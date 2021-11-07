Футболисты «Калуги» продолжают провальный сезон

В чемпионате России среди команд Футбольной национальной лиги-2 прошли очередные матчи. К сожалению, для болельщиков из Калужской области их итоги вновь неутешительны. Футболисты из нашего региона уже давно не могут добиться побед.

Провальный сезон для «Калуги»

Наверное, никогда еще в истории футбольного клуба «Калуга» команда не выступала так неудачно в чемпионате России. Конечно, можно ссылаться на коронавирус, который «выкосил» половину основного состава по ходу турнира, на техническое поражение в Южно-Сахалинске, на невезение – но вряд ли это все может объяснить столь низкий результат нашей команды.

«Калуга» в 18 матчах добилась только двух побед. При этом подопечные Константина Дзуцева забили в ворота соперников всего 10 голов. Еще и было поражение на первой же стадии Кубка России. Так что болельщики нашей команды в большинстве своем с нетерпением ждут окончания ужасной осенней части сезона.

«Калуга» добилась только двух побед в чемпионате.

В 20-ом туре калужане встречались в гостях с «Рязанью». Минимальные шансы для продолжения борьбы за медали перед этой игрой у нашей команды еще были. Но верилось в удачное завершение игры в Рязани с трудом. Хозяева поля в этом сезоне выступают намного лучше калужан.

Уже в первом тайме рязанцы «сделали» результат. Футболисты главного тренера «Калуги» Константина Дзуцева смогли сдерживать нападение хозяев поля только на протяжении получаса игры.

На 31-ой минуте защитники нашей команды оставили одного в штрафной Даниила Ямщикова. Полузащитник расстрелял ворота Михаила Бородько.

А спустя еще пять минут четыре игрока «Калуги» не смогли помешать удвоить счет Даниилу Наговицину – 2:0.

В дальнейшем наша команда создала несколько опасных моментов, но огорчить вратаря «Рязани» Сергея Правкина наши футболисты так и не смогли. «Калуга» потерпела уже 11-ое поражение в чемпионате.

Забитые голы в матче между ФК «Рязань» - ФК «Калуга».

- Индивидуальные ошибки, которые мы допустили в оборонительных действиях, привели к двум пропущенным мячам, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – Мы пытались исправить ситуацию. Но, к сожалению, подходы к штрафной площади «Рязани» и стандартные положения ни к чему не привели. Мы не смогли создать неразрешимых задач для обороны хозяев поля.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

ФК «Рязань» - ФК «Калуга» — 2:0 (2:0)

Голы: Ямщиков, 31, Наговицин, 36.

ФК «Рязань»: Правкин, Поляков, Кучиев, Новичков, Маричев (Бояркин, 60), Ямщиков (Фёдоров, 61), Котов, Волков (Клишин, 82), Доронин (Аксёнов, 71), Барков, Наговицин (Мещеряков, 61).

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Чуринов (Яркин, 64), Баранов, Бурдыкин (Никитин, 71), Крыжевских, Антипов, Сергеев, Сёмин, Суханов.

Предупреждены: Аксёнов, 76 — Баранов, 63, Чуринов, 87, Сергеев, 90+, Крыжевских (после матча).

«Квант» добился ничьи в Домодедове.

«Квант» снова проявил характер

Обнинский «Квант» также проводил матч в гостях. И задачи у футболистов из первого наукограда была схожей с «Калугой». Домодедовский «Пересвет» идет в верхней части турнирной таблицы. «Квант» же только в последних матчах нашел свою игру.

Обнинская команда и в Домодедове провела хороший матч. «Кванту» даже удалось забить гол в дебюте встречи, но он был отменен из-за положения вне игры.

Вскоре защитники гостей совершили две результативные ошибки. Сначала на 19-ой минуте Иван Кудряшов вышел один на один с вратарем Виталием Яковлевым и открыл счет. А в конце первого тайма пенальти, назначенный в ворота «Кванта», реализовал Данила Буранов.

После перерыва обнинские футболисты полностью завладели инициативой и могли даже рассчитывать на победу в отчетном матче. Максим Бойчук сократил отставание в счете, реализовав одиннадцатиметровый. На 70-ой минуте итоговый счет на табло красивейшим дальним ударом установил Армен Авагян – 2:2.

Забитые голы в матче между «Пересветом» – «Квантом».

- Для нас получилась обидная ничья. Думаю, что по игре мы должны были сегодня выигрывать, - прокомментировал исход матча главный тренер «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – В первом тайме мы выглядели не хуже противника, а после перерыва имели подавляющее преимущество. Удалось создать большое количество моментов у ворот соперника, но, к сожалению, сыграли вничью. Действиями своих футболистов я доволен. Третий матч подряд мы выглядим дружно, сплоченно. Единственное, нельзя делать такие подарки сопернику, давать фору, а после этого отыгрываться.

Пресс-конференция Олега Морозова.

«Пересвет» (Домодедово) – «Квант» (Обнинск) – 2:2 (2:0)

Голы: Кудряшов,19, Буранов,39, Бойчук,58, Авагян, 70.

«Пересвет»: Кузьменко, Сидоров (Фрасинюк 46), Евтушенко (Кириченко 46), Буранов, Погонин (Ванюшин 77), Когония, Кудряшов, Оленченко, Бабунашвили, Мельников, Евлоев (Кузин 46).

«Квант»: Яковлев, Исаев, Иванушкин (Житников 63), Болтунов, Юлдашев (Авагян 63), Геворкян (Садовский 63), Демидов, Захаров, Семкин, Сергулев (Абрамов 63), Бойчук.

Предупреждены: Сидоров, 34, Кузьменко, 57, Оленченко, 75 – Юлдашев, 29, Геворкян, 38.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2

«Калуга» потеряла все шансы продолжить борьбу за медали в этом сезоне. Команда весной сыграет за 13-22 места в ФНЛ-2. У «Кванта» еще есть небольшие шансы на попадание в первую шестерку команд своей подгруппы.

10 ноября «Калуга» сыграет дома против саратовского «Сокола». На следующий день «Квант» выяснит отношения с «Металлургом» из Видного. Матч также пройдет в Калуге.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!