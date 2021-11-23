«Не могу же я поднять руку на женщину»: чем в ресторанах Калуги объясняют нарушение запрета работы ночью

Исполняются ли законы в Калужской области? Особенно те, которые касаются правил поведения в коронавирусное время. Как показал наш рейд в общественном транспорте, калужан заявления с трибун даже заместителей губернатора, волнуют не очень сильно.

Точно также закрывают на глаза постановления правительства и многие руководители мест общественного питания. В их число, конечно, входят кафе и рестораны, которые основную прибыль получают именно вечером и ночью.

По словам наших читателей, обратившихся к нам с письмом, караоке-бар в Калуге Vegas как раз продолжил свою работу в «запретное» время. Только посетители теперь заходят не с парадного, а черного хода.

В тот же день, как нам поступило обращение от местных жителей, в пятницу, 19 ноября, наш корреспондент напросился в ночной рейд к сотрудникам управления административно-технического контроля Калужской области.

Мы отправились посмотреть, что творится ночью не только в Vegas, но и еще в 5 других мест общепита.

Согласно постановлению с 22 октября по 1 декабря с полуночи до 6 утра, запрещено работать ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, кальянным, закусочным, объектам нестационарной торговли.

Исключение составляет лишь работа на доставку.

Ночной дозор

Калужское управление административно-технического контроля с момента введения режима повышенной готовности проводит проверочные рейды на постоянной основе. Причем, проверяют не только объекты торговли, общественного питания, но и общественный транспорт, и такси.

А в рейд по клубам и ресторанам отправились ровно в полночь ночи с пятницы на субботу.

Первым местом проверки комиссии, которая состояла из нескольких специалистов, стал как раз караоке-бар Vegas.

В "Вегасе" все оказалось спокойно.

По прибытию сюда обнаружилось, что заведение закрыто. Людей на улице не наблюдалось.

Следующим пунктом «дозора» стал гостинично-ресторанный комплекс «Донжон». Гостиница работает, свет на кухне в ресторане все еще горит.

На входе в «Донжон» было пусто.

На кухне ресторана горел свет.

Девушка на ресепшен, сказала, что он закрыт, но сами двери внутрь были открыты.

Проверила комиссия и другие популярные места в городе. В «Гостином дворе» располагаются рестораны «Восточный Базар» и «Гастроном».

Мы приехали туда в полпервого ночи, и, несмотря на запрет, заведения все еще оставались открытыми. В баре «Восточного Базара» горел свет.

«Гостиный двор» - гастрономическая точка Калуги.

«Гастроном» после 12 ночи оказался открытым.

В ресторане «Гастроном» директор Ильчин МАМЕДОВ заявил, что все правила в связи с постановлением губернатора соблюдаются.

На вопрос, почему заведение еще открыто, уклонился от ответа, сказав, что ждет такси.

Однако уходить не торопился.

На улице возле банкетного зала «Эль-Гуна» в час ночи возле черного входа стояли сотрудники заведения.

- Иногда приходится закрываться позже, - говорит администратор Евгений ЛИПАТОВ. - Скандалы иногда происходят. Выпившие люди отказываются уходить в момент закрытия. Приходится с силой их выгонять. Это порождает негатив и отрицательные эмоции.

Они пьяные

А в ресторане при гостинице «Крым», расположенной в микрорайоне Турынино на улице Советской, 2, персонал обслуживал клиентов в полвторого ночи. Тем самым откровенно нарушив постановление.

По словам директора, он не знал об ограничении работы в ночное время.

Клиенты ресторана начали спешно надевать маски.

Несмотря на прибытие проверяющих, люди не покинули ресторан и стали возмущаться, что им мешают отдыхать.

Директор говорит, что ничего не знал про постановление правительства.

- Я не проинформирован про ночной режим работы, - оправдывается директор Расим АЙДЫНОВ. - Мы как работали до 2 ночи, так и продолжаем. Но с другой стороны я тяжело все это переживаю. Выпившие посетители вызвали такси, но не уходят вовремя. Среди них еще и девушки. Как мне быть? Не могу же я поднять руку на женщину. Они пьяные, агрессивно настроены, оскорбляют. Приходится вызывать ЧОП, чтобы их выпроводили.

Были составлены административные протоколы.

- Прекрасно видно, что выявлено нарушение, - комментирует данную ситуацию эксперт территориального отдела №1 управления административно-технического контроля Татьяна МАТЮХИНА. - Тот факт, что они работали ночью - это их нарушение. Все эти слова, что директор не может выгнать человека на улицу по разным причинам, - это не аргумент. Необходимо за час предупредить всех посетителей о закрытии. В случае отказа людей уходить, необходимо вызывать полицию.

Выводы

Нарушения постановления правительства региона случаются. В Калуге на данный момент времени их зафиксировано более 2000. А по области этот показатель - около 10 000. Отчетность ведется с 1 января. О ночном режиме работы кафе и ресторанов информация доведена до всех без исключения через социальные сети и звонки в точки общепита.

Индивидуальные предприниматели, а также лица, допустившие правонарушение, будут привлечены к административной ответственности. Причем, не только кафе и рестораны, их сотрудники, но и посетители, нарушившие закон.

Обычным посетителям за нарушение запрета нахождения в заведениях торговли ночью грозит штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. Индивидуальным предпринимателям - от 30 000 до 50 000 рублей. Юридическим лицам - от 100 000 до 300 000 рублей.

Если будет доказано, что из-за нарушения запрета был причинен вред здоровью или имуществу человека, то индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф от 500 000 до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней.

- Составлены административные протоколы. Дела направим в суд, - подытожила Татьяна Матюхина итоги рейда.

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