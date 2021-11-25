«Вонь на всю квартиру»: жильцы двухэтажки в Калуге 5 лет не могут добиться от коммунальщиков ремонта канализации

В начале недели в редакцию обратился житель деревни Шопино Сергей Захаров. Он пожаловался на удручающее состояние канализации в его двухэтажном доме и поведал о своей многолетней борьбе с коммунальщиками за право жить нормально.

Из-за нерабочей системы вода в канализации застаивается из-за чего в воздухе постоянно присутствует неприятный запах.

- Вонь на всю квартиру, – жалуется Сергей Захаров.

Свои претензии калужанин вместе с отцом Владимиром предъявляют управляющей компании ООО НПП «Союз». Не смотря на многочисленные обращения, в том числе и в горуправу, проблема остается нерешенной.

По прибытию на место я пожалел о том, что не надел резиновые сапоги.

Авгиевы конюшни

От запаха, который исходил из подвала одного из подъездов закружилась голова. Увиденное приятным не назовешь. Мало того, что все залито водой, так еще и грязь такая, что невозможно пройти.

Запах гниения такой, что нечем дышать.

Озеро из канализационных вод

- Все сливается в подвал, - рассказывает Сергей Захаров. - Труба, которая находится внизу, идет до колонки. Видимо где-то забита. Всевозможного мусора предостаточно. Не раз обращался в горуправу и в управляющую компанию.

Во вторник, 18 ноября, приезжали сантехники. Посмотрели на ситуацию и уехали, ничего не сделав. Заявили, что нужен капитальный ремонт, а денег на него нет. Делать нужно за свой счет.

- Никому ничего не надо. На протяжении 5 лет обещают все сделать, а результата нет, - подхватывает отец Сергея Владимир. - Когда я включаю воду, она уходит в подвал. Все наполняется в трубе. Из-за этого простоя присутствует запах.

Складывается ощущение, что ни о каком ремонте в принципе этот дом вообще никогда не слышал.

Можно легко поскользнуться и тем более испачкаться.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

За разъяснениями мы обратились в государственную жилищную инспекцию Калуги.

- Ремонт канализации могут планировать только собственники, которые связываются со своей управляющей компанией, - сообщает начальник государственной жилищной инспекции Калуги Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - Весной этого года по предписанию ГЖИ канализацию ремонтировали, и какое-то время она функционировала без замечаний.

Видимо, снова возникли проблемы. Для их решения жителям необходимо выбрать новую управляющую компанию, так как предыдущая находится в процессе лишения лицензии.

Из бюджета деньги на ремонт частной собственности выделены быть не могут по определению, поэтому финансировать работы должны собственники квартир. Я бы предложил жителям обратиться в ГЖИ с официальным заявлением, мы проведём проверку и попробуем помочь!

Халтура управляющей компании

За содержание подвала, как и всего многострадального дома в Шопино, отвечает управляющая компания ООО НПП «Союз». Правда, работу свою она выполняет некачественно, за что сейчас находится в процессе лишения государственной лицензии. Так что дом скоро останется вообще без УК.

- Эта управляющая компания совершенно нас не устраивает, - заявляет Сергей Захаров. - По-хорошему ее надо менять. Постоянно в доме проживают 10 человек, все они собственники. Остальные снимают квартиры на некоторое время. Со старшей по дому Тамаре БУРОВОЙ мы будем собирать жильцов и выбирать новую УК.

Однако надежд на решение проблемы после смены УК мало. Дело в том, что владельцы нынешней управляшки (так на профессиональном сленге называют управляющие компании), успели завоевать в Калуге определенную славу. Уже были прецеденты, когда УК, лишаясь лицензии, банкротилась, оставляя на счету ноль рублей.

Так что мы бы посоветовали жильцам попробовать действовать через Фонд капремонта и добиваться решения проблемы за счет его средств.

При этом мы дозвонились до «Союза» и попросили коммунальщиков прокомментировать проблему.

По словам представителя УК, сантехники, выезжавшие на место, проверили состояние канализации и сделали вывод, что нужен ремонт. Однако делать ничего не имели права, так как средств для этого не выделялось. Они просто зафиксировали состояние канализации.

И на этом все…

Дорогие читатели, а с какими коммунальными проблемами сталкивались вы, ваши родные и знакомые? Удалось ли их решить и как? Делитесь опытом в комментариях, глядишь, он поможет не только жильцам дома в Шопино, но и другим калужанам сгодится!

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