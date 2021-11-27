Калужская актриса Ольга Петрова рассказала, почему никогда не меняла фамилию
На днях актриса Калужского драматического театра, педагог по вокалу Ольга Петрова принимала гостей на своей творческой театральной кухне.
Это была камерная встреча, личная, можно сказать посиделки в теплой, дружеской обстановке. Ольга делилась воспоминаниями, отвечала на вопросы и пела под гитару прекрасные романсы, старые советские и бардовские песни. Разговор получился очень откровенным, актрису расспросили о личной жизни, театре, увлечениях и даже смене фамилии.
Девочка с косой и гитарой
- Ольга, вы всегда с гитарой. Когда вы из певицы стали актрисой?
- Моя мама, воспитывала меня, наверное, как певицу. Должны были быть хор, музыкальная школа. В доме стояло пианино, купленное ещё моей маме, чтобы она разучивала гаммы. А когда мне было 12 лет, брат научил меня играть на гитаре. Первые аккорды, которые я освоила, были ля минор и ре минор. На них умудрялась петь все песни, которые знала. В 16 лет вышла на сцену. Я была девочкой с длиной косой и гитарой. Помню один ужасный случай. Я начала заниматься фольклорным пением, и голос стал перестраиваться. А в театре девочка с гитарой должна была пройти по диагонали и петь песню, которую я не очень люблю: «Мой милый, если б не было войны». Я иду, играю на гитаре и вдруг понимаю, что в связках не то, что не смыкание, а будто шило загнали. И ты можешь только кашлять и плакать. А это театр... Большего стыда в моей жизни не было. Потом режиссер Александр Баранников захотел, чтобы я играла роль Ани в «Вишневом саде». Я тогда вообще ничего не понимала про профессию, умела только петь. После этого Романовский позвал меня в музыкальный спектакль «Потешки». А вдогонку Роман Соколов дал роль в «Кукушкиных слезах». И всё в одном сезоне. И я очень благодарна этим режиссерам, потому что хотела быть актрисой, а не певицей. Когда в 15-16 лет я приходила в театр, смотрела «Любовь под вязами», «Дикаря», то мечтала быть там, на сцене. А когда стала актрисой, я не знаю, но надеюсь, что стала.
- Вы закончили актерский факультет Ярославского театрального института.
- Это интересная история, которую рассказываю в достаточно узком кругу, но с вами могу поделиться. Когда в 1997 году в Калуге набирался первый актёрский курс ГИТИСа. И нас было трое: я, Светлана Никифорова, Елена Лепёхина, которые уже играли в театре, но не имели театрального образования. Мы подошли к Плетнёву, а он говорил: «Девчонки, не могу вас взять, потому что вы уже играющие актрисы, а сейчас придёт пацаньё. Нельзя так делать». Мы расстроились. Но он поехал в Ярославль, где главным режиссёром тогда был Боголепов, сказал, что есть три самородка и спросил, как там в Ярославском театральном обстоят дела с заочкой? Тот сказал: «Сделаем». И стал ради нас троих набирать курс. Мы - три самородка – приехали. До Ярославля крайне неудобно добираться, ехали всю ночь. Пришли в театральный институт, сдаём три экзамена подряд: русский язык, литературу, историю. Потом в три часа – мастерство, основной экзамен. А мы не спали всю ночь, весь день пили кофе, како, кофе, како, чтобы взбодриться. Ещё же мандраж. Заходим по очереди. Первая – Света Никифорова, и начинает читать монолог из спектакля по Максу Фришу: «Все мои друзья, я имею виду настоящих друзей, с которыми можно дружить всю жизнь, - гомосексуалисты». Постепенно на нас, самородков, начинают смотреть подозрительно. Затем – моя очередь. А я, когда нервничаю, говорю очень тихо. Читала басню «Лиса и виноград», ничего не слышно. Потом выходит третий самородок Лена Лепёхина, объявляет: «Проза. «Горшочек каши». И начинает своими словами рассказывать сказку, которую читает детям на ночь. У Плетнёва, который там сидел, очки запотели – привез самородков. Не знаю, каким образом нас взяли, но мы поступили. Проучились четыре прекрасных года. И красными дипломами доказали, что мы - самородки. На нашем курсе, кстати, учились Сергей Вихрев, Леонид Клёц, Александр Терехов, Екатерина Сёмина и актриса ТЮЗа Евгения Гравит.
Сейчас Ольгу Петрову можно увидеть в спектаклях «8 любящих женщин», «Пигмалион», «За двумя зайцами», «Примадонны», «Женитьба», «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил», «№ 13», «Играем в дружную семью».
На творческой встрече было много цветов и комплиментов. Актер Михаил КУЗНЕЦОВ рассказал, что познакомился с Ольгой в электричке:
- Мама Ольги, Вера Михайловна, первый раз отправляла дочь одну в Москву. Оля ехала с гитарой. А я тогда был студентом эстрадно-циркового училища. И мне вот этого ребенка подсунули. Думаю, что ж мне с ним делать? И стал травить ей анекдоты цирковые. Она сидела, смотрела, наверное, думала: чего, дурак, ко мне пристал. А потом жизнь нас в театре свела. И мы дружим, ходим друг другу в гости.
