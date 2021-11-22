Калужанин Иван Кичёв побывал в Архангельске — городе доски, трески и тоски

Иван КИЧЁВ давно живёт в Калуге, но родился он в Архангельске.

Закончил там школу и техникум, а в 19 лет уехал в наш город, учиться в МГТУ им. Баумана. Потом и его родители переехали сюда.

А в Архангельске остались родственники и одноклассники, которых он периодически навещает.

Застыл в советском времени

- В Архангельск я ездил в сентябре, провёл там неделю, - говорит Иван. – Приехал, и я как будто вчера из дома вышел: практически всё, как раньше, но и сюрпризы встречались, что-то новое понастроили.

От Москвы до Архангельска - 1234 км. Населения в городе примерно, как в Калуге – те же самые 350 тысяч живут. Но город растянут на 42 км вдоль реки. И целыми районами застыл в советском времени. Повторяющиеся серые кварталы, расписанные хулиганами, типичные полуразвалившиеся бараки в старых районах. До сих пор есть деревянные дома с дровяным отоплением, рядом с ними стоят покосившиеся поленницы.

Даже в центре попадаются здания в явно аварийном состоянии, участки тротуаров требующие ремонта. Застройка местами беспорядочная. Среди современных многоэтажек можно увидеть небольшой деревянный домик. Это для Архангельска обычное дело. Есть торговые центры, типа нашего «ХХI века», и странные строения, резко выделяющиеся своим стилем.

Так как город растянут вдоль реки, понятие центра там сложное. Но все основные объекты сосредоточены примерно на пятикилометровом участке.

Кинотеатры, магазинчики выглядят, как в советское время. В Калуге уже давно нет «Космоса», «Пионера», а там остались типовые «Луч», «Русь», «Мир». Цирк есть стационарный. Но его забросили ещё в 1980-е, трава растёт на крыше. И теперь не знают, что делать с этим аварийным зданием: не снести и не восстановить. Дворец спорта есть.

Он работает, но выглядит, как рынок: реклама на окнах, магазины на первом этаже, ярмарки. Охладительный бассейн дворца спорта не работает (может подготовка к зимнему периоду как раз проходила), только ржавые трубы торчат. А напротив – заканчивается строительство красивого нового храма.

Поленница в городском дворе – обычное дело.

Типичный район Архангельска.

Кинотеатры, как выглядели в советские времена, так ничего и не изменилось.

В городе построили новый красивый храм.

Местный рынок сохранился и еще работает.

Без троллейбусов

- Общественный транспорт в Архангельске – автобусы и газели. Проезд - 29 рублей. Трамваи и троллейбусы с улиц убрали. Теперь нет проводов, рельс. С другой стороны, город стал смахивать на деревню. Все-таки трамвай есть не в каждом городе, интересно было проехать на нём.

Я по Архангельску исключительно пешком перемещался. За пять дней прошёл 75 км. Там нет, как в Калуге, шлагбаумов, тупиков, глухих дворов. Идешь и идешь нужном направлении. Не упираешься в какие-нибудь гаражи. Открытое пространство.

На некоторых улицах сразу несколько указателей с разными названиями. По 2-3 таблички на домах. Одно название – современное, а остальные – старые, чтобы люди знали, как раньше улицы назывались.

И до сих пор встречаются деревянные тротуары. Архангельск же - край леса. Ладно тротуары, раньше некоторые автомобильные дороги были деревянными. Автомобилисты их не любили, таксисты отказывались в такие районы приезжать – боялись: на гвоздь можно напороться. И были дороги с щепой от деревоперерабатывающих комбинатов, вместо щебенки. Потому что щепа не сильно гниет, не проваливается. Иностранцы от таких дорог обалдевали.

В некоторых районах остались деревянные тротуары.

Граффити много, даже на деревянных домах встречается.

Таких расписанных будок,магазинчиков в городе тоже полно.

Летом солнце не садится

- Когда мы жили в Архангельске, несколько раз переезжали. Сначала из ветхого деревянного дома - в новую девятиэтажку, потом в дом с квартирами улучшенной планировки. И только переедем, как рядом какое-нибудь строительство начинается. Город стоит на болотах, и для постройки домов сваи глубоко вбивали. Постоянный грохот стоял.

Станция космической связи «Орбита», где работал папа Ивана.

