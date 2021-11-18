Вакцинированные иностранцы в Калужской области остались без QR-кодов

12 ноября законопроект об обязательном введении QR-кодов в транспорте и в общественных местах направлен для обсуждения в регионы. Если его примут, в чем уже мало кто сомневается, то для перемещения, а также для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и мест торговли будет необходимо предъявить QR-код.

И если с гражданами РФ все более-менее понятно, то как быть иностранцам, проживающим в нашей стране в целом и Калужской области в частности?

Ранее мы уже писали о том, как они вакцинируются от коронавируса и с какими проблемами сталкиваемся, а сегодня попробуем найти ответ на поставленный выше вопрос. Для этого мы опросили иностранных студентов, которые учатся в вузах Калужской области.

QR-право для иностранцев

- Вакцинировался еще летом, - говорит нам палестинец Салах АЛТАМИМИ. - Я привился русской вакциной «Спутник V», однако никакого QR-кода до сих пор не получил. На сайте госуслуг я не зарегистрирован. При вакцинации сказали, что мне, как иностранцу, дадут заключение с кодом, которое должно прийти на электронную почту. Однако так ничего и не прислали, а прошло уже много времени.

Теперь приходится регулярно сдавать ПЦР-тесты, минимум один раз в неделю. Это единственный способ получить код.

Я бы не стал так беспокоиться на счет всего этого, но иногда езжу в Москву. Везде требуют предоставлять при входе QR-код, особенно в кафе и в театрах. Но в отличие от россиян, у которых он есть, мы испытываем достаточно серьезный дискомфорт.

- Про бесплатную вакцинацию для иностранцев вообще речи идти не может, - говорит житель Шри-Ланки Равин БАНДАРА. – Привиться без денег могут только те иностранцы, у которых имеется российский полис. Однако не у всех он есть. Несмотря на то, что полис на руках, мне отказали во многих пунктах вакцинации.

Чтобы пройти процедуру платную, нужно найти специальный центр, который оказывает такие услуги иностранцам. И то непонятно, сразу дадут QR-код или через некоторое время.

- Я привился у себя на родине, - говорит вьетнамец Вьет ФУ. - Однако, так как сделал прививку не в России, а в своей стране, не получил QR-код. Он дается только тем иностранцам, которые привились российской вакциной.

Несмотря на тот факт, что дипломаты моей страны передали информацию о вакцинации русским, ничего не изменилось.

По Москве очень проблематично передвигаться. Не говоря уже о посещении массовых мероприятий. В торговые центры тоже не пускают без кода. Сразу возникает вопрос, в случае острой необходимости, как вернуться на родину?

- Мне пока вообще не удается вакцинироваться, - говорит жительница Замбии Берта МУМБА. - В посольстве в Москве нам сказали, что получить QR-код можно в трех случаях. Необходимо пройти вакцинацию, иметь отрицательный ПЦР-тест на заболевание, сделанный не ранее чем три дня назад или уже перенесенный за последние полгода коронавирус.

Я не болела, в поликлинике сделать не дают, потому что полиса нет. На сайте госуслуг не зарегистрирована. Возможность улететь к себе домой тоже нет. В итоге, я не знаю, что делать.

Это еще хорошо, что я не в Москве живу. В заведениях общепита в столице, не говоря уже о кино, торговых центрах требуют QR-код.

С вопросом как иностранцу получить QR-код, мы обратились в Калужский Минздрав.

- Для иностранцев тоже доступны госуслуги в различных вариантах, - говорит по этому поводу замминистра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Если он имеет СНИЛС и полис, то получает, как и все, QR-код. Если нет, то вакцинация платная. После этого, можно получить бумажную форму о вакцинации.

Что же в итоге?

Из нашего опроса очевидно следует, что трудности есть у многих иностранцев. Кто-то привился зарегистрированным в России препаратом. А некоторые у себя на родине. Кому-то отказывают при обращении в российские медучреждения. Но факт остается фактом, у многих QR-кода нет.

И до сих пор остаются открытыми вопросы:

Решится ли эта проблема в ближайшее время или нет?

Когда же иностранные граждане, привитые российской или зарубежной вакциной, все-таки смогут получить QR-код?

Мы продолжим следить за ситуацией.

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