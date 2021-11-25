В Калуге детям перестанут выдавать кисломолочку с 1 декабря

В Калуге с 1 декабря молочная кухня, расположенная на улице Билибина, прекращает производство кисломолочной продукции для детей. Теперь там будут выдавать только готовое питание – сухие смеси и каши.

Пока что молоко все еще можно получить, но вскоре это изменится.

Разумеется, калужские родители остались недовольны таким поворотом событий. Многие из них стали жаловаться в соцсетях.

Вот что ответил одной из калужанок Минздрав на странице губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ:

- В соответствии с изменениями в законодательстве, регулирующим производство и реализацию продуктов детского питания, производство кисломолочной продукции для детей будет приостановлено. Это никак не повлияет на выдачу готового питания (сухие смеси, каши).

Мы решили наведаться в молочную кухню и поинтересоваться, что же думают калужские мамочки и папочки о переходе на такой режим питания?

На входе, действительно, нас встретило объявление от администрации, оповещающее о скором прекращении производства той самой кисломолочной продукции.

- Это ужасно! Моему ребенку четыре года, но я до сих пор его кормлю продуктами из молочной кухни, - призналась Юлия Куприянова. - Мы берем здесь кисломолочку с восьми месяцев, то есть ребенок уже привык.

Несмотря на деньги продолжаем брать здесь – это выходит, бывает, и подороже, чем в магазинах, но мы хотя бы уверены в качестве. А где теперь искать такого уровня продукцию – непонятно.

Когда бывали перебои или мы уезжали, для нас беготня по магазинам казалась просто катастрофой.

- У меня ребенок только здесь и питается, - вздохнула Виталия Кравцева. - Нам восемь лет, но йогурты и биолакты берем только на молочной кухне. Ребенок просто ничего другого вообще не ест.

Насколько я знаю, вся ситуация – в бюджете. У нас его не рассчитали, видимо, на молочную кухню – только о водке и сигаретках думаем. А о детях – нет.

Я слышала, что с 1 декабря вся молочная продукция должна продаваться с QR-кодом, поэтому всем производителям нужно приобрести станок для этих кодов. А у молочной кухни его нет, он очень дорогой. Предприятие-то маленькое.

Поэтому вопрос теперь встал в финансировании. Кухню-то, конечно, не закрывают, потому что готовые смеси же будут дальше поставлять. Но наших полезнейших кефирчиков больше не будет.

Я просто в шоке. Конечно, ищу выход из положения, но ситуация так себе.

- Я об этом только узнала, если честно, но очень расстроилась, - разводит руками Ирина Семис. - У меня девочка уже большая, ей почти три года. Но берем постоянно здесь, нас продукция вполне устраивала.

- Нам тоже об этом только что сказали, - присоединилась к разговору Татьяна Власова, уже покидавшая молочную кухню. - Очень хотелось бы, чтобы выделили бюджет. Нам нравится именно местная продукция, поэтому переходить на что-то другое не хотелось бы. Мы уже давно пользуемся, у меня второй ребенок здесь питается. Уже восемь лет берем кисломолочные продукты только здесь.

- Нас, в общем-то, и до этого качество здесь не сильно устраивало, - пожала плечами Олеся Герасимова, одна из немногих, кого новость о грядущих изменениях не опечалила. - В Москве с детским питанием, конечно, намного лучше дело обстоит. Калуга себя позиционирует на всех первых местах во всех отраслях, но детское питание просто никакое.

Если говорить не только про кисломолочную продукцию, но и про сухие смеси, то нам здесь выдают две пачки каши на месяц. Поэтому переживем как-нибудь.

Одна из калужанок даже написала обращение детскому омбудсмену. И показала нам его текст.

Ответ, который прислали ей.

- Я уже обо всем написала Ирине Агеевой, омбудсмену Калуги, и Илье Совакову (замминистра здравоохранения, - прим. ред.), жду ответов, - говорит Софья Барабанова. - Я как узнала – сразу обратилась. Как я и сказала в своем письме, если проблема в финансировании и не хватает средств на оборудование по QR-кодированию – можно открыть благотворительный фонд. Я лично готова внести деньги.

Само собой, большинство калужан все-таки негативно отнеслись к изменениям. Для многих родителей такое неудобство станет настоящим испытанием.

Остается надеяться лишь на то, что голос неравнодушных мамочек будет услышан, и производство кисломолочной продукции удастся продолжить.

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