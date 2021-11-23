Планерка у Дмитрия Денисова: содержание дорог, Московские ворота и украшение Калуги к Новому году

В понедельник, 22 ноября, прошла традиционная планерка в горуправе Калуги у градоначальника Дмитрия ДЕНИСОВА.

Одна из обсуждаемых тем - единая дежурно-диспетчерская служба города.

- Больше 50 000 обращений поступило за девять месяцев в единую дежурную диспетчерскую службу, - сообщает заведующая отделом по организации защиты населения Наталья ЕГОРОВА. - За прошлый год их количество составило 36 819.

Звонки связаны с жалобами и претензиями на разные темы:

отключение электричества – 16 483 обращений;

содержание и уборка дорог - 2390;

деревья в аварийном состоянии - 2390.

- Сейчас, понятно, что увеличится количество обращений, связанных с содержанием и уборкой дорог, - говорит Дмитрий Денисов. - Львиная доля- отключение энергетических ресурсов различного типа. Здесь надо совершенствоваться.

Что касается развития материально-технической базы нашей Службы спасения. К сожалению, при формировании бюджета данный вопрос остается нерешенным. Необходимо это сделать в процессе исполнения бюджета. Так же планируется приобретение автомобиля и дополнительного оборудования, в том числе средства связи.

- Сейчас в службе работают с такими же радиостанциями, с какими я работал, когда учился на военной кафедре нашего филиала МГТУ имени Баумана, - подчеркнул городской голова.

Газ

- На прошлой неделе произошло несколько инцидентов, связанных с отравлением газом, - докладывает Наталия Егорова. - В четверг 18 ноября, в доме № 7 на улице Знаменской стало плохо женщине с двумя детьми. В субботу 20 ноября на улице Тепличной от газа отравились двое взрослых. Они уже выписаны из больницы.

Причиной такого несчастного случая на Знаменской стала неправильно установленная газовая колонка. На Тепличной - гофрированная труба, которая неплотно прилегала к газовой колонке.

- В Калуге, к сожалению, много жилья, которое находится в плачевном состоянии, - сказал градоначальник. - Это требует особого внимания и управляющих компаний, и собственников внутриквартирного газового оборудования. Гофра слетела с колонки - и люди получили отравление газом. Это та вещь, о которой нужно постоянно говорить, внушать, что это действительно объект повышенной опасности.

Всего с начала года в Калуге произошло 18 случаев отравления газом. В инцидентах пострадало 39 человек, двое взрослых и один ребенок, к сожалению скончались.

Больше елок

- В Калуге установят 28 новогодних елок, - сказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Заключен контракт с подрядной организацией, которая сейчас проводит проверку новогодних украшений. Кроме того, довольно большая часть украшений в городе уже находится на своем месте.

Елку уже собрали на Театральной площади, еще одну - в Центральном парке. В нем гирлянды появились на деревьях еще в конце прошлой недели. На улице Ленина возле Народного дома смонтировали инсталляцию с оленями. Всего в Калуге будет установлено 28 елок.

Установлены матрешки возле Дома музыки, конструкция возле кинотеатра «Центральный», конструкция на станции Калуга-1, поставили снеговиков на бульваре Кирова.

На этой неделе планируем оформлять въездную группу и начать оформлять улицы Кирова и Гагарина.

- Необходимо использовать проекционное оборудование для создания новогоднего настроения у «шарика», - поручил Дмитрий Денисов. - Это техническое уникальное решение, в стационарном виде такого точно больше в стране нет.

Замена скамеек

В конце планерки градоначальник по традиции ответил на вопросы пользователей из соцсетей.

Ряд вопросов касался благоустройством территорий, прилегающих к Дворцу спорта.

- В проекте заложены решения по скамейкам, - заявил Дмитрий Денисов. - Из-за спешки использовались аналогичные объекты, но они не соответствовали общей концепции, имелись дефекты. Подрядчик поставит именно то, что заложено в проекте, пока не добьётся результата.

Подобные объекты изготавливаются 2-3 месяца. В этом году поставить новые лавки не получится. Поэтому работы перенесутся на следующий год.

Сейчас рабочие заканчивают монтировать информационные стенды, иллюстрирующие историю этого уголка Калуги. Стоимость проекта составляет 2,7 миллиона рублей.

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