Крутой столичный дизайнер Женя Жданова восстанавливает в Тарусе 100-летний сад

Женя ЖДАНОВА входит в ТОП -100 дизайнеров страны. Работает в России, и в Европе. Сад Ракицкого появился в её жизни внезапно. Ещё некоторое время назад она бы в это не поверила. Но теперь разрывается между Москвой, Тарусой и своими заграничными проектами, решив превратить старый сад в доступный для всех музей.

- У моей мамы в Тарусе дача, - рассказывает Евгения. – Когда в прошлом году объявили локдаун, я приехала к ней. Месяца три жила, и как-то глубоко интегрировалась в Тарусское сообщество, встретила интересных людей. Меня стали звать в гости, я приглашала в гости. И поняла, что мне пора искать там собственное жильё. Стала смотреть объявления. И наткнулась на фото участка с фрагментом фасада и изразцами. Всё было такое заброшенное, страшненькое.

Я тогда вообще не знала про сад Ракицкого. Стала гуглить, и поняла, что нашла сокровище. Но мне и в голову не приходило, что на продажу может быть выставлен объект культурного наследия. Через час я позвонила риелтору, через полтора уже гуляла по саду. Он был заросший, как лесная чаща. Я приобрела его и уже больше года занимаюсь его восстановлением.

Ради жены

- Разобрала архивы. Николай Петрович Ракицкий был удивительным человеком. Родился он в Евпатории 1888 году, в простой семье. Его отец был псаломщиком в церкви. Николай Петрович закончил Киевский университет, потом - Баварскую сельскохозяйственную академию. И увлекался не только растениями, но и искусством, даже получил в Италии образование по истории искусств. До революции Ракицкий работал агрономом, разыскивал необычные растения. После революции возглавлял комиссию по борьбе с голодом. Написал книгу, посвященную переработке плодов и овощей. Его задача была научить людей есть все, что вокруг растёт: варить варенье из одуванчика, из очисток яблок делать повидло.

Женат он был на писательнице Софье Федорченко. Это тоже такая одиозная личность. Она была детской писательницей, но главной её работой стала взрослая книга «Народ на войне», где она описывала страшные события Первой мировой войны. Причем подача материала была крайне натуралистична. Фактически это были интервью с умирающими в госпитале людьми. И когда опубликовали первую часть книги, это вызвало большой резонанс.

Союз писателей тогда возглавлял Демьян Бедный, который не увидел в книге советской пропаганды, а даже наоборот, и запустил в прессе грандиозную компанию против писательницы. Федорченко стали поливать грязью, обвинять в антисоветчине. И сделано это было настолько агрессивно и мощно, что у Софьи - молодой женщины - сильно подорвалось здоровье. Писательский круг её поддерживал. Она дружила с Паустовским, Булгаковым, Волошиным, Пастернаком, Чуковским, Маршаком. Они писали письма в Союз писателей с просьбой не исключать её и прекратить травлю.

У Федорченко на нервной почве отнялись ноги. Тогда Ракицкий купил участок в Тарусе – 27 соток, чтобы отвлечь жену. И ради неё стал создавать сад-дендрарий. По ведомости в нём 130 растений.

Ракицкий был ещё и коллекционер. Он инициировал создание Тарусской картинной галереи, передав туда свою коллекцию живописи, стекла, кружева. А это работы Поленова, Айвазовского, Борисова-Мусатова, Врубеля, Брюлова. И не только в Тарусу передавал, но и в Калужский музей, и в Пушкинский. И спасал художественные ценности. Когда советская власть крушила усадьбы Калужской губернии, он ездил по ним и выменивал, выкупал у красноармейцев предметы в свою коллекцию. Спас их не для себя, а для людей.

Так выглядит дом Ракицкого сегодня. Когда-то рядом с крыльцом были шикарные румелийские ели, высотой порядка 30 метров. Но несколько лет назад одна из них упала и разрушила крышу.

Три комнаты

- Дом Ракицкого построен в 1929 году. Он маленький, всего 55 кв. м: кухня, спальня, кабинет, прихожая и небольшая летняя кухня. Вот и всё, что было нужно этому прекрасному человеку. Есть три печи. Одна – самая роскошная с изразцами ХVIII века. Однажды Ракицкий приехал в усадьбу на берегу Оки и увидел, как там рушат печь со старинными калужскими изразцами. Он забрал её и пересобрал в своём доме.