До сих пор сохранилась станция космической связи «Орбита», где папа работал до выхода на пенсию, он - связист. В своё время станция считалась передовым научным центром телевизионных технологий СССР. Их было 16 по всей стране. Сначала телевидение через них передавали, потом – газеты.

А потом они зачахли совсем. Сейчас не знаю, работают или нет, мимо проходил, написано, что объект охраняется.

Мама – строитель, работала в отделе капитального строительства, занималась промышленными объектами.

Деревянный домик среди многоэтажек никого не удивляет.

В городе есть и дома со странной архитектурой.

В детстве не задумываешься: нравиться там жить или нет. Но климат в Архангельске более суровый и очень темно. Утром ещё не рассвело, идёшь в школу. Буквально три часа светового дня, а ты на уроках. Из школы уже в сумерках возвращаешься. И так полгода. Летом, наоборот, белые ночи. Причём не такие, как в Питере. В Архангельске солнце не садится круглые сутки: до горизонта доходит, касается его и обратно поднимается. Местные привыкли. Я не ощущал дискомфорта. А приезжие люди спать не могли. Они всё ждут, что солнце сядет, а оно не садится.

От дома осталась лишь стена.

А вот зелени в Архангельске много.

Лето короткое, примерно полтора месяца. Случалось, что снег выпадал даже в июне. Помню, как-то в начале мая из школы выхожу - снегопад начался, а на следующий день солнце выглянуло, припекло, градусов 20-25, на городском широченном пляже сугробы и среди них люди лежат загорают.

Я когда в Калугу приехал, увидел, что в сентябре здесь в рубашках ходят, был в шоке. В Архангельске в это время все уже в плащах и куртках. 1 сентября без дождя вообще не обходилось. А на ноябрьские праздники снег выпадал.

Деревянный небоскрёб

- Архангельск стоит на берегу Северной Двины, недалеко от Белого моря. Там широкая набережная, 7-километровая прогулочная зона. Её потихоньку благоустраивают. Беседку сделали, в некоторых местах шезлонги поставил, чтобы народ солнышко ловил, цветы сажают. Есть пароход-ресторан на воде. Памятники интересные, например, тюленю: во время войны жители питались жиром тюленей, и лечились им, и обогревались.

Река грязная. Купаться там запрещено, но, наверное, всё равно купаются. Реку предприимчивые финны когда-то предлагали почистить при условии, что всё, что со дна поднимут, с собой увезут. А там же лес сплавляли, он 100 лет лежит на дне, прочный, ценный. Плотов много шло, мы в детстве по ним прыгали, хотя брёвна гладкие, скользкие, расходятся, но не боялись. Сейчас лес так уже не сплавляют.

На берегу есть судоремонтный завод, мореходка, яхт-клуб. Пришвартованные яхты красиво смотрятся! А мост через реку к островам напоминает знаменитые «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

Мост и яхты, как в Сан-Франциско.

Водный транспорт есть у многих жителей.

Ресторан на воде.

На островах, кстати, находилась печально известная достопримечательность. В 1990-е годы один предприниматель забабахал там 13-этажный деревянный дом. Но не достроил, его посадили. А дом прозвали деревянным небоскрёбом, все ходили, смотрели, удивлялись.

Здание было причудливое, с башнями, лестницами. Его даже планировали занести в книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое деревянное здание в мире. Но через несколько лет дом признали незаконной постройкой и разобрали до 4-х этажей. А позже он сгорел - толи случайно, толи подожгли.

Но строение опасное было. Он же без чертежей, по своим эскизам строил, в любой момент могло завалиться.

Легендарный вездеход, их раньше собирали в Архангельске. Особенно популярны они были у охотников и рыбаков.

С места на место

- Еще одна достопримечательность Архангельска - многострадальный трофейный британский танк. Он стоит возле Торгового центра. Танк захватили в начале ХХ века, когда с интервентами воевали. Я пытался посчитать, сколько раз его с места на место перетаскивали. Установили его в городе в 1940 году возле краеведческого музея. В начале 1970-х годов здание музея снесли, а танк остался на прежнем месте, возле него теперь был ресторан «Полярный». Танк стоял открытый, в детстве я по нему лазил. Потом его передвинули на главную площадь. Затем приехал какой-то чиновник сказал: «Чего это у вас империалистический танк в центре города стоит?» И его убрали в детский парк. Мы бегали смотреть, как его будут перевозить. Два крана приехали. Стали тросы наматывать и раз – к танку носами клюнули, не потянули. Потом хозяин ресторана, где раньше танк стоял, его выкупил и обратно поставил. Сейчас его запаковали в плексиглаз, чтобы не было повреждений корпуса, плохо видно. Но берегут, как могут.

