война, папа ушёл на фронт и погиб в 1941-м. Я тогда ещё даже не родилась. Ни одной его фотографии не осталось.

Маме тяжело пришлось с грудным ребенком. Она была активной коммунисткой. Фашисты несколько раз вызывали её в комендатуру. Деревню сожгли, мама со мной на руках по снегу пробиралась в соседнее село, и какое-то время жила в заброшенном доме. Сама почти ничего не ела, кормила, чем могла, меня и бабушку. А после войны она работала воспитателем в детской колонии, потом – контролёром на телеграфе. Снова вышла замуж, родила ещё четверых детей. Я была старшим ребенком в семье. Сначала жили на съёмной квартире, а потом пришлось уехать на периферию, где жилье переставляли. Там мама пошла работать на Щебеночный завод. И везде, где бы она ни работала, о ней отзывались, как о честном, добросовестном человеке. Мама награждена орденом «Знак почета», она - ударник труда, была народным заседателем в суде, депутатом поселкового совета, ещё кровь для больниц постоянно сдавала. И всюду успевала. Образец для подражания была.

Строила Концертный зал

- Я всегда мечтала быть юристом. Но школу пришлось заканчивать заочно, нужно было работать. И я пошла на стройку. Несколько месяцев просто рабочей была. А потом меня послали в Могилев учиться на крановщика. И я стала работать на высоте, на кране. Была худенькая маленькая, рост 159 см и 42 размер одежды. Но боялась лазить наверх! Строила Калужский мясокомбинат, Концертный зал, здание в ВНИИМЭТ, дом, где магазин «Орбита». А уж сколько городских домов – не сосчитать. Тогда в городе шло большое строительство.

Когда Концертный зал строила, там был самый высокий в области кран. И если на земле тихо, наверху всегда ветер. Однажды ветер был такой сильный, что кран погнало. Я его - в обратную сторону, а на меня как стёкла посыпались, руки в крови. Кричу рабочим, чтобы кран на захват поставили. Они никак не поймут. А в то время на стадионе матч проходил. И о себе в ту минуту я не думала, а думала: «Вот сейчас он упадет и улицу перекроет, а там людей много». И тут ребята поняли, что произошло, быстренько кран застопорили.

Комсолмольская свадьба Лидии и Михаила, 1961 год.

«У нас всё было по-комсомольски»

- На стройке я повстречала своего мужа Михаила. В Дзержинском районе на станции Пятовская есть Щебеночный завод, тогда это была стройка республиканского значения. А Михаил был там начальником комсомольского штаба. В 19 лет я вышла замуж. У нас была комсомольская свадьба - первая в области и нам подарили ключи от квартиры. Муж по профессии инженер-строитель. Он - деддомовец. Судьба у него тяжёлая: отец на фронте погиб, а мать немцы на смерть забили. Он неизбалованный, ответственный, руки золотые. Мы 43 года вместе прожили душа в душу. Михаил во всем меня поддерживал.

Через год у нас двойня родилась: мальчик и девочка. Всё по-комсомольски у нас было. Потом стройка закончилась, нам дали квартиру в Калуге. А наша старая квартира моей подружке-сменщице перешла.

У Лидии и Михаила родилась двойня.

Из я декрета вышла на работу, детям ещё годика не было. Денег тогда, ой как не хватало. Пыталась добиться, чтобы ясли дали. А нам отказывали. Так обидно было. Мы - комсомольцы и общественной работой занимаемся, отцы наши на фронте погибли, а помощи никакой нет. Пошла в Горздрав, помню заведующим там был Хрущёв. Объяснила ему ситуацию, он так проникся, сказал: «Никуда больше не ходите. Я вам сад обещаю». И сдержал свое слово, помог. И по утрам я бежала в ясли. Детей на двух руках несла. Потом – работу. Если в другой профессии кто-то мог не выйти, и ничего не случится. А я не выйду на кран - вся стройка встанет.

