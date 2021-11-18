Первый снегопад обрушился на Калугу вечером 18 ноября

Вечером в четверг, 18 ноября, первый осенний снегопад обрушился на Калугу.

Улицы и тротуары побелели. Снегом покрылись все деревья и кусты.

По прогнозу синоптиков, ближе к полуночи снег прекратится.

Утром в пятницу температура воздуха повысится до нуля и +1. Ожидается слякоть. На асфальте и пешеходной части может быть скользко. МЧС предупреждает о гололедице.

На выходных, по предварительным данным, в Калуге потеплеет до +5.

Утром возможна слякоть.

Такой погоды в Калуге не было с середины весны.

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