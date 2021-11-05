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«Обнинск» добился первой победы в чемпионате Росссии в Калуге

Николай Егоров
Опубликовано: 05.11.2021 16:53 0 252
«Обнинск» добился первой победы в чемпионате Росссии в Калуге

В Калуге стартовал второй тур чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «Б». В течение четырех дней в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдут восемь матчей. В четверг, 4 ноября, волейбольный клуб «Обнинск» встречался с командой «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, матчи были под угрозой срыва. Но в Калугу все-таки приехали команды из Удмуртии, Тюменской и Воронежской областей.

В Калугу приехали профессиональные волейболисты из Ижевска, Воронежа и Тюмени.

В спортивном комплексе «Юбилейный» впервые проходят матчи столь высокого уровня. Организаторы еще до начала соревнований объявили о том, что поединки смогут посетить только 50 болельщиков.

Любители волейбола, наконец, смогли увидеть профессиональную игру в родном городе.

В первых двух партиях на площадке наблюдалась равная борьба. Несмотря на то, что волейболисты из Калужской области постоянно вели в счете, гости далеко не отпускали соперника. Но в концовках партий «Обнинск» был сильнее – 25:23, 26:24.

Капитан ВК «Обнинск» Никита Савостьянов вернулся в родную Калугу.

Капитан волейбольного клуба «Обнинск» Никита Савостьянов родом из Калуги. Здесь же он начинал карьеру. После этого успел поездить по стране. И, наконец, вернулся в родной город.

- Очень был рад после долгого перерыва поиграть в родном городе. Тем более, что на матч пришли родные, близкие и друзья. Удалось их порадовать победой, - сказал после матча Никита Савостьянов.

Волейбольный клуб «Обнинск» представляет в чемпионате России Калужскую область.

Даниил Романенко принес много очков «Обнинску» своей подачей.

Многократная победительница первенств мира и Европы по пляжному волейболу Мария Воронина приехала в Калугу поболеть за своего брата - Егора. 

В первых двух партиях на площадке наблюдалась равная борьба. Несмотря на то, что волейболисты из Калужской области постоянно вели в счете, гости далеко не отпускали соперника. Но в концовках партий «Обнинск» был сильнее – 25:23, 26:24.

В первых двух партиях у игроков «Обнинска» не все получалось.

- Первые два сета получились скомканные. Все-таки проводили стартовый домашний матч. Поэтому присутствовало волнение, - рассказал главный тренер ВК «Обнинск» Сергей Киндинов. - В третьей партии наши волейболисты немного расслабились. Игроки стали делать то, что мы наигрываем на тренировках. В целом результатом мы, конечно, довольны.

Диагональный Николай Федотов был очень полезен в атаке.

В третьей партии «Обнинск», действительно, камня на камне не оставил от клуба из Ижевска. На радость калужским болельщикам наша команда разгромила соперника 25:14.

В третьем сете игроки «Обнинска» порадовали главного тренера Сергея Киндинова. 

Спортивный комплекс «Юбилейный» впервые принимал соревнования по волейболу столь высокого уровня.

- У нас прекрасный и большой зал. Здесь приятно и уютно играть. Болельщики, наконец-то, увидели нашу игру. Благодарны им за поддержку, - подытожил Сергей Киндинов.

За успешной игрой команды из Калужской области наблюдало много почетных гостей. 

 Александр Паршин действовал результативно.

«Обнинск» добился первой победы в Калуге.

Волейбольный клуб «Обнинск» проведет еще три матча в спортивном комплексе «Юбилейный». Поединки пройдут 5, 6 и 7 ноября.

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Николай Егоров
Опубликовано: 05.11.2021 16:53 0 252
Тэги: спорт волейбол Обнинск
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