Центральный аппарат Роспотребнадзора обязал Калугу брать ПЦР-тесты у всех с симптомами ОРВИ

Наша вчерашняя публикация в разделе «Колумнисты» об отказе врачей Калужской области делать ПЦР-тесты при симптомах коронавируса нашла немалый отклик среди наших подписчиков. А уже вечером, 17 ноября, произошло еще одно важное событие на обсуждаемую тему. Причем, всероссийского значения.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна ПОПОВА объявила о том, что все пациенты с ОРВИ будут в обязательном порядке обследоваться на коронавирусную инфекцию.

- Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные, - сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Сегодня утром, 18 ноября, мы обратились в калужский Роспотребнадзор с вопросом, когда же в Калужской области начнется выполнение этого постановления? Но там отказались дать оперативный комментарий и послали за ним в Мосвку.

Что мы и сделали, параллельно направив в калужское ведомство официальный запрос.

В пресс-службе Центрального аппарата Роспотребнадзора нам рассказали, что все постановления главного государственного санитарного врача распространяются на территорию всей Российской Федерации. В том числе и на Калужскую область.

В данном конкретном случае речь идёт о Постановлении от 09.11.2021 № 29»О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" (Зарегистрирован 12.11.2021 № 65801).

Оно уже вступило в силу и с полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке: Постановление об обязательном ПЦР-тесте всех с симптомами ОРВИ. Скачать.

Также во вчерашней статье мы попросили наших читателей, попадавших в подобную ситуацию, рассказать о своем опыте.

Среди присланных историй есть случаи с летальным исходом и подключением к аппарату ИВЛ. Спустя сутки комментарии продолжают поступать. Глас народа не утихает.

Мы отобрали самые интересные и познавательные из них:

Alex10

у моего отца врач, пришедший по вызову, вообще не нашел симптомов короны!

а когда потом мы все-таки решили сделать платное КТ, то поражение легких было уже 30%! время было упущено и отца уже нет...

развалили медицину полностью! только за деньги можно лечиться!

задолбал этот дикий капитализм!

Юлия Романова

ПЦР в Обнинске пока делают, но врач на приеме не посмотрела горло, не измерила сатурацию, не выслушала, что именно беспокоит. Быстро что-то непонятное написала в карте и отправила домой. ПЦР не хотела давать под предлогом, что много там писать в бланке, пока не сказала, что контактировала с человеком с подтверждённым ковидом.

Анна Понкрашина

У меня оба родителя заболели ковидлой, но тест делали сами в нашей поликлинике (с температурой ходили). Подтвердились оба теста - потом лечили дома "по телефону". Я с мужем в том году болела, но делала все в платной клинике и тесты и СКТ и т. д. (и с температурой, закинувшись жаропонижаюшими)... а полюсную поликлинику не жалую- там решила полечить простуду - довела до гайморита, пока ждала приёмов... т. ч. вывод: бесплатная медицина в регионе на уровне "для галочки", увы. Не хватает критично медперсонала и специалистов, молодые терапевты не курируются, желания посещать поликлинику никакого...

Валентина Колчина

Ну, меня сначала отправили на скт, а назначили его через 20 дней, никаких анализов ни делали и мазок брать не стали, а сказали, что возьмут после скт, но смысла не вижу ни в том ни в другом, так как за 20 дней либо вылечишься, либо помрешь.

Евгения Билибина

Заболела дочка якобы вирусным стоматитом, хотя не похоже было на него изначально, потом я подтянулась, температура низкая была около 36 , обоняние пропало, нос отек прилично а на второй неделе такая боль по ребрами посетила что словами не передать. Дочь шла на поправку и на второй неделе нас одолели страшная диарея обеих . Тоже отказали в проведении пцр теста, а причина нет показаний. Проползали дома обе кое как умифеновир попили сорбенты, и прочее. В результате написала в правительство калужской области, разобрались в ситуации. И показания нашлись и в субботу пригласили в поликлинику с дочкой пцр тест сдавать бесплатно. Теперь ждем результат. Что хочу сказать низкая температура при ковиде еще страшнее, так как у организма нет сил сопротивляться , будьте внимательнее, всем огромного терпения и здоровья в это непростое время

Андрей Иванов

Родственники жены живут в Полотнянном заводе. Им 84 - 83 года. Температура 38, кашель. Вызвали врача, врач приехал и записал на ПЦР-тест, но самое интересное - должны добираться сами в Кондровскую больницу (потенциально больные, в автобусе?????). Итог - от теста отказались - болеют дальше......

umike

в декабре прошлого года ПЦР брали у всей семьи сразу.

В этом году по осени у знакомых "ОРВИ" даже при t=39 и ряде схожих с ковидом симптомов. В итоге просто едут, сдают платно и получают заслуженный диагноз "ковид". Хорошо что течение болезни лёгкое.

nalya

В начале октября заболела, взяли мазок, через неделю пришел положительный результат. Сказали, если силы есть, чтобы масочку одела и сама сходила в аптеку за лекарствами(( кто со мной живет даже не интересовались!

sibtver

У моих родителей было также. Нет показаний, говорила врач. Пока чего-то добились, состояние ухудшилось. В итоге оба родителя в инфекции лежат.

Qwelly

Моя родственница (70 лет) заболела в октябре, температура 38-39, слабость, ломота, затрудненное дыхание, тошнота, потеря обоняния, вызвала врача, пришел, послушал, выписал противовирусные и антибиотики (которые сейчас колят при Ковиде), сказал звоните в поликлинику, записывайтесь на ПЦР. Позвонила, предложили госпитализацию - отказалась, записали на ПЦР, "ждите, приедут", ждала неделю, звонит снова, говорят "формируется бригада", прошла вторая неделя, никто не приехал. Как чуть полегчало, поехала в поликлинику, терапевт сказала, раз от госпитализации отказалась - здорова, а тест делать уже поздно, не смотря на то, что кроме температуры все симптомы болезни остались. Точный диагноз, чем болела так и не сказали. Вот так у нас колечат.

olga_vlas

У меня ровно такая же ситуация! Пцр не взяли, сколько не просила, симптомы один в один, фельдшер при выезде сказал: классический ковид. Но! Мазок мне так и не взяли. Итог: до сих пор болею, уже 18 дней, обоняние не вернулось, вкус частично вернулся, заложенность и кашель остались, переболела ковидом, который мне намеренно не подтвердили врачи и намеренно будет диагноз Орви и острый трахеит. Вместо ковида и QR кода! Зачем это делается - чтобы поголовно всех насильно привить и запугать ограничениями жизнедеятельности, если не привиться. Хотя я итак переболевшая буду через неделю и с антителами.

Анжелика Наумёнок

История 1 в 1 с моей. Тоже болела с мамой дома. ПЦР сделали только ей... Только на 3-й раз вызова врача на дом... И только после того, как она сама съездила в коммерческую клинику на КТ и там подтвердили поражение лёгких. Кстати результат ПЦР положительный к ней на госуслуги так и не пришёл. Нашли его в регистратуре при выписке. И ещё сказали что материал попал в лабораторию на 5й день после получения материала.

К сожалению, получить оперативный комментарий о том, когда в Калуге и Калужской области начнут обследовать пациентов с ОРВИ на коронавирусную инфекцию, в пресс-службе регионального Росптребнадзора нам не удалось. Им направлен официальный запрос.

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