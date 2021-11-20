Рейд по маршруткам Калуги: калужане объяснили нам, почему игнорируют масочный режим

Как мы уже писали, 15 ноября заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов высказался о новых противопандемийных мерах.

- Прошу руководителей автотранспортных предприятий запретить водителям покидать остановку, двигаться по маршруту, пока все пассажиры не будут иметь полностью одетые на лица маски, - сказал Горобцов.

Пока эта инициатива остается только на словах, мы решили проверить, как обстоит дело с соблюдением масочного режима сейчас? Носят ли пассажиры, водители, кондукторы маски?

Площадь Старый Торг, 4.

Началась наша поездка на 61-ом автобусе. На этом маршруте про санитарный режим не слышали. Несмотря на рекомендации заместителя губернатора, водитель не обратил внимания на пассажиров без масок и тронулся с места.

Улица Луначарского, 57.

Как видно не только водители частных автобусов, но и городских троллейбусов не соблюдают масочный режим.

- Людям все равно на маски, - говорит пассажирка Марина УСАЧЕВА. - Все эти постановления подливают масло в огонь. Кто-то надевает, но в большинстве случаев все игнорируют эти санитарные правила. Молодежь особенно.

Я часто езжу по Луначарской улице и по Кирова. Мало кто надевает их. Водители тоже не требуют их надевать, и сами частенько без них ездят. Так что это все эти правила и указы абсолютно бессмысленны.

Не только водителям, но и кондукторам нет дела до масочного режима.

Улица Кирова, 20.

- Непонятные постановления мешают работе, - говорит водитель автобуса маршрута №77 Андрей ФРОЛКИН. - Маска мешает смотреть вниз на руль и на кнопки открывания/закрывания дверей. Люди тоже недовольны. Входят почти все без масок.

Бывает так, что люди копаются в сумке по несколько минут, чтобы найти и надеть ее. Это мешает пройти остальным и вызывает агрессию. Если постановление одобрят, что ожидать дальше? Чипирование людей?

- Маска - это рекомендуемая мера в общественном транспорте, - уверена пассажирка Елизавета САМОХИНА. - Если маски нет, что теперь пешком ходить на большие расстояния? Тем более, если опаздываешь.

Не надо навязывать обязательный масочный режим. Может тогда еще и перчатки введем? Ведь при посадке, мы контактируем с водителем и кондуктором. Передаем деньги из рук в руки. Об этом власти не подумали?

Спешим напомнить и Елизавете, и остальным, что ношение масок в транспорте не является рекомендуемой мерой, это заблуждение, которое может ударить по вашему кошельку! Ношение маски в транспорте - это обязанность, за неисполнение которой можно попасть на штраф. Помните об этом!

Улица Кирова, 1.

Улица Академика Королева. Люди возле парка Циолковского тоже ни слухом не духом про масочный режим. Или это просто безразличие?

Час пик на улице Никитина 56.

После наших поездок стало ясно, что вопрос ужесточения масочного режима и контроля за его соблюдением в общественном транспорте, действительно, стоит остро.

Большинство его просто игнорирует. Будут ли соблюдать требование не трогаться с места, пока пассажиры не надели маску? Большой вопрос.

Уважаемые читатели, а носите ли вы маску в общественном транспорте? И почему? Заботитесь о своей безопасности? О безопасности окружающих? Потому что заставляют? Пишите в комментариях!

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!