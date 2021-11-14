От Сталина до Путина: бывший сотрудник Калужского обкома партии откровенно рассказал о своей жизни

Сейчас бывшему сотруднику Калужского обкома партии Александру Алексеевичу ЛЕБЕДЕВУ 89 лет. Он откровенно поделился своей историей и дал оценку происходившим событиям.

Совершила подвиг

- Семья моя – из Перемышля, - рассказывает Александр Алексеевич. - В 1915 году мой отец – Алексей Павлович - драгун Уссурийской казачьей дивизии Приамурского драгунского полка, находясь на излечении в госпитале, влюбился в юную санитарку, сироту Наталью Леонову. И после увольнения по ранению из армии обвенчался с ней и привез в Перемышль. Жили они сначала у родителей отца, а потом купили ветхий маленький домик в два окошка. Обустроили его. Сейчас, в пандемию коронавируса, я вспоминаю, как отец рассказывал, что в 1918 году свирепствовала испанка. Маме тогда было 17 лет, она ее подхватила, сильно болела, чудом выжила…

Отец Александра Лебедева – Алексей Павлович Лебедев (справа) - с другом Иваном Бочаевым, 1915 год.

Мама Александра Лебедева – Наталья Андреевна Леонова в 1915 году работала в эвакогоспитале в Пензе, где и познакомилась с Алексеем Лебедевым.

В том же 1918-м у них родилась моя старшая сестра Антонина. Потом появились на свет Татьяна, Константин, Алексей, Николай. Стало тесно в домике. И семья, подкопив денег, перебралась в половину большого дома на ул. Коммунаров. А вторая половина принадлежала большому скандалисту Гаврюше Пряникову. Он, разругавшись с моим отцом, отломал свою половину. Так и жили в разломанном доме.

Пол в зале на ночь застилался самодельными ватными тюфяками, клались подушки, одеяла. И спали по 5-6 ребят. Чтобы не беспокоили блохи, мать летом подкладывала под наши головы стебли конопли (теперь она вне закона). В спальне стояла металлическая кровать с 4 медными шишками. Над кроватью висела люлька. В ней спал новорожденный до рождения следующего ребенка. В 1930 родился брат Иван, в 1932-м – я, Шура. Отец с гордостью заявлял знакомым: «Шурка в рубашке родился – далеко пойдёт!» А в 1935-м появилась на свет младшая сестра Наташа, которую мы звали Тасей и в 38- последний ребенок – брат Женя. Всего в семье было 9 детей. И всех мать вырастила, выучила в тяжелейшие времена: революция, гражданская война, голод, разруха, коллективизация, жизнь на оккупированной фашистами территории. И это настоящий подвиг. Всех она воспитала патриотами. И в 1944 году она была награждена орденом «Материнской славы 1 степени». А потом еще растила практически с грудного возраста внучку и внука, забрала из к себе в Перемышль. Получается, что 11 детей подняла. Мать имела твёрдый характер, посещала все собрания в школе, контролировала домашние задания, ее было не обмануть. Она, не имея начального образования, отлично выучила с нами всю школьную программу, занималась самообразованием. Я до сих пор восхищают ее педагогическим талантом.

Первая трагедия

- В мае 1941 года я перешёл во второй класс. А старший брат Константин закончил 10-й. Он хотел поступить в военное училище, но его не брали из-за близорукости. Маму возмутила такая, по её мнению, не справедливость и она пошла в райвоенкомат, требовала не дискредитировать желание её сына стать военным. Константина направили в военное училище химзащиты в Молотовскую область (сейчас это Пермский край). Только мы проводили его, как 22 июня 1941 года Молотов сообщил, что на СССР напали немецко-фашистские войска. С этого момента вся наша семья, можно сказать, не отрываясь от черной «радиотарелки», слушала тревожные сводки «Совинформбюро». Наши воска отступали. Вскоре через Перемышль со стороны Орловской области в сторону Тулы стали перегонять стада коров. В самом Перемышле были сожжены большой склад с зерном и молокозавод. Ближе к августу началась эвакуация госучреждений. Отец повёз нашу семью и семью своей родной сестры на двух райвоенкомовских подводах (он тогда работал в военкомате) в Борищево, к знакомым. Но по дороге командир отступающего отряда красноармейцев повернул нас обратно: «Куда вас чёрт несёт! В лапы к немцам! Возвращайтесь! Мы никогда не сдадим Перемышль!» Мы с радостью вернулись домой, достали из погреба спрятанные пожитки.