Многострадальный империалистический танк запаковали в пластик.

И фонтан у нас раза три возили с места на места. Он стоял на главной площади. Когда там поставили памятник Ленину, фонтан перенесли к театру. Потом оттуда еще куда-то. А сейчас он возле храма нового валяется.

В доме сказочника

Памятник сказочнику Степану Писахову.

- Зашёл я и в музей Писахова. Знаете такого? Помните, мультики были «Не любо - не слушай» и «Смех и горе у Бела моря». В Калуге жил городской чудак Циолковский, а в Архангельске – Писахов, сказочник, художник. В школе, где я учился, он когда-то рисование преподавал. Он много путешествовал, побывал и на просторах Арктики, и во многих странах Средиземноморья, Сирии, Египте. В музее Писахова несколько залов.

Сохранилась обстановка, фотографии, картины его – они мне очень понравились, необычные, фантазийные. В витринах – герои сказок. На проводах с потолка свисают «говорящие» шляпы. К ним подходишь, они начинают с тобой разговаривать, куски из сказок читают.

Сумасшедшие расстояния

- Если в Калуге до самой дальней точки области 3-4 часа ехать, то в Архангельске - намного дольше. Когда в школе мы ездили на картошку, в одну сторону плыли ночь на теплоходе. Расстояния сумасшедшие, особенно с запада на восток. И сейчас там: лес, речка и вдоль неё деревни. Дома не прекращаются. Ты едешь, и город перетекает в деревню, деревня – в другую деревню. Сплошная постройка маленьких деревянных домишек.

Ездил с одноклассником на дачу, в этом году у них урожай яблок. Они так гордятся, яблоки мне показывали. Такие радостные были, хотя яблочки совсем маленькие.

В области встречаются такие магазины.

Километрах в 20 от города есть музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Он напоминает смесь Никола Ленивца и Этномира. Интересное место, много бревенчатых построек. Праздники там проходят.

Малые Корелы – красивое место.

Здесь много необычных деревянных построек.

В домах – старинная обстановка.

Еще можно съездить на Соловки. Я раза три там был, тоже хорошее, душевное место. Мои родители туда в свадебное путешествие ездили. Но сейчас на Соловки сложней попасть. Раньше из Архангельска теплоходы ходили, а сейчас – только самолётом можно добраться, и туры дорогие, примерно 15 тыс. на человека на 2-3 дня.

Северные люди

- Фразу «Сибиряк это не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается!» можно отнести и к архангелогородцам (для многие приезжих - загадка, как называть местных жителей).

Люди в Архангельске очень гостеприимные, отзывчивые. Если попросить кого-то помочь, не откажут. Ни разу ни от кого там не слышал: «А что мне за это будет?» Все друг другу помогают.

Раньше в городе престижно было быть моряками, ходить в торговом флоте. Когда я в Калугу приехал в конце 1980-х, здесь иномарок было кот наплакал. А в Архангельске – полно, моряки их возили. Это бизнес был. Однажды штормом с палубы рыболовецкого судна смыло с десяток автомобилей. Видеотехнику тоже возили. В советское время обычным делом было в газете объявление: «меняю видеодвойку или видеомагнитофон на машину, квартиру».

Сейчас тоже многие становятся моряками. Есть там и плавающие заводы, которые рыбу добывают и сразу делают консервы в море, ту же «Печень трески». Много и лесоперерабатывающих заводов. А судостроение на ладан дышит. Теперь в Архангельске ещё и алмазы вырабатывают.

Пешеходная улица Чумбарова-Лучинского с деревянными домами красивая, но упирается в современный небоскреб.

Местные жители обижаются, что правительство о них забыло. Город далеко от Москвы. Жаловались, что вакцины им не достается, никому они не нужны, за городом никто не следит. Все, конечно, в деньги упирается. Вот на проспекте Чумбарова-Лучинского, сделали музеем архитектуры под открытым небом.

Это - местный Арбат. По обе стороны - деревянные дома. Их собрали по всему городу и поставили здесь. В них магазинчики, сувенирные лавки, мастерские. Есть несколько скульптур, лавочки, фонари. И то на этой улице плитку по нескольку раз перекладывают, никак в покое не оставят. А до хрущёвок и более старых домов руки вообще не доходят.

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