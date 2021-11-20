Калужский фотограф Анастасия Куренкова сделала уникальные снимки с помощью газировки

В фойе Дома музыки до конца ноября можно увидеть выставку «Путь к себе». Свои работы на ней представила Анастасия КУРЕНКОВА - молодой, но уже хорошо известный в Калуге фотохудожник. Анастасия - участник и призёр многих всероссийских и международных фотоконкурсов, фестивалей и выставок. Её фотографии – это переплетение вымышленной жизни с реальными ощущениями человека. И можно погрузиться в мир тех мыслей и чувств, о которых не так часто говоришь вслух и подумать о собственном восприятии жизни, времени и собственного «Я».

Собрала лучшие фото

- Переживаю, потому что это моя первая персональная выставка, - поделилась своими чувствами Анастасия. - Здесь и мои старые работы, и новые проекты. Из свежих – «Дневник времени», вторая серия.

О каждом проекте Анастасия написала небольшую историю.

Многим посетителям очень понравилось именно это верхнее фото. Моделью здесь была сама Анастасия.

- Фотоаппарат я впервые взяла в руки в 8 классе, - рассказывает Анастасия. - Но тогда всерьез занималась настольным теннисом и предпочтение отдавала ему. А сознательно снимать начала, закончив школу. А до этого ходила в фотостудию «Улыбка», но не постоянно: то уходила, то опять приходила. Потом поняла – хочу снимать, это мне нравится. Сейчас я учусь на третьем курсе РАНХиГС. И вот уже три года занимаюсь фотографией: думаю прежде, чем снимаю. И это меня привлекает больше, что профессия «государственный и муниципальный служащий». Но учеба мне нравится, узнаешь новое, это хорошо развивает. Сейчас мы учимся дистанционно. Конечно, пандемия сильно влияет на внутренне состояние. Первая самоизоляция далась мне очень тяжело. Но творчество не рождается, если у тебя всё хорошо. Это можно увидеть по моим фотографиям. Проекты, которые я снимаю дома, и фотографии, сделанные на море, на Байкале отличаются, будто их снимали разные люди. На море я просто наслаждаюсь отдыхом, природой, потому что там очень хорошо. А, снимая дома, думаю над темой, которая волнует, погружаюсь в неё. Моделью для своих снимков обычно бываю сама. Здесь много моих портретов. Во всех проектах, если вы видите человека в кадре, - это я. Мне так проще работать, проще себя понять. Только в «Сон в летнюю ночь» я сняла друга и на фото «Не такая» - моя подруга Виктория.

Подруга Анастасии Виктория Кузина возле своего портрета «Не такая».

Увидеть необычное

- Наша фотостудия многое мне дала. Преподаватели учат, как увидеть обычные предметы, вещи, пейзажи в необычном ракурсе. Важна и тема. У меня это в основном чувства, о чём не можешь сказать словами, но можешь выразить через фотографию.

Чтобы передать необходимую атмосферу, применяем подручные средства.

Серию «Сон в летнюю ночь» я снимала через бутылку. У меня была жёлтая бутылка из-под кваса. И я сидела дома, крутила её. И сначала сняла фото со статуэткой кошки. Когда сделала этот кадр, сразу поняла, что хочу дальше снять. Бутылка помогла мне передать задуманную тёплую атмосферу летнего сна.

А «Дневник времени» я снимала через банку с газированной водой. Наливала воду в банку и начинались вариации на тему, эксперименты. Нужны были пузырьки, и я думала, как добиться этого. «Дневник времени» - это размышление на тему, что такое время, какие мысли у тебя остаются в памяти, а что проходит.

Мне привычно снимать дома. И почти все серии – это домашняя съемка. А городские пейзажи - больше спонтанные фотографии. Иногда идёшь по улице что-то цепляет тебя, остановишься, посмотришь: что-то в этом есть. И волей-неволей берешь фотоаппарат и снимаешь. На учебу в каждый день хожу через один и тот же двор в районе улицы Окружной, и его фотография тоже есть выставке.

Поздравить Анастасию пришли ее коллеги - калужские фотохудожники Мария Соколова и Алёна Кочеткова.

Первая запись в книге отзывов.

Несмотря на мороз

- Морская серия сделана в Крыму в разное время. Мы с родителями каждый год приезжаем туда отдыхать. И я собрала интересные снимки, получились мои мечты о море.

А когда была на Байкале, впервые снимала ночью звёзды. В 2020 году, как раз перед самоизоляцией я прошла отбор на Всероссийский фотопленер. И меня пригласили на Байкал. Фотографы со всей страны прилетели в Иркутск. Оттуда нас привезли в деревеньку на острове Ольхон. Это было невероятное путешествие! Я вообще кроме Крыма нигде не была. И когда видишь весь Байкальский простор, он настолько зачаровывает! У меня есть серия снимков льда. Лёд там удивительный, в каждом месте - неповторимый. И ходить по нему не страшно, даже когда рядом с тобой трещина. Лёд завораживает настолько, что не думаешь об опасности. Я думала только о том, как бы не упасть и не разбить фотоаппарат.

А какая красота ночью, я таких звезд, как на Байкале, никогда не видела!

Фото из проекта «Дневник времени», для которого понадобилась газировка.

Нам повезло с погодой, было ясно, солнечно. Хотя температура опускалась до -25. Но как только солнце садилось, резко становилось холодно. Ночи очень морозные. Мы выходили снимать звёзды, опытные фотографы проводили нам мастер-класс. Я до этого ещё ни разу ночью не снимала. На улице холодно, я стою, никак не могу на штатив фотоаппарат установить, штатив не мой был. И я не работала с длинной выдержкой, не могла долго сфокусироваться. Руки отмерзли, ноги тоже. Хотелось побыстрей согреться. Но я стояла и думала, что пойду в тепло, только после того, как сделаю хороший кадр.

С Байкала я приехала настолько отдохнувшая, хотя спали мы там мало и мороз бодрил. Но вспоминаю эту поездку, и хочется вернуться туда.

Для посетителей выставки Анастасия оставила в подарок небольшие подарки. Их можно взять на столике. И оставить отзыв в Книге пожеланий.

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