Что творится в северных районах Калуги после массового отключения воды

В среду, 10 ноября, северная часть Калуги осталась без воды из-за подключения новой трубы, ведущей к водозабору.

Завершить работы обещают только к утру 11 ноября. Водоканал организовал подвоз воды.

Смотрите в нашем репортаже, что творится на улицах, которые остались без воды.

В переулке Малинники жители закупались водой в больших бутылках.

Сотрудник «Калугаоблводоконала» Константин КУЗНЕЦОВ развозит воду по району.

- От обеда и ужина не хочется отказываться, - говорит местный житель Григорий НИКИТЯНСКИЙ. – Неизвестно, сколько продлится отключение. Может, на день или больше. Надо запастись водой побольше, пока раздают.

- Ни чаю попить, ни посуды помыть, - подхватывает вторая жительница. - Это еще хорошо, что я на выходных всю одежду постирала и еду приготовила. А мыться-то как?

- Ремонтные работы – это, конечно, хорошо, - говорит Виталий КРЕТЧИКОВ. - Будем надеяться, нас не обманут и все закончат, как положено. Спасибо, что хоть машину выделили с бесплатной водой.

- Сил моих больше нет, - излагает отчаявшаяся Виктория. - Надоели отключать все подряд: то отопление, то воду, скоро до света доберутся. Мне надо готовить и стирать. Мне теперь каждые 5 минут надо бегать из дома до улицы, чтобы ванну полную набрать с запасом.

Однако не все готовы бегать туда-сюда.

- Я лучше в магазин схожу и сразу куплю столько, сколько нужно, - подчеркивает пенсионерка. - Вот еще, по 10 раз ходить и набирать. Это машина сейчас стоит, а через 5 минут она отсюда уедет и ищи ее потом.

Даже дети за водой ходят, пока родители на работе.

- За полчаса пока никто не подходил, - говорит на Терепце водитель Виктор. - Я приехал сюда в 11:30 утра по расписанию. Предупреждали население северных районов, что в среду 10 ноября отключат воду. Необходимо запастись водой. Если никто не подходит, значит все люди все-таки купили воду заранее.

- Я не знала, что отключат воду, - говорит Людмила. - Интернета у меня нет, откуда узнать? Выходные провела на даче, там телевизора нет. А листовки с объявлениями не видела. То ли не повесили, то ли оторвали. Сегодня утром проснулась, а воды нет. Пришлось соседей спрашивать. Оказалось, что у всех такая проблема. Вот теперь дружно идем за водой. А говорить про отключение всего лишь на один день можно сколько угодно. Лучше запастись с запасом, на всякий случай.

На Северном машина есть, но ни водителя, ни желающих набрать воду мы не дождались, хотя простояли на холоде около 20 минут.

Ноу-хау при наборе воды.

Уважаемые читатели, а вы у вас дома есть вода? Расскажите в комментариях!

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