Пожалела мир
- С мужем, Сергеем Вихревым, вы познакомились в Ярославском институте?
- Да, мы были на одном курсе. Переписывались, оправляли друг другу бумажные письма в конверте. Они до сих пор у меня сохранены. А после окончания института Сергей приехал в гости в Калугу и все. Так что с мужем мы уже знакомы 23-25 лет. Поженились, не помню сколько лет назад. Я, наверное, в этом плане как мужчины, даты не запоминаю.
- Почему вы не поменяли фамилию?
- Я никогда не меняла фамилию, все знают меня Петровой. Так уж повелось. Спустя годы я поняла, почему: я последняя в роду. И что-то меня всё время останавливало. Первый муж сказал: «Ну, зачем тебе фамилию менять, я тебя всё равно будут звать Петровой». Я сказала: «Хорошо, не спорю». Со вторым мужем мы не были расписаны, поэтому не было смысла ничего менять. А с третьим я просто пожалела этот мир. Вы видите, я же бешеная, во мне очень много энергии. Фамилия Петрова (Петр означает - камень) меня сдерживает. А если бы я была Вихревой!?
- Выйдя замуж, вы уехали к мужу в Вологду, расскажите об этом периоде.
- В Вологде я провела два года. Мёрзла страшно, там очень холодно, север. Там уже северные платят. Кстати, жителей называют вологжане, а не вологодцы. Похоже звучит: калужане, вологжане. Раз в месяц я приезжала в Калугу играть в спектакле «Если любишь, найди». В Вологде у меня работы не было, я устроилась в филармонию, где была актерская секция. Выглядело это так: встречаются три артиста и ставят сказку «Колобок». Колобком была женщина лет 40, которая старалась говорить детским голосом. А я играла Бабку, Лису и Зайца. Мы приезжали в детский сад, сами ставили декорацию, переодевались и играли. ТПотом всё сами собирали и отвозили в филармонию. Так продолжалось год. И когда в конце сезона меня вызвал художественный руководитель Вологодской филармонии и сказал: «Оля, у нас есть проект «Чиполино» с оркестром. Вы же понимаете, что Чиполино - это вы»! Я подумала: «Где это он во мне увидел Чиполино, мальчика-луковичку»? Пришла домой, рассказал мужу. И тогда он принял решение: «Оля, всё, мы едем в Калугу». И я ему за это благодарна. И благодарна театру, что взял меня и моего мужа. Мы вместе работаем. И уже 11-й сезон, как вернулись. Сергей – артист, режиссер. Если вы не смотрели спектакль «Москва- Петушки», приглашаем! Этот спектакль участвовал в фестивальном показе «Старейшие театры России». И мне было приятно услышать много хороших отзывов. Я горжусь, что Сергей так хорошо поработал с молодым артистом, который сыграл Веничку Ерофеева. Там сложный текст, сложный материал.
- Дома вы с мужем вместе репетируете?
- Он меня пытается репетировать. Но это сложно. Стараемся этим не заниматься.
- А играть с мужем в одном спектакле вам проще или сложней?
- По-разному. Когда в спектакле наши персонажи не пересекаются, не партнёры, то сложней. Когда мы как партнеры пересекаемся, то, безусловно, проще, потому что быстрее друг друга понимаем. В спектакле «Любофф» мы были в плотной связке.
Ольга пела не только романсы, но и песни из Окуджавы.
- Окуджава – это автор, который приходит к тебе с возрастом, - сказала Ольга. - Насколько глубокие песни, дурочкой была, когда не понимала. Это автор, который делает тебя добрее и мудрее. Булат Шалвович связан с семьей. Он, приехав в Калугу, во-первых работал в школе№ 5, которую я закончила. А до этого - в редакции, где работал и мой дед. Они дружили. Вместе… Ну не буду рассказывать, что они вместе делали. И связь продолжается. Школа № 5 – старейшая в нашем городе, 1860 года. И когда в 1985 году в Филармонии был грандиозный концерт по поводу её юбилея, его делала моя мама. Все собрались. И Булат Шалвович приезжал. Окуджаву попросили спеть. Он стал отнекиваться: нет гитары. Ему принесли одну гитару, другую. Он говорит: «Нет, нет, дайте мне вот эту - с гвоздем» И эта манера его игры, немного вибрирующая - от гвоздя.
Цветы - от директора театра Александра КРИВОВИЧЕВА.
Перевернул в другую сторону
- Был ли в вашей карьере поворотный момент?
- Такие моменты бывают. Мы растёт, растём, потом - бац, что- то случается и ты чувствуешь себя другим человеком: чуть умней, может быть, или наглей, но другим. Из того, что я помню, в 1995 году - «Чайка», потом - «Только любовь» по пьесе Франсуазы Саган «Загнанная лошадь». И, конечно, Миссис Куикли в «Виндзорских насмешницах» Плетнёва, где он взял и перевернул меня в другую сторону, сказал: «Какая ты героиня, ты - характерная, давай!»