А в самом начале сентября через Перемышль двигалась вторая волна отступающих частей Красной Армии. Один красноармеец зашёл к нам попить воды и сказал, чтобы мы немедленно уходили, немцы скоро будут здесь. Отец снова на двух подводах повёз семью в Малютино.

9 октября Перемышль оккупировали немцы. К ноябрю их комендант издал приказ: всем беженцам вернуться, а те, кто их скрывает, будут расстреляны. Хозяйка дома, где мы жили, сразу отказала нам в дальнейшем проживании. Жилья нет, лошадей нет, на улице ноябрь. Мой брат Николай пошёл на разведку. Вернувшись, сказал, что наш дом цел, на Оке и озере ледостав, можно напрямик добраться.

С большим трудом мы возвратились в оккупированный Перемышль. Войдя внутрь покинутого два месяца назад дома, увидели, что стены и потолок черны от копоти. Немцы хотели протопить печь, но не вытащили из дымохода задвижку… Так началась наша жизнь в оккупации. Помню, как пришёл немец, стал требовать продукты. Убедившись, что ничего нет, увидел в вазочке сахар для младшего брата (это был сахарная пыль с волокнами, вытряхнутая из пустых мешков в магазине). С ослюнявленного пальца слизнул песок, сказав: «Зюс» и забрал его с собой.

Однажды я с ребятами пошел посмотреть на подбитый броневик. Внутри него было много гильз. Люди рассказывали, что экипаж до последнего патрона отстреливался из пулемёта. После боя обгоревшие тела двух мужчин и девушки были вынуты из броневика и похоронены здесь же, на перекрестке под телефонным столбом. После освобождения Перемышля их перезахоронили в братскую могилу.

Помню, как в конце ноября у нашего дома поворачивала огромная колонна немцев. К нам зашел грустный немецкий солдат и разоткровенничался. Сказал, что он болгарин, что не хочет воевать, но его насильно гонят к Москве, где он будет убит.

На улице стоял лютый холод. Для отопления по приказу коменданта были вырублены яблоневые сады. Нас, ребятишек, немцы заставили складывать дрова к кухне бывшего детского сада. Там они готовили себе еду. За работу дали нам по маленькому пакетику леденцов. Когда я пришел домой, мама вырвала у меня из рук этот пакетик и бросила в отхожее место.

Брат Александра Лебедева Константин погиб в бою за прорыв блокады Ленинграда.

В Рождественскую ночь, с 24 на 25 декабря немцы были выбиты из Перемышля. Следующий, 1942 год, был для нас очень тяжёлым: мы остались совсем без продуктов. Отец ездил на место боёв, где были убиты лошади и привозил большие куски конины. А весной, когда оттаяли картофельные поля, мы искали оставшуюся картошку. Но это оказались не все наши беды. Осенью мы получили письмо: мой брат Константин погиб на фронте. От свалившегося на нас горя ревели рёвом. Особенно убивалась мать, она навзрыд кричала, металась и рвала на себе волосы. Константину было всего 19 лет, не пожил совсем.

Смерть Сталина

- В 7 классе я был принят в члены ВЛКСМ. Классные и комсомольские собрания проходили бурно, с критикой и самокритикой. В 10-м классе мне особенно нравилась история. На письменном экзамене по литературе я выбрал свободную тему, писал о Великой Отечественной войне и о роли в ней Главнокомандующего Сталина.

Александр Лебедев – студент Калужского пединститута, 1950 год.

Закончив школу, поступил в Калужский педагогический институт. Но средств не хватало, и после первого семестра, в 1951 году, пришлось перевестись на заочное отделение. Перемышльское РОНО направило меня в Ладыгинскую семилетнюю школу вместо тяжело заболевшего там учителя математики. Я его замещал, но для меня это была мука: в математике у меня никогда не было особых успехов. Через год поступил на заочное отделение Московского института иностранных языков. И в той же школе стал немецкий преподавать. В 1952-м году секретарь парторганизации уговаривал меня вступить в партию, ты, мол, комсомольский секретарь, надо быть коммунистом. В марте 1953-го я вступил в партию.

