Какие продукты чаще всего покупают калужане к Новому году и что говорят о ценах

Люди потихоньку закупаются продуктами к праздничному столу. Не секрет, что мясные, рыбные деликатесы, фрукты, овощи и алкоголь перед зимним праздником стремительно дорожают.

Мы решили посмотреть, какие именно товары предпочитают люди. Для этого, отправились по магазинам и сравнили цены на продукты, популярные у калужан в праздники.

Где выгоднее

Не секрет, что стоимость одних и тех же продуктов в магазинах и на рынке существенно отличается.

Желтые ценники манят калужан в магазине.

На рынке мясные продукты выглядят аппетитнее.

Всевозможные колбасные изделия выгоднее всего покупать именно в обычных торговых сетях. Там они стоят дешевле. На рынке выбор повкусней, но и подороже. Самая дешевая колбаса стоит от 400 рублей.

Мандарины к празднику явно подорожают.

С морепродуктами и фруктами та же история.

Мандарины в обычном магазине стоят 80 рублей за килограмм, а на рынке - 100. Цена семги в торговых сетях варьируется в районе от 139 до 279 рублей. А сельдь везде стоит в среднем 100-150 рублей.

Хлеб всему голова

В магазине одной из федеральных сетей на улице Степана Разина местные жители активнее всего покупают хлеб и сыр.

- Любая хозяйка начинает готовиться к празднованию Нового года заранее, - говорит покупательница Людмила БЕЛЯЕВА. - Всегда беру салат «Оливье», килограмм которого обходится в 300 рублей. Также предпочитаю шпроты, копченую колбасу, соки, шоколад и конфеты. Ну и красную икру, разумеется. А хороший сыр нынче дорогой - по 130 рублей за 100 граммов.

- Всегда готовлюсь к Новому году заранее, - подхватывает вторая покупательница Мария ПЕТРИЧЕНКО. - За 2-3 недели я потихоньку начинаю закупать продукты к предстоящему празднику. Обычно беру икру и консервы для салатов. Конфеты на праздничный стол. Рыбу тоже покупаю и засаливаю. Разумеется, покупаю хлеб. В последнее время он что-то подорожал, по 40 рублей буханка.

На рынок за вырезкой и мандаринами

В мясных рядах рынка покупателей немало. Товар берут разный: и ножки на холодец, и мясо с салом.

- На Новый год без мясных блюд никак нельзя, - говорит покупатель Михаил КОРОЛЕВ. - Спрос стабильный, ажиотажа нет. Трудно рассуждать подорожает продукция или нет. Все зависит от спроса.

- Конечно же, всегда беру мандарины, - говорит посетительница рынка ЮЛИЯ. - Ведь их запах создаёт новогоднее настроение. Ещё покупаю мясо для нарезки и красную икру. В последние дни декабря ее уже «днем с огнем не сыщешь». Продавцы берут по 2500 рублей за килограмм.

- Новый год - это традиционно семейный праздник, - подчеркивает вторая покупательница АНАСТАСИЯ. - Готовлю самые любимые блюда моей семьи. Одно из таких - салат из помидоров, которые стоят по 150 рублей за килограмм. На горячее готовлю курицу и картошку. Делаю нарезки и бутерброды с икрой. А также ставим на стол солёную рыбу. На десерт у нас будут фрукты и мороженое с дачными ягодами.

- На десерт предпочитаю творог, - говорит покупательница НАТАЛЬЯ. - Любимое лакомство нашей семьи. Дороговато выходит 220 рублей за килограмм. На Новый год люблю делать сырники. И вкусно, и полезно. Надо будет побольше закупиться в декабре, за пару недель до праздника, а то цены могут подскочить.

Дорогу разнообразию

В сетевом магазине на площади Победы не так многолюдно, как на рынке.

- Я в еде не особо привередлив, - говорит один из покупателей. - К Новому году беру все, что под руку попадется. Закупаюсь обычно за неделю. Сегодня решил взять картофель по 39 рублей за килограмм. Я предпочитаю обычные магазины, которые находятся недалеко от дома. Выбор большой, бывают скидки и акции на товары.

- Скорее всего, на многие товары цена повысятся, - отметила покупательница Елена ОСТРОВСКАЯ. - Думаю, незначительно подорожают сладости: шоколад, конфеты, зефир. Цена на сыр вряд ли станет выше. Не удивлюсь, если он подешевеет. А по большому счету, каждый раз делаем что-то новое.

- А я думаю, что к Новому году цены, как обычно, взлетят, - говорит Юрий СЕРГЕЕВ. - Поэтому сладкое покупаю заранее. Каждый год трачу на него где-то рублей 500, чтобы хватило. Перед праздником за пару дней беру овощи и фрукты. Если незадолго до Нового года выяснится, что каких-нибудь продуктов все-таки не хватает, приходится докупать их по высоким ценам. Мясо в среднем мне обходится в 150 рублей за упаковку.

Есть в городе и магазины, где калужане недовольны, как ассортиментом, так и ценами на товары. Так покупатели говорят о торговой точке на улице Болдина.

- Здесь вообще купить нечего, - возмущается Екатерина КУНДЯЕВА. - Цены ломовые. На небольшое застолье планируем потратить около 4 тысяч рублей. Для меня это, конечно, много, но раз в году можно и побаловать себя.

Дорогие читатели, а во сколько вам обходится новогодний стол? Когда начинаете закупать продукты к застолью и какие именно? Пишите свои варианты в комментариях.

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