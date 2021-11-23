Столичные студенты взорвали калужскую сцену комедией «Шутники»

Понедельник, 22 ноября, в Калужском областном драматическом театре начался с показа комедии «Шутники» студентами ГИТИСа – российского института театрального искусства.

Ребята завершают обучение в одном из самых сильных театральных вузов страны, относящихся к «золотой пятерке» (это ГИТИС, Щепка, ВГИК, Щука, МХАТ).

Четвертый курс актрисы театра и кино, певицы, народной артистки РФ Елены ШАНИНОЙ продемонстрировал неоспоримо талантливую и искрометную харизму и актерский запал в спектакле «Шутники» по пьесе советского писателя Александра Николаевича Островского на малой сцене. Режиссер-постановщик музыкального спектакля - Екатерина ВЕРБИЧ-ПЕТРОВА.

Свободных мест не было.

Как столичный факультет эстрады взорвал калужскую драму, смотрите в нашем вечернем фоторепортаже.

«Шутники» - история о бедном чиновнике, который выдает замуж младшую дочь. Унижения на фоне денег ему легче преодолеть под маской шутника.

Факультет эстрады совсем скоро превратится в soundrama. В этом музыкальном спектакле прозвучали такие песни как «Bella Ciao», «Tintarella di luna», «Пакетики», «Lettera a Pinocchio», «Меня укусил бегемот», «Amada mia, amore mio», «Oggi sono io».

Свободного места в зрительском зале не отыскать!

Зрители не могли сдержать хохот.

Актеры погрузили зрителей Калуги в свой мир на 2 часа без перерыва.

Девиз курса - «Можно все, но с любовью!».

Сложно выразить всю гамму своих впечатлений от увиденного словесно, поэтому я сделала это фоторепортажем и склейкой видеофрагментов.

Костюмы заслуживают отдельного внимания. Это лаконично, гармонично, стильно и под стать общей атмосфере музыкальной постановки.

Но, конечно же, никакой костюм, декорация или музыкальное сопровождение не донесут сверхзадачу до зрителя без главного – актерской природы. Способствуют этому такие профессиональные инструменты как поставленный голос, пластика тела, гибкий ум и энергетический посыл зрителю. А с этим студенты театрального, непорабощенные штампами, с горящими глазами и пылающими от дела всей жизни сердцами, справились.

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