Александр Лебедев, учитель в Ладыгинской школе.

Во время работы учителем немецкого языка уже в Корекозевской школе.

Помню, как 5 марта 1953 года по радио сообщили о смерти товарища Сталина и о том, что гроб с телом вождя для прощания установлен в Колонном зале Дома союзов. 7 марта я отпросился с работы и стал добираться до Москвы. Ближе к вечеру прибыл в столицу. Немного передохнул у сестры Татьяны. И дворами, тайно, как мне казалось, пробрался на пл. Дзержинского, с которой хорошо был виден доступ в Колонный зал. Но, оказывается, тайно, пробирались сюда сотни людей, желающих вне очереди проститься со Сталиным. Офицеры госбезопасности сформировали из нас большую колонну под предлогом, что скоро поведут к Дому союзов. Вместо этого колонну окружили военные, развернули её обратно и расформировали, предложив встать в конец очереди.

В очередь я встал в час ночи 8 марта. Вдоль бордюра стояли грузовики, не давая войти в очередь и выйти из неё. И только к часу ночи 9 марта (через сутки) продвинулся до Пушкинской площади, до Дома союзов осталось совсем немного. Но тут прозвучало сообщение о прекращении доступа к Сталину. Я предпринял попытку пробраться к Красной площади, но все пути были перекрыты. Удалось пройти только на мост через Москву-реку. Но оттуда не было видно траурной процессии, только слышны гимн Советского Союза и артиллерийские залпы.

А в 1956 году ХХ съезд КПСС подверг разбору уроки культа личности Сталина. Я с недоумением слушал выступления делегатов. Негативная оценка деятельности вождя не укладывалась в моем сознании, вступала в противоречие с моими личными оценками Сталина, под руководством которого мы одержали победу в войне и восстанавливали хозяйство.

Работа с Кандрёнковым

- В 1958 году мне предложили должность в райкоме партии в отделе пропаганды и агитации. Я не хотел идти, потому что в это время был директором в сельской школе. Но первый секретарь Перемышльского обкома сказал: «Ты член партии, пойдёшь, куда прикажут!» С тех пор я 32 года отработал в обкоме, горкоме, обкоме на разных должностях. В 31 год стал секретарём райкома партии по идеологии. В 45 лет работал в обкоме партии.

С Андреем Андреевичем Кандрёнковым.

21 год рука об руку работал с Андреем Андреевичем Кандрёнковым, и имею полное право сказать, что он, действительно, много сделал. Именно он добился открытия филиала МГТУ им. Баумана, создавал для него учебно-материальную базу, передал студентам два общежития. Занимался подбором и воспитанием кадров, особенно председателей колхозов и директоров совхозов. Благодаря этому область добилась больших успехов в подъеме экономики и в 1967 году была награждена орденом Ленина. Он завлекал в область корреспондентов центральных каналов, газет и журналов, предоставлял им квартиры. Делалось это, чтобы Калужская область постоянно фигурировала на телевидении.

Встреча Кандрёнкова (крайний справа) и членов бюро Калужского обкома КПСС с космонавтами, 1979 год.

Интересный случай произошел во времена Хрущёва. У Никиты Сергеевича должна была состояться встреча с его первой учительницей – Лидией Шевченко, которая тогда жила в нашем городе. А Хрущёв в то время поставил задачу обогнать США по производству мяса на душу населения. Кандрёнков был тогда секретарём Калужского обкома КПСС. И в обкоме Шевченко посоветовали: если Хрущёв поинтересуется, какие к нему просьбы, желательно ответить, что из-за отсутствия моста задерживается доставка скота с Правого берега Оки до мясокомбината. Так в Калуге появился Гагаринский мост, который можно было бы назвать и Шевченковским.

На своём посту Кандрёнков работал до 1983 года, потом вышел на пенсию, ЦК КПСС предоставил ему шикарную квартиру в Москве.

В декабре 1983-го Первым секретарем Калужского обкома КПСС был избран Геннадий Уланов. За его годы его руководства было построено много новых предприятий, научно-исследовательских институтов микрорайоны в Калуге, обустроены колхозы и совхозы. Об этом можно написать отдельную статью.

1987 год. После заключения договора о строительстве МНТК в Анненках. С офтальмологом Святославом Федоровым. Лебедев – третий слева, Геннадий Уланов – второй справа.

