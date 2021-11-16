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На планерке в горуправе обсудили исполнение бюджета Калуги и решили начать ставить новогоднюю елку

Станислав Стрелков
Опубликовано: 16.11.2021 13:50 0 301
На планерке в горуправе обсудили исполнение бюджета Калуги и решили начать ставить новогоднюю елку

В связи с тем, что городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ находился в рабочей поездке, еженедельную планерку 15 ноября провел его первый заместитель Александр СЕРЯКОВ. На ней обсуждался важный вопрос о бюджете города.

Задолженность сократилась

- По итогам 9 месяцев бюджет города Калуги исполнен с избытком, - сообщила начальник управления финансов Екатерина ИВАНОВА. - Налоговая задолженность в областной бюджет сократилась на 37,7 миллионов рублей, а в городской, включая неналоговые доходы, на 33,2 миллиона рублей. В структуре доходов по итогам отчетного периода наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 38,9%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 37,4% и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 6,1%.

Что касается расходной части бюджета, то большая её часть пошла на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа. За 9 месяцев они составили 1 миллиард 189,6 миллиона рублей. Львиная доля - это средства федерального и областного бюджетов. Значительные суммы израсходованы в муниципалитете в рамках реализации национальных проектов.

  • «Жилье и городская среда» 233,6 миллиона рублей;
  • «Культура» 20,4 миллиона рублей;
  • «Экология»175,6 миллиона рублей;
  • «Качественные и безопасные дороги» - 161, 4 миллиона рублей;
  • «Демография» - 581, 8 миллиона рублей;  
  • «Образование» – 16,8 миллиона рублей.

- Почти 70 процентов расходной части нынешнего бюджета направлены на развитие социальной сферы, - подчеркнул Александр Серяков. - Это образование, культура и спорт. Есть вопросы и содержания городского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, создание городской комфортной среды.

На реализацию этих направлений также требуются серьёзные бюджетные средства, - продолжает Серяков. - Город участвует в реализации нацпроектов. Есть у нас и результаты, но остаётся много нерешённых задач, на которые требуются дополнительные средства. Предлагаю активнее взаимодействовать с региональными министерствами, подавать заявки для участия в реализации нацпроектов, других государственных программ. Необходимо в ускоренном темпе решать те вопросы, которые ставят перед местной властью калужане.

Новогодние елки

- Мы сейчас заключаем контракт по праздничному оформлению города, - сообщил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - В рамках договора предусмотрели проведение ревизии всех украшений, в том числе закупленных в прошлом году. И все, что можно, мы, конечно, постараемся использовать по максимуму для украшения города.

Главную новогоднюю елку на Театральной площади в Калуге начнут монтировать до конца этой недели. На следующей неделе будут украшать въезд в город со стороны Яченского водохранилища, «гагаринский» мост и склон Центрального парка культуры и отдыха.

- Ремонтировать придется и подсветку стелы на площади Победы, - подчеркнул первый заместитель городского головы. - Несколько дней назад из-за скачка напряжения вышел из строя блок управления. И теперь подсвечивается лишь небольшой фрагмент на одной из граней стелы.

Основная часть новогоднего убранства Калуги будет смонтирована 1 декабря. Полностью эту работу планируется завершить к 10 декабря.

Ковикулы закончились

 - Школы работают в штатном режиме, - говорит начальник управления образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА. - С понедельника все школы, а также классы, которые находились на дистанционном обучении, вернутся к прежнему формату обучения. Я думаю, в ближайшее время мы будем также работать. Разумеется, с соблюдением всех санитарных меры.

Школьникам Калужской области продлили каникулы до 15 ноября. Такие меры были приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Детские сады на перерыв не уходили, а продолжали принимать воспитанников.

Раздавленный асфальт и Малинники

По традиции в конце планерки отвечали на вопросы граждан из соцсетей.

Одна из жалоб касалась плачевного состояния асфальта и бордюра во дворе дома 45 на улице Комарова. Это произошло из-за ремонта здания, по улице Плеханова, 94. Кран и машины при подвозе все раздавили.

Александр Серяков поручил жилищно-коммунальному хозяйству разобраться с проблемой. Найти подрядчика, который это сделал, выйти на место и принять необходимые меры.

Так же первый заместитель городского головы ответил на вопрос о пешеходной зоне для жителей микрорайона Малинники.

- Выделение инфраструктурного бюджетного кредита позволит провести реконструкцию одного из самых загруженных дорожных узлов Калуги, - сказал Александр Серяков. Это приведет к улучшению дорожной обстановки в областном центре. Пропускная способность Малинников возрастет.

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Станислав Стрелков
Опубликовано: 16.11.2021 13:50 0 301
Тэги: городской голова калуги
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