Почему Юрий Сааков любит рисовать воду в стакане

До 26 декабря во флигеле Калужского музея изобразительных искусств можно увидеть более 70 акварельных работ Юрия СААКОВА. Художник мастерски владеет этой техникой, точно передавая мельчайшие детали.

Боровские москвичи

Юрий Михайлович родился в 1956 году в Соликамске, учился в Москве, а потом долгое время там работал. Был художником-оформителем, декоратором на «Мосфильме», оформлял интерьеры. А в свободное время увлекался музыкой, дома у него хорошая коллекция пластинок, всегда интересовался историей. А еще Юрий Михайлович любит балет, поэзию, игру на фортепьяно и занимается фотографией. Сейчас художник живёт в Боровске. В Калугу на открытие выставки он приехал на электричке. Говорит, что жаль жена не смогла, приболела, а добираться все же тяжеловато.

«Площадь Ленина, вид на Благовещенский собор в Боровске», 2017 год.

Посмотрите, как точно переданы детали, и это не масло, а акварель.

Я всю жизнь прожил в Москве. В столице мы с женой вели детскую студию, - рассказывает Юрий Михайлович. - У нас была мастерская на ул. Басманной. Жена тоже художник, прикладник, работала по ткани и с керамикой. К нам приходили, и шестилетние малыши, и десятиклассники. Дети тогда целеустремленные были, не сидели, как сейчас, в телефонах. Некоторые наши ученики поступили в Строгановку, в архитектурный институт.

Но с возрастом Москва стала нам тяжеловата, решили переехать. Мы жили на Юго-западной и хотели где-то по этой дороге подобрать жилье. Приехали к знакомым в Боровск, никогда там не были, и увидели изумительное по красоте место. Нашли там дом, и вот уже 15 лет мы – боровчане, или боровские москвичи.

Не замечаем красоту

Акварели Юрия Саакова – потрясающие: легкие, тёплые, живые. А это же не простая техника! Наверное, в детстве все рисовали акварелью, она растекается, размазывается, психуешь, что ничего не получается. А у Юрия Саакова выходят шедевры.

«Натюрморт», 1978 г. Работа, которая очень дорога художнику.

- На выставке - работы за разные периоды, - поясняет художник. - Одна из первых – «Натюрморт» 1978 года: стакан воды и цветок. Мне тогда было чуть более 20 лет. Я был начинающим художником. Эта работа мне очень дорога, удачно получилась. Очень нравиться рисовать воду. Кажется, ну вода и вода. А это - целый микромир. Посмотрите отражение в водной глади, такой микрокосмос. Важно увидеть красоту в простых вещах. У меня был момент, который я запомнил на всю жизнь. Я молодой, иду по старому району Москвы, за забором - вишневый сад, думаю: «Надо написать». Выбрал хороший день, поехал. Стою, рисую, подходит дядечка, постоял, посмотрел и говорит: «Надо же! Я всё врем здесь хожу и не знал, что так красиво!» Мы погружены в свои проблемы, заботы и не замечаем красоту вокруг. Я стараюсь выхватывать какие-то уголки, какие-то моменты из повседневной жизни. Вот шёл по Москве, по Тверской, смотрю перед гостиницей «Москва» - мать честная, всё в рекламе. И меня настолько поразил контраст: историческое место - Красная площадь и рядом современной ритм жизни. Написал этот момент.

«Взгляд на момент», 2013 год. Художника привлек контраст: историческое место - Красная площадь и современные рекламные вывески.

Там был Высоцкий

Юрий Сааков в своё время работал и с гуашью, и с темперой, и с маслом, занимался резьбой по дереву и керамикой, но остановился на акварели.

«Москва. Старосадский переулок»

- Акварель мне ближе. Масло можно стереть, переправить, это расхолаживает немного. Акварель такого не позволяет, здесь нужна дисциплина и точность. Это самая капризная техника. Акварель надо чувствовать. Здесь самое главное – прозрачность. В ней есть свои техники, например, «по сырому». Но я выбрал классику. Если рисую на пленэре, где надо всё делать быстро, потому что погода и освещение меняются, использую однослойную акварель. Если можно поработать подольше – многослойную, где более тщательная прорисовка, сложная. Это можно увидеть в пейзажах. Вот, в зарисовках из Сибири я хотел передать суровый характер этого края: темное небо, тайга. Год жил в Сибирском поселке Бодайбо, где на реке золотодобытчики работали. В те места приезжал Владимир Высоцкий, его там помнили. В посёлке были государственные предприятия по добычи золота, на которых 3 тысячи человека работало и четыре частные артели. На выставке есть работы этого периода.

«Бодайбо зимой», 1986 год. Из серии «Северные зарисовки»

«Бодайбо в мастерской», 1986 год. Из серии «Северные зарисовки»

Экзамен на профессионализм

Работы Юрия Саакова находятся в частных коллекциях Великобритании, Германии, Франции, Испании, США, Израиля, Китая, Японии.

- В 1990 годы иностранцы много работ приобретали много работ, - говорит Юрий Михайлович. – Им хотелось украсить свои интерьеры. Потом я и для банков на заказ работал, и частные дома, квартиры оформлял, делал декоративные росписи, фотодизайн, керамику. Мне это тоже было интересно. Потому что каждый раз сдаешь экзамен на профессионализм. Заказчик дает тему: русская зима, сани. А ты думаешь, что же изобразить. Здесь есть психологический момент, нужно понять человека.

На выставке много пейзажей Боровская, Подмосковья. А вот Калугу Юрий Михайлович пока не рисовал. Но говорит, что есть наброски, главное. чтобы здоровье было воплотить все задуманное. Возможно, в следующем году мы увидим акварельную Калугу.

«Боровск. Площадь Победы, морозный день»

На вернисаже художник с удовольсвием делился историей написания своих картин.

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