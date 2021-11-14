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В Калуге 300-летний памятник архитектуры оказался на грани обрушения

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 14.11.2021 09:00 0 314
В Калуге 300-летний памятник архитектуры оказался на грани обрушения

Два с половиной года назад мы рассказывали о плачевном состоянии Палат Макаровых в Калуге. Здание на улице Пушкина, 16 является памятником федерального значение, построено в начале XVIII века. Однако в последние десятилетия оно превращено в коммунальную квартиру. Чиновники обещали заняться расселением людей еще весной 2019 года, однако до сих пор это не произошло.

В нашу редакцию на днях обратился калужанин Анатолий ЧИМИСОВ. Он пожаловался на аварийное состояние дома на улице Пушкина и попросил еще предать это дело огласке.

Мужчина обращался во все возможные инстанции: управление по охране объектов культурного наследия, министерства культуры области и страны, горуправу и администрацию губернатора.

Ответ всегда один - дом не вошел в текущую программу по расселению.

- Это самый старый дом в Калуге после Палат Коробовых, и самый жилой дом, - говорит Анатолий Чимисов. - Тут до сих пор живут люди. По факту, этот дом является большой коммунальной квартирой, в которой нет нормального отопления, горячей воды, душа, повсюду плесень и обваливающаяся штукатурка. В последнее время обострилась проблема протекания крыши, и существует угроза ее обрушения. С последнего капитального ремонта прошло 53 года.

Анатолий ЧИМИСОВ.

Пенсионер любезно пригласил в гости, чтобы мы лично убедились в сказанном. Увиденное удручает.

- У нас уже потолок весь изношен, второй этаж падает на первый, - излагает пенсионер. - Стены рушатся и гниют. Никакая комиссия так и не приезжала за все время. Подвального помещения нет. Все разваливается прямо по кускам. То и дело на голову сыплется. Вода стала протекать с крыши в коридор. Постоянно есть опасность замыкания и возгорания.

- У нас квартира на втором этаже, - сообщила еще одна жительница дома Дарья ГАВРИЛОВА. - Последнее время сильно протекает крыша, смыло всю краску с потолка и стен. В прошлом году еще мы обращались в управляющую компанию с этим вопросом, но решения не последовало. В этом году ситуация обострилась. Во время сильного дождя просто текут реки, боюсь затопить соседа снизу. Управляющая компания об этом, опять же, в известность поставлена. Скажу честно, из-за этих условий хочу снимать квартиру, потому что жить здесь без отопления, горячей воды, элементарной ванны и с протекающей крышей просто невозможно.

В городской управе признают, что Палата Макаровых являются аварийными. Однако включили их в список таких домов только в мае 2019 года. А в ближайшие годы будут расселять другие калужские дома. Людям из 300-летнего памятника придется ждать как минимум до 2024 года.

- До момента расселения дома граждане вправе обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по вопросу предоставления жилого помещения маневренного жилищного фонда в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации, - заявили также в управлении ЖКХ.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 14.11.2021 09:00 0 314
Тэги: архитектура жкх
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