Интерьер дома очень лаконичный. Окна с красивыми витражными стеклышками. Сейчас они - головная боль для меня. Потому что сделаны по-старомодному: есть внутренняя рама, которая ставиться на зиму. И теперь надо думать, как по-человечески их утеплить.

Меня спрашивают, почему я не хочу сама жить в этом доме. А как? Жить в нём с семьёй невозможно. Там можно переночевать, есть две железные кровати, я сегодня там ночевала, чай попить, гостей собрать, но не поселить.

Новая жизнь старого сада

- Планирую восстановить сад-дендрарий, собрать всю коллекцию растений, плюс добавить типичные для Тарусы растения. И, может быть, продолжить традицию выращивания экзотических. Земля там потрясающая. Ракицкий завозил по 20-40 возов навоза, поэтому растёт и цветет всё.

Очень красивый лимонник, амурская сирень. Когда вся сирень в Тарусе отцветает, начинает цвести наша. Люди приходят, стоят под забором и вдыхают её чудесный аромат. Потрясающая актинидия. Её плоды, как маленькие киви, из них варят варенье. Но наша почему-то плодов не дает. Говорят, это растение бывает женским и мужским, нам теперь надо определить, какого пола наша актинидия и подобрать ей пару.

Сад расчистили. Приезжали фитопатологи и дендрологи, чтобы исследовать старые деревья и вылечить их.

И хочу, чтобы это был не просто сад, а культурное пространство, где бы проходили выставки, концерты, встречи с интересными людьми. Построить летнюю сцену, летний кинотеатр. И поскольку Ракицкий написал книгу рецептов, придумать что-то на тему гастрономии и кулинарии. Интегрировать его рецепты в современность.

Проводить мастер-классы для детей, показать, как растут растения, объяснить, что такое ландшафтный дизайн. У меня три сына. Я помню, как младшему покупала луковицы нарциссов, гиацинтов, он с удовольствием их поливал, прибегал: «Мама, посмотри, у меня появился цветочек». Это была такая радость! Сейчас не хватает близости к природе, будем работать в этом направлении.

Освещение для сада придумали необычное, волшебное. Его не будет видно, но всё будет светиться. Абсолютно сказочная история. Ещё хотим напечатать на керамике экспонаты Тарусской картинной галереи, обрамить в рамы, сделать подсветку. И устроить выставку на улице, вдоль забора. Потому что дом в центре города, там ходит много людей.

План реставрации усадьбы Ракицкого.

Не представляла, какие расходы

- Весь процесс восстановления веду за собственные средства, которые зарабатываю своими дизайнерскими проектами. И все деньги закапываю в сад. Конечно, мои дети неоднозначно к этому относятся. И я даже не представляла, какие будут расходы, о скольких миллионах идёт речь. Поняла, что мне нужна финансовая поддержка. Подавала документы на Всероссийский гранд социальной инициативы, но проект не получил одобрения. Я не расстраиваюсь, в этом году буду подавать на новый гранд.

И мне помогают сильные ландшафтные архитекторы, которые в Санкт Петербурге создавали сад Трав в Новой Голландии. Совершенно гениальные люди и супердорогие, я бы их не потянула. Но они согласились просто помочь, потому что это общественно значимое пространство.

Крыльцо дома Женя украсила гирляндой, а тыквы стали ярким осенними акцентом.

Поставим балет

- К нам уже приходят гости. Был Гедиминос Таранада. Сказал, что здесь надо ставить иммерсивный (с эффектом присутствия) балет о любви Ракицкого и Федорченко. Стал сразу показывать, откуда выйдет танцовщица. У него полёт мысли!

Как говорит Женя, скорость воплощения проекта будет зависеть от скорости зарабатывания ею денег.

Наши друзья - итальянский скульптор, мозаичист Марко Бравура и его жена Даниела - живут в Тарусе уже 10 лет. Мои дети с ними практикуют итальянский, который у сыновей второй иностранный язык в школе. Марко взялся делать скульптуру-фонтан и двухметровый круглый стол, где в качестве столешницы будет использоваться керамика с узорами, выложенными в форме тарусской вышивке.

Приезжал оперный певец Альберт Жалилов, с крыльца, увитого лимонником, исполнял «Санту Лючию». В общем, происходит бесконечный творческий процесс.

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