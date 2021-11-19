Анатолий Чимисов: «Живопись помогает сохранить здравый ум и память до глубокой старости»

Недавно на нашем сайте вышла статья о плачевном состоянии Палат Макаровых.

Пенсионер Анатолий ЧИМИСОВ практически в одиночку пытается привлечь внимание к ветшающему памятнику, в котором живет посреди разрухи, которая, впрочем, не смогла убить в нем человеческое.

Когда мы делали репортаж о плачевном состоянии палат, мы заметили в квартире Анатолия интересные картины с пейзажами. И сегодня наш рассказ в том числе и об этом.

Тула – Куйбышев – Тула - Калуга

Анатолий Чимисов родился в городе Болохово Тульской области 17 апреля 1941 года. После школы через год поступил в Московский авиационный институт. До этого времени работал машинистом конвейера в шахте. После окончания обучения работал на Куйбышевском металлургическом заводе инженером конструктором на протяжении 10 лет.

- Отец, как и мать всю жизнь проработали шахтерами, - рассказывает Анатолий Митрофанович о своей семье. - Сестра умерла на Сахалине в 43 года в 1981 году от ревматизма. Сын и дочь от единственного брака, живут отдельно. Внучка тоже иногда, бывает, навещает, но редко. С женой разошлись.

В 1969 году Анатолий Чимисов уехал из Куйбышева. Сначала жил в Туле - работал на местном заводе металлоконструкций.

- Но после того, как дали квартиру в 1970-х, перебрался в Калугу, - говорит Чимисов о том, как попал в наш город. - Здесь меня приняли на «КАДВИ». Более 10 лет отработал там инженером-конструктором. Затем трудился полтора года на «Тайфуне» ведущим конструктором.

В палатах Макарова художник живет с 1994 года. 27 лет.

А до того ютились с женой в квартире на Ленина, 43.

- После развода сюда перебрался. Тогда существовал обмен путем размена квартиры. Жена с дочкой в одно место, а мы с сыном сюда.

Рисование и мозг

- Вы не поверите, но живопись помогает сохранить здравый ум и память до глубокой старости, - говорит Чимисов о своем увлечении. - Факторов здесь несколько. Но главный из них тот, что рисование активизирует работу головного мозга. Вот случалось ли вам общаться с профессиональными художниками, учеными, писателями, которым далеко за 80? А мне случалось. Эти люди удивительным образом сохраняют здравый ум и память, несмотря на почтенный возраст. Они совсем не похожи на обычных стариков, которые сидят на лавочке и перемывают кости соседям. Им некогда это делать. У них множество идей и планов. Им интересно жить. И, удивительным образом, болезни обходят их стороной, поэтому живут дольше.

- Долго учились рисовать? – спрашиваю Анатолия.

- Это моя страсть и хобби еще с детства, - отвечает он. - Я все время занимался самостоятельно по возможности еще со школы. У меня с графикой все в порядке, так как учился на инженера. Вот на старости лет перешел в живопись. Рисую в основном «зеленку»: поля, леса, просторы, реки. Иногда портреты рисую, но реже. Глаз уже не тот. Что-то можно и сейчас вообразить.

Иногда картины покупают. Дорого не беру, в пределах от 1500 до 2000 рублей, - говорит Анатолий Митрофанович. - Недавно, кстати, один молодой человек купил у меня картину. Приятно, что кто-то до сих пор интересуется моим творчеством.

По словам пенсионера, творит он по настроению, когда оно есть.

Но сколько работ сотворил, сказать затрудняется.

Самые любимые у Чимисова - классические русские художники.

- Они блестяще показывают натуру на холсте, - гооврит он. - Меня вдохновляют передвижник Васнецов и живописец Суриков. Они по тому времени хорошо передали историю жизни русского народа, той обстановки. Иногда я сравниваю свои работы с Шишкиным. Он неподражаем.

У него всегда присутствовало понимание русской природы. Он чувствовал и время года, и цветок, какой где растет и какого оттенка.

Шилов по моему мнению самый лучший из всех существующих. Он выдает нутро человека, показывает душу, а не одежду. Вот бывает приходишь на выставку, смотришь - нарисована дама в красивом платье, а лицо никакое. У него такого не найти.

- Помимо живописи увлекаетесь чем-нибудь еще? – интересуюсь у Анатолия Митрофановича.

- Хотел я сделать переднеприводный велосипед. Идеей этой загорелся, когда я еще был студентом. Подрабатывал в лабораториях. Но там нельзя изготовить некоторые технические детали. Зато на заводе появились все доступные возможности. Я предложил директору свою идею. Даже в Москву ездил, получил гранд за авторство. Но руководство отказалось воплощать мою мечту в реальность.

В заключение

Прощаясь с Анатлием второй раз, я посмотрел на разрушающийся аварийный памятник – палаты Коробовых – и вспомнились слова Михаила Булгакова, который вложил их в уста своего ставшего легендарным героя профессора Преображенского: «Разруха не в клозетах, она в головах».

И пример калужанина Анатолия Чимисова в очередной раз доказывает их истинность, несмотря на то, что в голове пенсионера разрухи точно нет, а вот в клозетах его дома её предостаточно.

Потому что разруха в палатах Макаровых – прямое следствие разрухи в головах тех людей, кто обязан следить за нашим историческим наследием и поддерживать его в достойном состоянии. Не только ради памяти будущих поколений о нашем времени, но и ради таких людей, как Анатолий Митрофанович.

Уж они-то точно заслужили достойную старость в достойном жилище не меньше коммунальных чиновников у которых, вне всякого сомнения, с жилищным вопросом все в полном порядке.

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