Михаил с детьми Людмилой и Сергеем.

Стояла на посту

- Когда дети пошли в первый класс, я пыталась поступить в юридический институт. Готовилась, готовилась, а у меня не приняли документы, сказали: «Надо работать в органах». Тогда мне пришлось пойти в милицию. Пять лет работала постовым милиционером по охране госбанка. Здание банка тогда находилось на ул. Достоевского. Я ходила с оружием. Дежурила у кассы. Приезжали кассиры со всех организаций, деньги получали. Я контролировала порядок. А ночью дежурила на наружном посту, на улице. Иногда, конечно, мондраж был. Сидишь в старом банке зимой ночью, через двор алкаши ходят. Некоторые прямо на мою будку идут. Я не раз за оружие хваталась. Но ничего серьезного не происходило. Было три смены: день, вечер и ночь до утра. Многие знакомые говорили: «Тебе не страшно в милиции работать?» А мне не страшно, а интересно.

Во время работы постовым милиционером в госбанке. Лидия крайняя слева.

Тогда в милиции женщин много было, некоторые из них воевали. Они посмеивались надо мной: «Всё, юбочку коротенькую теперь не будешь носить». Потом меня часами наградили. А я эти часы назад начальнику принесла – мне как-то неудобно перед коллективом было, я же ещё мало проработала, не хотела, чтобы на меня косо смотрели.

Однажды задержала насильников. Иду на вечернюю смену, в форме смотрю, - девушка бежит полураздетая. Я её за руку схватила. Она стала рассказывать, что была с подружкой и повела меня в этот дом, где все случилось. Мы по лестнице стали подниматься, и подружка эта бежит на ходу одевается. Зашла, задержала насильников, им потом по 6 лет дали. А девушек отвезла в линейный отдел милиции.

Была всеобщая паспортизация

- Академию УВД в Москве я все-таки закончила, как мечтала. И хотела на оперативную работу идти. Но у меня же двое детей, мне начальник говорит: «Лида, ночью на трупы выезжать надо, у меня рука не поднимется тебе звонить». И я стала работать в паспортной службе. Приняли меня там хорошо, хотя коллектив женский был. 20 лет там проработала. Тогда была всеобщая паспортизация. Не все имели паспорта, многие на селе без документов жили. Столько дел было! По всей области ездишь, по сельсоветам мотаешься, налаживаешь работу. И графики составляешь, и лекции готовишь.

На пенсию я ушла в звании майора и должности начальника отдела паспортно-визовой службы ПВР. И горжусь, что никогда не пользовалась блатом, всегда поступала по закону. Сама от простого милиционера дослужилась до майора.

А сейчас я на пенсии, дачей занимаюсь. С Силикатного, где живу, на дачу на Кубяку пешком хожу. Там всего четыре сотки. Сажаю всего понемножку огурцы, помидоры. Что-то уродиться, что-то не уродится. Картошку не выращиваю. Но цветы есть. Летом часто на даче, но долго там не побудешь: у меня дома кошечка живет, не оставишь её одну.

Дочь Людмила стала врачом-офтальмологом.

А сын Сергей стал летчиком.

Сейчсас Лидия Борисовна уже нянчится с правнуками. На фото - правнук Даниил.

Соберёмся всей семьей

- Семья у меня большая. Дочь - Людмила Михайловна Креминская - стала хирургом-офтальмологом. Она была зав. хирургическим отделением, начальником стационара, потом возглавляла клинику МНТК. И сейчас там работает. Ездит по командировкам, и в Сербию, и на Украину, оперирует.

А сын Сергей закончил Калужское лётное училище, летал борт-инженером, за границей работал, потом был инженером-техником, обслуживал самолёты в Домодедово. У меня четверо внуков и трое правнуков. Конечно, все соберутся на юбилей. Мы все привитые, поэтому будем праздновать в кафе.

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