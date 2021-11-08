Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Где в Калуге осталась вакцина «Спутник Лайт»

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 08.11.2021 16:42 7 2220
Где в Калуге осталась вакцина «Спутник Лайт»

18 октября в Калужской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. И уже в течение двух недель мы ходим по прививочным пунктам, чтобы увидеть, какая там обстановка.

Не все калужане прививаются «Спутником V». Кто-то уже ревакцинируется, а для этого обычно используется « Спутник Лайт». Но в большинстве пунктов его нет в наличии. Калужане вышли на настоящую охоту, чтобы заполучить однокомпонентную вакцину как можно скорее.

Где же в Калуге «Спутник Лайт» есть в наличии?

Всего в двух поликлиниках

В понедельник 8 ноября, мы тщательным образом обзвонили все пункты вакцинации. Выяснилось, что однокомпонентная вакцина есть только в двух поликлиниках Калуги: городской поликлиники № 4 им. Хлюстина и в 6-ой на улице Московской, 247.

Стратегические запасы «Лайта» в городской поликлинике № 4 ещё остались.

- Я уже ревакцинируюсь, - говорит пенсионер Алексей ГУЛЯЕВ, ожидающий своей очереди на прививку. - Работаю на электромеханическом заводе. Изначально не заставляли делать это принудительно. Но я поставил себе «Спутник V» еще до введения обязательной вакцинации. А сейчас вот нужна облегченная версия. На заводе нет. Поэтому пришлось обзванивать поликлиники и узнавать, где есть.

- Неизрасходованных доз остались единицы, - уточняет медсестра Калужской городской поликлиники № 4. - В связи с большим потоком желающих вакцинироваться именно «Спутником Лайт» он, к сожалению, быстро закончился. Однако в Минздраве поспешили успокоить. И сориентировали о сроках поступления вакцины в регион в ближайшие дни. Однако пока ничего не привозили.

В городской поликлинике № 6 тоже остатки однокомпонентной вакцины.  

- «Лайта» вообще нигде нет, - говорит Мария. - Я работаю продавщицей. И нужно ревакцинироваться уже, потому что начальство заставило. Я еще летом первый раз поставила «Спутник V», так как боялась заболеть. Перенесла хорошо, только рука болела. С тех пор, как ввели эту обязательную вакцинацию, многие волей-неволей должны идти на прививку. Еле успела, а сроки поджимают. До 15 ноября всех обязали сделать хотя бы однокомпонентную вакцину. Где хотите, там и ищите.

Как же быть

Дополнительные объёмы вакцины «Спутник Лайт» уже заказаны. Об этом сообщил калужский Минздрав у себя на странице в соцсетях в понедельник 8 ноября.

Со следующей недели планируется начать поставки в регионы.

Также можно записаться в лист ожидания на эту вакцину в нужной поликлинике.

Напомним, что это единственный в России препарат от коронавируса, укол которого можно поставить всего один раз и сразу же получить QR-код.

В случае со «Спутником V» необходимо вводить две дозы с разницей в три недели.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 08.11.2021 16:42 7 2220
Тэги: общество коронавирус вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 7 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» приглашает калужан принять участие в образовательном проекте «IT-семья»
Россияне на период нерабочих дней отправились за город
Земля в иллюминаторе, вирусный Бах и жизнь как чудо: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Юридическая помощь онлайн
Как выбрать нож для охоты и рыбалки
Постакне: что это такое и как лечить в домашних условиях

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru