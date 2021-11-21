Калужский психолог Михаил Обухов: «Тату и пирсинг - это не мода, а патология»

На минувшей неделе в социальных сетях появилось очередное жестокое видео избиения девочки в Боровске.

Чиновники пояснили, что инцидент произошёл год назад, дети, участвовавшие в избиении, посещают школьного психолога. Главная зачинщица переведена в другую школу. В общем, меры приняты. Но случай не первый. А сколько подобных инцидентов не получили огласки. Агрессия становится закономерным, естественным и демонстративным явлением. В проблеме разбираемся с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

- Михаил, с чем связано агрессивное поведение подростков?

- С отсутствием вменяемых ценностей. Нет адекватных ценностей, вместо этого формируется неадекватность.

- Но это же не всегда дети из не благополучных семей.

- Сейчас понятие «неблагополучная семья» размыто. Это раньше по каким-то формальным признакам можно было судить: благополучная семья или нет. Теперь семьи с достатком, формально полные могут быть и неблагополучными.

- Потому что мало внимания уделяется детям?

- Нет, не поэтому. Наоборот, внимания слишком много. Неблагополучные, потому что нет адекватной системы воспитания, передачи правильных жизненных установок и ценностей. Я часто спрашиваю родителей: «На что вы настраиваете своего ребёнка? Что вы ему даёте в качестве ориентиров?» Типичные ответы: «Слушаться старших, хорошо учиться, потом – учиться дальше, чтобы хорошо зарабатывать». Другого они не знают. У них самих в основном размытые ценности, всё сводится к работе, заработку и потребительству.

- Возможно, агрессия - это выход эмоций?

- Это психопатология. Связано с тем, что процент здоровых людей сейчас уменьшается и будет продолжать уменьшаться.

- Раньше ведь тоже такое встречалось. Считается: боятся, значит, уважают.

- Встречалось, но был и кодекс чести. И не было интернета, смартфонов, когда всё снимается и выкладывается в сеть. Разборки подростков были и будут всегда. Вопрос в том, как это преподноситься, тиражируется и какие выводы из этого делаются. И девочки дрались всегда. Дети со сниженным интеллектом есть и будут. Но раньше существовали классы коррекции. А сейчас дети перемешаны, и нормальные, к сожалению, теряются на фоне моральных уродов.

- Со временем такое поведение может закрепиться?

- Ну почему? У меня нет экстрасенсорных способностей судить об этом. Есть люди, которые хулиганили в детстве, но выросли приличными людьми. А есть люди, которые были приличными в детстве, но стали преступниками. Все зависит, как дальше развитие пойдет.

- Надо ли работать с агрессивными подростками?

- Надо, но некому. Системы нет. И в ближайшее время она не просматривается.

- Ставят же на учёт в детскую комнату милиции.

- Детские комнаты милиции и всякие карательные органы - это не решение вопроса, а остановка совсем уже экстремальных проявлений. А мы сейчас говорим о профилактике, об адекватном примере для подростков, как в советское время: героические поступки, пионеры-герои, люди рабочих профессий. Поскольку система авторитетов поменялась, получаем то, что получаем.

- А тем, кто подвергается нападению, травле нужна психологическая помощь?

- Вот как раз проблемы залечить травму, компенсировать её, сейчас нет. Существуют кризисные центры, психологи. Хуже другое: ничего не делается, чтобы этого не допустить.

Стали более деструктивны

- Какими словами вы бы описали современных подростков?

- Потерянные, дезориентированные. Не понимающие, куда идти и зачем. Не понимающие, каким ценностям, образцам, эталонам следовать. Вернее, где-то понимающие, но эти эталоны деструктивны. Современные подростки более деструктивны, чем прежнее поколение. Фактически они сами себе выбирают приоритеты просмотром неправильного контента, общением в неадекватных группах в соцсетях, падением общей культуры, клиповым мышлением. Многие не умеют грамотно сформулировать свои мысли, ни письменно, ни устно. У них культ коротких сообщений. Полный развал психики.

- Обстановка в семье влияет на состояние подростка?

- Если в семье минимум невротизма, у подростка меньше поводов заниматься глупостями. Это наипрямейшая связь. Всегда нужно исходить из того, что на подростках отражаются проблемы родителей. В подавляющем большинстве случаев это проекция наших жизненных и семейных трудностей.

Неадекватное восприятие

- У подростков модны пирсинг и тату. Это ещё одна головная боль для родителей. Что делать, если ребенок заявил, что хочет сделать татуировку или проколоть бровь, нос?

- Надо разбираться в подоплёке. У родителей есть право не позволять этого делать. Это их законодательное право. Родители отвечают за воспитание, по сути, социализацию подростка. К сожалению, они зачем-то либеральничают и объясняют ребёнку свои мотивы. Я считаю, что либеральничать нельзя. Надо просто жестко запретить. А на вопрос: «Почему?» не вдаваться в объяснения, ответить: «Потому что я так сказал».

- Но он может и не послушать, пойти и сделать.

- В нормальных тату-салонах салонах ему не сделают татуировку без разрешения родителей.

- Ну а если он сделает в ненормальном тату салоне, ослушается, надо наказать?

- А что он только в этот раз ослушался? Он постоянно ослушивается. В семье так закреплено: родители или являются авторитетом, или авторитет уже потерян давно. Надо понимать, что есть вещи, которые будут происходить. Если кто-то упустил время, надо просто осознавать последствия. И обращать внимание не только на пирсинг и тату, ещё много патологических явлений существует. Например, всё, что связано с вычурностью, изменением облика, причем, резким изменением.

- Правда ли, что пирсинг и тату могут быть сигналом психического расстройства?

- Я исхожу из того, что это первый звоночек душевного расстройства, потому что это связано с искажением схемы тела. Неадекватное восприятие себя. И никто меня не переубедит, что это не так. Понятно, что сейчас такая мода и встречается повсеместно, матери дарят детям на совершеннолетие татуировки. Но это не отменяет того, что это - патология.

- Ещё есть мнение, пирсинг и тату делают, чтобы бессознательно физической болью замаскировать какую-то внутреннюю боль.

- Отчасти. Действительно, люди, склонные к самоповреждениям, часто делают пирсинг, тату. Но не всегда. Здесь не прямая причинно-следственная связь. Каждый случай надо разбирать индивидуально.

- Еще сейчас такая мода, что подростки ходят в наушниках и капюшонах. Но есть и мнение, что это способ отгородиться от мира.

- Наушники – это просто так удобно. Единственное, дорогу надо переходить осторожно. Лучше уж пусть в наушниках ходят, чем с динамиками, когда ту дрянь, которую они слушают, вынуждены слушать окружающие. А здесь - надел наушники и хоть обслушайся.

- У всех в подростковом возрасте возникают проблемы?

- Возрастные кризисы – это расхожий миф. Просто кому-то удобно так оправдать патологию. Часто родители приводят такой аргумент: «Мы сами такими были». Если родители выросли в не совсем благополучной семье, если у них нет образования, если они не реализовали какие-то значимые ценности, если круг их интересов примитивный, потребительский, то, естественно, что у них в анамнезе был сложный подростковый возраст. И, конечно, они будут оправдывать своего ребенка, говоря: «Мы тоже такими были». Но есть много людей, которые такими не были. Не надо оправдывать подростковые девиации тем, что все такими были. Не правда! Не все. У меня не было проблем с подростковым возрастом. Я всегда старался адекватно смотреть на происходящее. И то дерьмо, которое мне предлагали окружающие люди, не принимал. Не надо подстраиваться под транформирующий окружающий мир. Что касается пирсинга, тату, покраски волос в разный цвет, вычурной одежды, это всегда будет извращением. Не надо говорить, что мы живём в эпоху постмодерна и давайте то, что раньше было патологией, объявим нормой.

- Чтобы не подстраиваться под трансформирующий мир, надо быть сильной личностью.

- Дело не в сильной личности, а в адекватном воспитании. Никто не рождается сильной личностью. Это вопрос того, как окружающая среда подготовила человека к встрече со всяким безобразием. Не надо всё перекладывать на какие-то врожденные характеристики, гены приплетать. Да, какая доля в генетике играет роль, безусловно, но не надо её преувеличивать.

Ставьте четкие задачи

- В этом возрасте дети обычно забрасывают учёбу, на первый план выходит общение со сверстниками и отношения.

- Учеба сама виновата, что её забрасывают. Институт образования деградирует. Учёба сейчас направлена на натаскивание на ЕГЭ. И вот последствия. Авторитет школы снижается, становится модным переводить детей на домашнее обучение. И отказ от учёбы, это уже повальное явление. Дескать, я сам знаю, что мне надо, вот посмотрите на крутых блогеров, которые не учатся. Учёба сейчас дискредитирована.

- Есть мнение, что родителям вместо общих фраз, типа «надо хорошо учиться», которые для ребенка они ничего не значат, рекомендуют составлять чёткий план действий: на какие занятия, к какому репетитору ему надо сходить сегодня, а на какие - завтра.

- Я - за директиву. Перед ребенком ставятся задачи, и он их выполняет. И не стоит ему объяснять, зачем это надо. Есть дети, которые не могут хорошо учится. Поэтому должно быть планирование задач и спокойное их выполнение.

Не упустить ребёнка

- Как родителям поймать тревожный момент, чтобы не упустить ребенка? Подростка же на откровенный разговор не вызовешь.

- И не надо, незачем абсолютно. При признаках чего-то нехарактерного для ребенка, надо обращаться к специалистам. Не надо самим из себя строить психологов, педагогов. Если есть какая-то проблема, этим должны заниматься профильные специалист. Во- вторых, я уверен, что сейчас будет всё больше групп, объединений наподобие «Школ родительства». Нужны хорошие родительские группы. Не в уродливые, как школьные чаты. Надо создавать адекватные сообщества адекватных людей и отгораживаться от неадекватных сообществ неадекватных людей. Вот это самое главное. Один в поле - не воин. Никакая нормальная семья сама не решит свою проблему. Только с помощью четкого взаимодействия с себе подобными. Нужно всегда искать свое племя, группу поддержки, создавать их самим, если нет вокруг, объединяться. Нужно противопоставлять свои маленькие, но здоровые социумы глобальному нездоровому социуму. Тогда будут локальные победы.

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