Планерка у городского головы Дмитрия Денисова: уважение к пожилым, гололедица и отключение воды

В понедельник, 8 ноября, прошла еженедельная онлайн-планерка в горуправе Калуги у Дмитрия ДЕНИСОВА.

Один из рассматриваемых вопросов касался устройства калужан пожилого возраста в социальные учреждения. С докладом выступил заведующий отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Владимир МАЙМУСОВ.

Учим молодых - уважаем старших

- Граждане пожилого возраста и инвалиды являются одной из наиболее уязвимых социальных групп общества, - говорит Владимир Маймусов. - Они остро нуждаются в поддержке государства.

В Калужской области доля населения пожилого возраста по состоянию на 1 января 2021 года составила 27,8 процента. В Калуге этот показатель еще выше – по данным за 2019 год, в городе проживает более 33 процентов граждан пожилого возраста.

Калужская область принимает активное участие в реализации нацпроекта «Демография», который помимо других задач направлен и на продолжительность жизни населения.

- На отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги возложены государственные полномочия, - продолжает Владимир Маймусов. - Это касается подготовки документов, необходимых для устройства граждан в стационарные и социальные учреждения.

Эта услуга в настоящее время остается востребованной. Так, в 2019 году ее получили 85 гражданам. Из них 41 недееспособных, а 44 - это дееспособные люди пожилого возраста. В 2020 госуслуга была оказана 16 недееспособным гражданам и одному ограниченно дееспособному. А с января текущего года услуга была оказана 54 людям. Из них 21 недееспособный и один ограниченно дееспособный.

Таким образом можно сделать вывод, что нуждаемость в устройстве в дома-интернаты в Калуге постоянна и актуальна.

Действуют следующие социальные и медицинские учреждения, оказывающие помощь пожилым людям и инвалидам:

1) Центр социального обслуживания «Забота»;

2) Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

3) Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства;

4) Российский Красный Крест, региональное отделение общероссийской общественной организации;

5) Палаты сестринского ухода.

Также есть крайняя мера – помещение в Калужскую областную психиатрическую больницу имени А. Е. Лифшица. Она применяется к гражданам, психическое расстройство которых является тяжелым.

- Решение проблем пожилых людей и инвалидов - это комплексная задача, - подытожил Владимир Маймусов. - Это касается не только социальной сферы здравоохранения и городских властей, но и позиции общества. Таким образом, отражается отношение близких и родных к данной категории граждан.

- Существует проблема, когда пожилые родители, нуждаются в помощи, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - А их дети перекладывают свои обязанности по помощи на государство.

Городской голова отметил, что необходимо воспитывать чувство ответственности с юных лет. Дети не должны оставлять своих родителей одних в пожилом возрасте. В настоящее время необходимо больше уделять внимания просветительской деятельности молодежи в этом вопросе.

Посыпка

- Похолодание, которое начнется в Калуге в ночь на 9 ноября, может привести к образованию гололедицы на тротуарах и проезжей части, - докладывает заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Ситуацию усугубит дождь, переходящий в снег. На борьбу с последствиями погодных условий выйдут восемь бригад дворников и спецтехника.

Посыпка смесью из соли и песка осуществится возле остановок, тротуаров и пешеходных переходов. Она начнется с раннего утра вторника 9 ноября. С 8:00 на работу выйдут еще восемь бригад, которые займутся тротуарами на дорогах второй категории. Уже с 22:00 понедельника на дежурство заступят 20 комбинированных дорожных машин. Они займутся обработкой проезжей части.

- Тротуары обработаем смесью вне зависимости от наличия осадков, проезжую часть - по обстановке, - уточнил Игорь Бугаенко. - Традиционно посыпем спуски, подъемы и мостовые сооружения.

- Всех калужан призываю быть аккуратными - попросил городской голова. - Это касается и автомобилистов, и пешеходов. А управление городского хозяйства - обратить внимание на тротуары, остановки и пешеходные переходы - там, где основная масса людей.

Обезвоженный север Калуги

В районе Азаровской улицы в Калуге 10 ноября Калугаоблводоканалом произведутся работы по переподключению водовода. Из-за этого без воды останется северная часть города и микрорайон Малинники — в общей сложности 63 тысячи человек, 307 жилых домов и 12 детских садов.

- Мы полностью готовы, - рассказал заместитель главного инженера по производству предприятия Анатолий КАЗАКОВ. - Материал и оборудование есть для выполнения этих работ. Будет задействовано 14 единиц техники и шесть бригад. Работы планируется завершить в течение суток, а возможно и раньше.

Местных жителей призывают запастись водой. В случае необходимости будет организован ее подвоз. Попавшие под отключения детские сады работу продолжат по обычному графику, однако у родителей будет возможность оставить детей дома.

- На отоплении квартир это никак не скажется, - отметил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Александр КОЛЕСОВ. - Котельные в среду будут работать в штатном режиме.

- Буду лично следить за ситуацией, - заверил Дмитрий Денисов. - Приеду на места лично или направлю с проверками своих заместителей.

Перевозчик

В конце планерки Дмитрий Денисов по традиции отвечал на вопросы граждан из соцсетей.

Актуальной проблемой для жителей деревни Рождествено является нарушение расписания движения автобуса №36, до площади Победы.

Также не поступает информации заранее. Автобус может не выйти на рейс, чтобы жители планировали другие варианты, как добраться до города на работу, в школы и сады.

Городской голова Дмитрий Денисов пообещал взять это под свой личный контроль и посодействовать в решении данного вопроса. С 1 декабря заключается новый контракт, все нормализуется.

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