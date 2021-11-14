Очки по осени считают: калужские футболисты снова проиграли

В российском футболе завершается осенняя часть сезона. В низших дивизионах осталось провести по несколько матчей. К сожалению, болельщики из Калужской области ожидают окончание осеннего отрезка чемпионата с радостью и надеждой, что весной все изменится. Футбольный клуб «Калуга» и обнинский «Квант» занимают 10-ое место в своих подгруппах ФНЛ-2. При этом в каждой из них выступают всего по 11 команд.

Игра с лидером

Как ни старались организаторы Футбольной национальной лиги-2, но проходных матчей в сезоне избежать все равно не удалось. Например, в своем последнем домашнем поединке «Калуга» принимала «Сокол». Саратовцы уже давно обеспечили себе место в первой шестерке клубов, которая продолжит весной борьбу за повышение в классе и медали турнира. «Сокол» выигрывает осеннюю часть сезона в нашей подгруппе. А «Калуга» попращалась со всякими надеждами о позитивном окончании чемпионата. Команда после всех неприятностей обосновалась на 10-ом месте в турнирной таблице. Потому особо делить футболистам на поле было нечего. Разве что калужане могли добавить капельку меда в бочку дегтя. Но не получилось.

Единственный гол в матче «Калуга» - «Сокол»

При равной игре и даже небольшом преимуществе во втором тайме подопечные Константина Дзуцева все-таки пропустили гол на 11-ой минуте. Да, мяч был забит из офсайда, но судья-то его засчитал. В итоге калужане проиграли в двенадцатом из 19-ти матчей чемпионата.

Послематчевая пресс-конференция Константина Дзуцева.

- Мы не очень удачно начали матч. Может быть, наши футболисты слишком трепетно отнеслись к лидеру подгруппы, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. – Потом мы выравнили игру. Имели моменты. Даже играли с преимуществом. Наши футболисты отдали все силы на поле, но многое не получилось из того, что мы задумали. Прежде всего в завершающей стадии атаки. Но упрекнуть игроков в нежелании я не могу. Мы попали в тяжелую психологическую ситуацию, во многих матчах уступили. Поэтому игрокам тяжело показывать на поле свой максимум.

ФК «Калуга» — «Сокол» (Саратов) — 0:1 (0:1)

Гол: Перченок, 11.

ФК «Калуга»: Крайков, Демин, Новицкий, Бурдыкин, Крыжевских, Антипов, Сергеев (Баранов, 53), Яркин, Семин, Ларинов (Никитин, 21), Суханов.

«Сокол»: Федоров, Молодцов, Демченко, Столяренко, Маньков, Перченок, Марин (Фартуна, 60), Кротов, Бурыкин (Анисимов, 60), Пьянченко, Фасхутдинов (Земсков, 66).

Предупреждены: Семин, 30 — Молодцов, 62.

Кадужские болельщики уже ждут весну.

Волевой «Квант»

Обнинская команда также опустилась в самый подвал турнирной таблице. Правда, и больших задач на сезон клуб из первого наукограда не ставил. В последних поединках подопечные Олега Морозова вроде бы нашли свою игру, но добиться победы в игре с главным аутсайдером из Видного так и не смогли.

«Квант» не может проводить домашние матчи на обнинском стадионе «Труд», поэтому отчетная игра проходила в Калуге.

В первом тайме немногочисленные болельщики не увидели голов. Зато после перерыва гости воспользовались расслабленностью «Кванта» и за пять минут забили два безответных мяча в ворота Виталия Яковлева.

Голы в матче «Квант» - «Металлург-Видное».

В очередной раз обнинским футболистам пришлось показать характер. Усилиями Николая Абрамова и Анатолия Демидова «Квант» счет сравнял, но большего добиться не смог. Ничья 2:2.

Послематчевая пресс-конференция Олега Морозова.

- Я не доволен качеством игры с нашей стороны сегодня. Даже больше настроем футболистов, - сказала после матча главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов. – В последних матчах мы выглядели намного лучше. А сегодня вышли на игру расслабленными. Отсюда и два пропущенных мяча во втором тайме. Единственный плюс сегодня – то, что не бросили играть, сравняли счет, даже могли выиграть. Но не в первый раз не можем склонить чашу весов в свою сторону. Конечно, хочется больше профессионального отношения к делу. Футболисты не понимают, что за такую расслабленность футбол моментально наказывает.

«Квант» (Обнинск) – ФК «Металлург-Видное» - 2:2 (0:0)

Голы: Абрамов, 74, Демидов, 81 - Гуцан, 56, Негода, 60

«Квант»: Яковлев, Иванушкин (Абрамов, 46), Исаев, Болтунов, Геворкян (Садовский, 46), Юлдашев (Житников, 46), Демидов, Захаров, Семкин, Сергулев (Авагян, 46), Бойчук (Мельников, 64).

«Металлург-Видное»: Доценко, Логвинов, Негода, Алаев, Мустафаев, Ермаков (Кокаев, 77), Чечурин (Медоев, 84), Андрияхин (Анохин, 73), Кашперский, Винокуров, Гуцан.

Предупреждены: Мустафаев, 15, Алаев, 45, Андрияхин, 67

Турнирная таблица третьей группы Футбольной национальной лиги-2

«Калуге» и «Кванту» осталось провести по одному матчу в осенней части сезона. Зимой произойдет много изменений в командах. Особенно их ожидают болельщики клуба из областной столицы.

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