Что происходит на пунктах вакцинации Калуги в разгар прививочной кампании

Вакцинация от коронавируса в Калуге идет полным ходом. Когда она только началась, мы сделали фоторепортаж с прививочных пунктов и рассказали, что там происходит.

И вот через две недели мы пошли по ним снова. В этот раз мы посетили мобильные пункты вакцинации и посмотрели, что происходит там.

По информации с официального сайта Городской управы города Калуги из семи ранее доступных мобильных пунктов вакцинации продолжают свою работу только четыре, в список которых был добавлен новый мобильный пункт в ТЦ «Европейский».

Таким образом список работающих пунктов вакцинации выглядит так:

ТЦ "Семейный", ул. Суворова, д. 113 (вторник-воскресенье, с 12:00 до 14:00)

ТЦ "Глобус", ул. Генерала Попова, зд. 1а (понедельник-суббота, с 13:00 до 15:00)

ТЦ "Торговый Квартал", ул. Московская, 338а (понедельник-пятница, с 12:00 до 16:00)

ТЦ "Европейский", ул. Кирова, д. 39 (понедельник-пятница, с 12:00 до 14:00; суббота с 11:00 до 13:00)

Мобильные пункты в ТЦ «Панорама», ТЦ «Новый дом, ООО «Антониус Медизион Калуга» и гипермаркете «Линия», больше не работают.

Два десятка желающих

Первой точкой нашего визита стал ТЦ «Семейный» на улице Суворова. Там мы оказались около 14 часов 1 ноября, но, несмотря на завершение работы мобильного пункта, мы насчитали в длинной очереди около 20 человек.

- Я не хочу идти в больницу, потому что она далеко от моего дома, а мобильный пункт находится близко, - отвечает калужанка Мария о причинах, по которым решила привиться именно здесь. - Да и к тому же там скорее всего тоже очереди, а стоять на улице или в замкнутом помещении это не одно и тоже. Микробов в больнице гораздо больше и шансов заболеть тоже.

На улице Генерала Попова, зд. 1а, мобильный пункт находится внутри торгового центра «Глобус» и тут в очереди мы насчитали около пятнадцати человек.

- А я не хочу вам объяснять, по какой причине я решил прививаться в мобильном пункте, - отмахнулся от журналиста мужчина.

- Я не хотела прививаться вообще, но я работаю в сфере обслуживания и деваться некуда, - калужанка по имени Инна оказалась более коммуникабельной. - Приехала за продуктами и решила заодно тут же и привиться, раз деваться от этого вакцинирования некуда, и она неизбежна.

Мобильная альтернатива

В полдень следующего дня мы зашли в ТЦ «Европейский», как раз к открытию пункта.

- Вакцинируюсь, потому что заставили на работе, - говорит посетитель торгового центра, пожелавший сохранить инкогнито. - Я отношусь скептически к обязательной вакцинации. У меня нет уверенности, что вакцина защищает. Организм, у каждого разный и реакция непредсказуема.

После этого мы отправились в ТЦ «Торговый Квартал», который работает уже во вторую половину дня.

Мы прибыли на место еще до начала открытия. Там уже занимали очередь на прививку.

Люди приходят аж на костылях.

Не все присутствующие, пришли вакцинироваться «Спутником V». Кто-то уже переболел, а другие пришли за прививкой «Спутник Лайт». Она теперь используется только для ревакцинации. Об этом на днях сообщили в Минздраве Калужской области.

Однако в ТЦ «Торговый Квартал» медик сообщил, что однокомпонентной вакцины нет в наличии, и когда появится не известно. Поэтому некоторые калужане развернулись и ушли.

- Мне без разницы, какой вакциной прививаться, лишь бы на работу пустили, - говорит Алексей. - Мне сказали, что до 15 ноября обязательно нужно вакцинироваться хотя бы первым компонентом. Однако, так как я делаю прививку первый раз, то рекомендовали именно «Спутник V».

- Мне нужно ревакцинироваться именно «Лайтом», - сообщил нам калужанин Юрий МАЛЬЦЕВ. - Дело все в том, что я уже делал прививку в апреле, а однокомпонентной вакцины нет. Теперь придется ждать, когда появится.

В общем и целом можно сделать вывод, что ажиотажа на мобильных пунктах вакцинации нет. Мы не случайно выбрали именно и для нашего нынешнего похода. С начала года мы внимательно следили за тем, как обстояло дело с обязательной вакцинацией в других регионах, понимая, что рано или поздно это ожидает и нас.

И то, что творилось там, вызывало тревогу. Вакцинные пункты в поликлиниках были забиты битком, так что люди ломанулись в торговые центры. Сделать прививку не могли даже по блату и людям приходилось часами стоять в очередях, а те, кто похитрее, приезжали из соседних областей в тогда еще благополучную в этом плане Калугу и вакцинировались здесь.

Похоже, нашему городу этой участи избежать удалось. Но допускаем, что ошибаемся. Мы ведь не можем поспеть везде, а только лишь Калугой наш регион не ограничивается. К тому же тревожные сигналы все-таки замечены - нехватка «Спутника лайт» как раз из таких.

Так что если вам известно о проблемах, которые испытывают в тех или иных местах Калужской области в вопросах вакцинации, пишите об этом в комментариях или авторам на электронную почту perekrestok@kp.kaluga.ru, либо в сообщения в наших группах в соцсетях:

Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? Да, еще до обязаловки Привился после постановления, которым обязали Пока нет, но собираюсь в ближайшее время Нет, у меня медотвод Не буду прививаться до последнего Я переболел недавно и полгода не прошло Мне незачем, у меня уже есть QR-код. Ну, вы поняли... Голосование заканчивается 17/11/2021

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