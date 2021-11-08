Где в Калуге осталась вакцина «Спутник Лайт»

18 октября в Калужской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. И уже в течение двух недель мы ходим по прививочным пунктам, чтобы увидеть, какая там обстановка.

Не все калужане прививаются «Спутником V». Кто-то уже ревакцинируется, а для этого обычно используется « Спутник Лайт». Но в большинстве пунктов его нет в наличии. Калужане вышли на настоящую охоту, чтобы заполучить однокомпонентную вакцину как можно скорее.

Где же в Калуге «Спутник Лайт» есть в наличии?

Всего в двух поликлиниках

В понедельник 8 ноября, мы тщательным образом обзвонили все пункты вакцинации. Выяснилось, что однокомпонентная вакцина есть только в двух поликлиниках Калуги: городской поликлиники № 4 им. Хлюстина и в 6-ой на улице Московской, 247.

Стратегические запасы «Лайта» в городской поликлинике № 4 ещё остались.

- Я уже ревакцинируюсь, - говорит пенсионер Алексей ГУЛЯЕВ, ожидающий своей очереди на прививку. - Работаю на электромеханическом заводе. Изначально не заставляли делать это принудительно. Но я поставил себе «Спутник V» еще до введения обязательной вакцинации. А сейчас вот нужна облегченная версия. На заводе нет. Поэтому пришлось обзванивать поликлиники и узнавать, где есть.

- Неизрасходованных доз остались единицы, - уточняет медсестра Калужской городской поликлиники № 4. - В связи с большим потоком желающих вакцинироваться именно «Спутником Лайт» он, к сожалению, быстро закончился. Однако в Минздраве поспешили успокоить. И сориентировали о сроках поступления вакцины в регион в ближайшие дни. Однако пока ничего не привозили.

В городской поликлинике № 6 тоже остатки однокомпонентной вакцины.

- «Лайта» вообще нигде нет, - говорит Мария. - Я работаю продавщицей. И нужно ревакцинироваться уже, потому что начальство заставило. Я еще летом первый раз поставила «Спутник V», так как боялась заболеть. Перенесла хорошо, только рука болела. С тех пор, как ввели эту обязательную вакцинацию, многие волей-неволей должны идти на прививку. Еле успела, а сроки поджимают. До 15 ноября всех обязали сделать хотя бы однокомпонентную вакцину. Где хотите, там и ищите.

Как же быть

Дополнительные объёмы вакцины «Спутник Лайт» уже заказаны. Об этом сообщил калужский Минздрав у себя на странице в соцсетях в понедельник 8 ноября.

Со следующей недели планируется начать поставки в регионы.

Также можно записаться в лист ожидания на эту вакцину в нужной поликлинике.

Напомним, что это единственный в России препарат от коронавируса, укол которого можно поставить всего один раз и сразу же получить QR-код.

В случае со «Спутником V» необходимо вводить две дозы с разницей в три недели.

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