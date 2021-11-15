Актер калужской драмы Леонид Клёц сыграл агрессора в новом фильме Виталия Бабенко

С середины июля 2021 года в Калуге проходили съемки фильма «По ту сторону солнца» для федерального телеканала «Домашний». Они завершились в начале сентября.

Мелодраматический мини-сериал состоит всего из четырех серий. Снимает его режиссер Виталий БАБЕНКО, известный по таким картинам как «Геракл», «Рыжая», а также по юмористическому проекту «33 квадратных метра».

Нам удалось лично побеседовать с Виталием Бабенко и выяснить эксклюзивные подробности касаемо новой киноработы.

– «По ту сторону солнца». О какой стороне речь и что за ней скрывается?

– Любую причту каждый человек может трактовать по-своему. По ту сторону – что? Для кого-то – темнота, для кого-то – новая реальность. Каждая из героинь пытается вырваться в новую жизнь. Но судьба подбрасывает им не то, чего они хотели.

Однако на самом деле это и есть то, что нужно. Фильм о неизбежности судьбы, о неизбежности вознаграждения человека за мучения, страдания, терпение. О другой стороне дружбы.

– Когда возникла задумка сериала и каким образом?

– Возникла очень давно. Это история женской дружбы. Нам важно доказать, что женская дружба все-таки существует. Референс – американский сериал «Подруги».

Тема не частая на экране, но важная. Мы растеряли понятия дружбы, любви, верности. Если это плохо снято, сыграно или написано, эти понятия становятся пошлыми и нивелируются. Для того, чтобы вернуть изначальные значения этим понятиям, мы написали эту историю. В чем-то – притчевую – «По ту сторону солнца». В чем-то – жизненную.

– Основной состав актеров – Калуга или Москва?

– У нас и московские артисты, и калужские. Исполнительница главной роли Таня Селиверстова много лет работала в Калуге, и сама родилась в Калужской области. Но училась в Москве. Ира Жёлтикова много лет работает в Калужском театре, закончила Ярославский театральный институт. Из московских артистов – Петя Романов.

– В сериале снимается известный в Калуге Леонид Клёц. Кого он играет?

– Отца Кати, абьюзера (агрессора) по отношению к своей жене. Тем не менее она его любит.

Калужский актёр Леонид Клёц. Фото: драмтеатр.

– Как вам удалось найти квартиру для аренды на время съёмок?

– У нас есть замечательный художник-постановщик Александр Глухов. Это не первый его серийный проект. Со мной он проживает уже четвертый по счету. Александр из ничего может сделать визуально дорогую, насыщенную картинку.

Выбор локации – достаточной серьезный подготовительный период. Решают совместно и режиссер, и оператор, и художник, чтобы понять, как лучше снять, насколько объект подходит.

Объект должен соответствовать персонажу. Аня из бедной семьи, квартира скромная, Катя – из богатой, соответственно, и квартира богаче.

Каждый объект должен соответствовать и драматургическому замыслу. Ничто не возникает случайно. Поскольку мы хотим сделать все-таки кино, используем больше натуры. А в этом на помощь приходят улицы.

– Отмечаю такую тенденцию, что при выборе города для тех или иных съемок взгляд киношников все чаще падает на Калугу. За что кинематографисты так любят наш областной центр?

– В телеконтенте прописываются небольшие городки. Калуга играет по сценарию городок провинциальный. Какое-то время в нем живут наши героини. Потом одна из них выходит замуж за богатого и уезжает в Москву и попадает в сложные перипетии.

– При таком сумасшедшем кинографике у вас есть выходные?

– Конечно. График строится заранее с учетом занятости артистов, возможности снимать в определенных локациях, готовности объектов.

– Что вдохновляет вас как режиссера, что способствует развитию творческого видения?

– Красивые женщины, как завещал Кончаловский в своей книге. И хорошо играющие артисты. Хорошая погода в Калуге. Но она резко меняется: то слишком холодно, то очень жарко. Играли и при 36 градусах.

В главных ролях мы увидим Петра РОМАНОВА, Татьяну СЕЛИВЁРСТОВУ, Ирину ЖЁЛТИКОВУ и, конечно же, родную Калугу. Дата премьеры пока остается в секрете.

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