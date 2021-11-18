Первый снегопад обрушился на Калугу вечером 18 ноября
Вечером в четверг, 18 ноября, первый осенний снегопад обрушился на Калугу.
Улицы и тротуары побелели. Снегом покрылись все деревья и кусты.
По прогнозу синоптиков, ближе к полуночи снег прекратится.
Утром в пятницу температура воздуха повысится до нуля и +1. Ожидается слякоть. На асфальте и пешеходной части может быть скользко. МЧС предупреждает о гололедице.
На выходных, по предварительным данным, в Калуге потеплеет до +5.
Утром возможна слякоть.
Такой погоды в Калуге не было с середины весны.
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