Командировка в Афганистан

- В июле 1982-го меня срочно вызвали из санатория в Сочи в обком КПСС и сообщили о направлении в Афганистан в качестве зонального партийного советника. Паспорта и партбилеты мы сдали на хранение в наше посольство в Кабуле. Меня доставили в Фарах, что в 900 км от Кабула. Без документов было необычно перемещаться ночью мимо патрулей, на окрик которых я отвечал: «Сар мушавир хезби зун фаро-о-о» (старший партийный советник зоны Фарах). Патруль отдавал мне честь и пропускал.

Афганистан, 31 августа 1982 года.

Военные действия в этой зоне шли, но советских частей не было, только афганские. Партийному советнику выдавалось оружие: автомат, пистолет «Макарова» и ящик гранат. Считалось, что штаб охраняют афганские бойцы. Но все знали, что они при каждом удобном случае засыпают на посту. Надеяться мы могли только на себя. И помогала нам приблудившаяся афганская овчарка, которую мы подкармливали. Она злобно рычала на каждого приближающегося к нам афганца. Мы дали ей кличку Душман.

Основная задача была помочь организационно и идейно укрепить провинциальные партийные организации народно-демократической партии Афганистана, до конца преодолеть многолетнюю межфракционную борьбу внутри неё, повысить её руководящую роль. Народно-демократическая партия Афганистана была образована в результате объединения двух противоборствующих партий: «Хальк» (в переводе – народ) и «Парчам» (знамя). Мне приходилось встречаться со старейшинами кишлаков, религиозными авторитетами, участвовать в переговорах с руководителями бандформирований об условиях их перехода на сторону народной власти.

А также следить за печатью. Организовывали учёбу для журналистов, приглашали интересных людей из столицы. Но главное – контроль, чтобы газета не уклонялась от линии партии.

Очень сильно переживала за меня жена Юлия. Когда мы вернулись, жены политических советников приехали в Шереметьево встречать нас. Юля подошла ко мне и спросила, не вернулся ли этим рейсом её муж. Не узнала меня! Вот насколько климат пустыни и напряженная военно-политическая обстановка изменили мой облик.

С женой Юлией на озере Перемышль на второй день после свадьбы. Август, 1959 год.

По итогам командировки мне была вручена Почетная грамота генерального секретаря ЦК НДПА Бабрака Кармаля, а также вручены медали «От благодарного афганского народа» и «10 лет апрельской революции». А президиумом Верховного совета СССР за выполнение интернационального долга я был награждён орденом Дружбы народов.

С болью в сердце

- В ноябре 1982 года умер Брежнев. Похороны его я смотрел по телевизору, находясь на излечении в госпитале советского посольства в Афганистане. Брежнев, образно говоря, передал Андропову Советский Союз со второй экономикой в мире, оборонным могуществом, не допустившим американцев в Афганистан и тем самым защитивший «подбрюшье» СССР от их нападения. Поэтому я, как один из «творцов» эпохи Брежнева на региональном уровне, утверждаю, что миф о том, что в 1980-е годы СССР экономически находился на последнем издыхании, выдумали «перестроечники» и «постперестроечники». Одни, чтобы оправдать разрушение Союза, другие – чтобы оправдать разграбление и неспособность сделать что-либо путное.

В совхозе «Груздовский» Мосальского района в гостях у дояра Иванова. На фото: Лебедев (крайний слева), дояр Иванов, 1-й секретарь Мосальского РК КПСС Якушев и тогдашний директор совхоза Анатолий Артамонов. Март, 1984 года.

Когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Горбачев, его команда целенаправленно ослабляла страну, разрушала ее экономику. Черное дело Горбачева продолжил Ельцин. Находясь на пенсии, я с болью в сердце наблюдал за их деятельностью. Соперничая друг с другом, они капитулировали перед США и НАТО, вывели войска из ГДР, позволили ликвидировать это преуспевающее государство.

А если говорить о своей жизни при Путине. В целом, она улучшилась, стала более спокойной. Вместо постоянного поиска средств существования появилось время поделиться воспоминаниями со своими близкими.

Александр Лебедев написал две книги мемуаров «Всполохи воспоминаний» и «От Сталина и до Путина - это моя жизнь», которые издает на собственные средства.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!