200 лет Достоевскому: в Калуге о писателе рассказали в картинах

Необычная выставка проходит в Калужском музее изобразительных искусств. Проект «Достоевский. Дневник писателя» начался ещё в марте. Его подготовили к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя. Это 4 камерные выставки: графика из фондов музея, работы современных художников и раритетные издания из библиотеки им. Белинского.

На выставке можно увидеть необычные работы художников, посвященные Достоевскому.

Напомним, что Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября) 1821 года в Москве в Мариинской больнице для бедных, где служил штаб-лекарем его отец Михаил Андреевич. Мать Мария Федоровна была дочерью купца Фёдора Нечаева, происходившего из Боровска. Торговля Нечаева в суконном ряду процветала до нашествия Наполеона, после которого купец лишился практически всего своего состояния. Детство писателя прошло в Москве. А весной 1837 года после смерти матери отец отвёз сыновей Федора и Михаила в Петербург для поступления в Главное инженерное училище, готовившее инженеров и саперных офицеров.

И на первой выставке зрители могли познакомиться с местами молодого Достоевского в Петербурге: Инженерное училище (Михайловский замок), куда Фёдор Михайлович поступил в третий кондукторский класс, Исаакиевский собор, напротив которого, в Доходном доме Шиля он снимал комнату до ареста по делу Петрашевского, Петропавловская крепость, где он провел в заключении 8 месяцев перед ссылкой в Сибирь.

Жил в Оптиной Пустыни

Вторая выставка рассказывала о жизни Достоевского после возвращения из ссылки. Большая часть экспозиции была посвящена романам «Преступление и наказание» и «Бесы». Известно, что писатель долго оставался заядлым игроком. Он был азартен и пытался создать схему, с помощью которой всегда будет выигрывать в казино. Понимал, что проматывает все деньги, но не мог справиться с проблемой. Спасаясь от кредиторов, Достоевский был вынужден четыре года провести за границей, куда он уехал сразу после венчания со своей стенографисткой Анной Григорьевной Сниткиной. Брак его не остановил, Достоевский по-прежнему играл, закладывал платья и украшения жены и даже обручальные кольца. А в феврале 1868 года в Женеве от простуды умерла их новорожденная дочь София, что стало тяжелым ударом для писателя. Достоевские сильно переживали. Но через год в Дрездене появилась на свет вторая дочь - Любовь. Жизнь постепенно стала налаживаться. 8 июля 1871 года Достоевские вернулись в Россию. В тот же год в Петербурге у них рождается сын Фёдор. Жена писателя - Анна Григорьевна – обустраивала быт, взяла на себя руководство финансами семьи, а Достоевский бросил играть и в конце ноября 1872 года закончил роман «Бесы».

На третьей выставке можно было узнать о двух завершающих произведениях Достоевского: романах «Подросток» и «Братья Карамазовы». Достоевский бывал в наших краях. В июне 1878 года он жил в Оптиной пустыни. Это тоже был сложный период жизни писателя. Незадолго до этого, в мае 1878 года, скончался его трехлетний сын Алеша, что стало еще одним тяжёлым ударом для Достоевского. Анна Григорьевна писала: «Федор Михайлович пошел проводить доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени около дивана, на который мы положили малютку. Я тоже стала на колени рядом с мужем. Каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось, и наступила смерть. Доктор-то сказал отцу, что это уже агония. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала». После этого Анна Григорьевна уговорила Фёдора Михайловича съездить в Оптину Пустынь, тем более, что он давно намеревался там побывать. В Оптиной пустыни Достоевский работал над своим последним романом «Братья Карамазовы». Познакомился здесь со старцем Амвросием, который послужил прообразом старца Зосимы. Анна Григорьевна считала, что слова Зосимы бабе, которая плачет по своему сыночку, это слова старца Амвросия самому Достоевскому. Жена писателя говорила, что Федор Михайлович вернулся из Оптиной «утешенный и с вдохновением приступил к писанию романа». Многие черты обстановки монастыря отражены на страницах «Братьев Карамазовых»: отношения в скиту, само явление «старчества», жизнь монахов. Очень точно описан пейзаж Оптиной: ракитовая аллея, жилище старца. Домик, в котором останавливался великий писатель, сохранился до наших дней. В 1969 году в нем открыта экспозиция, посвященная Достоевскому.

Аничков дворец на гравюре мастерской Карла Беггрова.

Ценные издания

Сейчас в музее изобразительных искусств проходит четвертая завершающая выставка «Достоевский. Дневник писателя: эпилог».

- Она продлится до 12 декабря, -рассказывает куратор выставки Мария МУРАШКО. – Зрители познакомятся с романом «великого пятикнижия» «Идиот» о «положительно прекрасном» князе Мышкине. Для экспозиции библиотека им. Белинского предоставила издание, вышедшее в советское время и иллюстрированное признанным графиком Виталием Горяевым, чьи рисунки отличаются экспрессивностью. Также в витрине находится ценный номер журнала «Эпоха» братьев Достоевских за июль 1864 года, ставший последним литературным трудом в жизни Михаила Достоевского, скоропостижно скончавшегося в том же июле от обострившегося заболевания.

На выставке можно увидеть две небольших гравюры первой половины XIX века художников мастерской Карла Беггрова. Одна иллюстрирует Казанский собор в Санкт-Петербурге, в котором Достоевский нередко бывал. На другом листе изображен петербургский Аничков дворец – официальная императорская резиденция при Александре III, где Федор Михайлович встречался с будущим императором и читал ему отрывки романа «Братья Карамазовы».

Кроме того, специально для выставочного проекта свои произведения подготовили калужские художники Виктория Алдошина, Юрий Шеров и Геннадий Мясников.

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