- Расскажите о работе с Плетневым.
- Я могу сказать, что мне везёт на людей. И во-первых, на режиссеров. Когда пришёл Александр Борисович Плетнёв, он перевернул весь театр. Набрал актерский курс, воспитал его под себя. Собрал людей, которые ему близки по внутреннему состоянию. Я не буду рассказывать о Плетнёвских спектаклях, вы их видели, там было много режиссёрских находок. Нам в структуре его спектаклей было тепло, хорошо и уютно. Мы стали какими-то другими людьми. И, надеюсь, что это не растеряем. Плетнёв поставил много музыкальных спектаклей. Давал петь всем. Одна из самых известных постановок - «Лодка», где многоголосье. Он приглашал специалистов со стороны, позвал Марину Каргаполову, которая с нами, артистами работала в фольклорной манере. Не в народной! Это - разные вещи, они отличаются. Спектакль «Лодка» продержался очень долго. И, конечно, хорошо известен спектакль «Если любишь – найди», в котором все пели, танцевали, не произнося ни одного слова. А в «Доме восходящего солнца» Плетнёв собрал всю музыку, которую любил. И ты был счастлив, если у тебя была хоть маленькая роль в этом спектакле.
- А что вам понравилось из недавних премьер?
- «Горе от ума» и «Как Мишенька Бальзаминов за счастьем ходил». Если кто не видел, посмотрите обязательно.
Крокодилы назад не пятятся
- У вас есть кумиры?
- С кумирами у меня плохо. Кумиров нет. Но есть актриса, на которую я ровняюсь – Мерил Стрип. Это актриса, которая всегда разная, которая всегда входит в роль, вплоть до того, что может спорить со сценаристом, что её персонаж в какой-то из сцен не мог так поступить. Очень глубоко погружается. И сколько бы ей ни было лет, какую бы роль она не играла, это всегда потрясающе.
- Ваша любимая книга?
- Читаю много. Раньше не могла без «Мастера и Маргариты», всё время туда ныряла. Потом у меня было «Сто лет одиночества». И теперь постоянно с собой книга «Дом, в котором». Это потрясающее произведение Мариям Петросян, её единственная книга. И даже если я её не перечитываю, то в жизни часто «ловлю» ассоциации оттуда.
- Есть девиз по жизни?
- Напрямик! За что люблю крокодилов: они никогда не пятятся назад. Только вперёд!
- Чем кроме театра вы увлечены?
- Мы с мужем – собачники. В моем доме собаки были всегда. Сейчас их две. Одну подарили студенты на выпускном в 2016 году. За год до того умер мой любимый пёс Лорд, я очень переживала, для меня это была большая потеря. И мои студенты, чтобы я не расстраивалась, принесли мне щенка. Они решили, что это лабрадор. Не знаю, кто их обманул. Это оказалась какая-то страшная помесь, судя по всему, со стаффом. В течение трёх лет моя квартира была разрушена полностью. Зато у меня обновилась мебель, обои, цветы - надо же искать во всём что-то хорошее. А год назад, пока со старшей собакой гуляли, сморю, привязывают маленького щенка, у него зубы ещё молочные были. Я не могла пройти мимо, забрала. Теперь у меня дома две суки. Но им вдвоем веселей. И младшая не такая буйная, как старшая.
Ещё я страстный автомобилист, и уже разбираюсь, где в машине что находится. И, наконец, выпросила, чтобы мы купили дачу. И погрязла в ней. Цветы я всегда любила разводить, у меня дома их много. Теперь – и на даче. Ещё люблю вязать, делать ремонт. Без дела никогда не остаюсь.
- Какая вы жена, мама и друг?
- Я не плохая жена, мать я хуже. Один наш художник говорит, что матери бывают двух типов: ненормальная и преступная. Так вот я - преступная. Я - актриса. Когда моей дочери было 5-6 лет, я ей сказал: «Доченька, в театр ходить не надо». Она спросила: «Почему»? Я ответила: «Ты меня часто дома видишь? А много денег я приношу? Вот поэтому и не надо». Катю я родила в 1994 году, в сложное время. Но с дочерью у нас хорошие отношения. А жена я верная, это самое главное, хотя дома бываю мало. Про дружбу могу сказать, что это для меня одно из таких понятий, которое не предается, так же как любовь и семья.
Берегите себя
В завершении встречи Ольга пожелала всем здоровья и поблагодарила медиков:
- Огромное спасибо, всем! Друзья, берегите себя и близких. То, что сейчас делают медики, - это подвиг. Мне пришлось сопровождать человека в ковидное отделение. Могу сказать, что я побывала в фильме ужасов. Медикам огромное спасибо, низкий поклон!
Вечер завершился фотосессией и раздачей автографов.
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