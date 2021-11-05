Быть жертвой выгодно: почему людям так нравится играть эту роль

Стоит ли жертвовать собой ради чего-то или кого-то, разбираемся с калужским психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Кому это выгодно

- Екатерина, почему люди выбирают для себя роль жертвы?

- Мы никогда ничем не жертвуем просто так. Трудно себе представить, чтобы человек взял, например, деньги и просто выбросил их в мусорное ведро. Если мы чем-то жертвуем, отказываемся от чего-то, то потому, что видим в этом выгоду. К сожалению, многие выгоды скрыты. И видимая причина нашей жертвенности, не является основной.

Даже благотворительность кроме помощи обездоленным приносит дающему человеку чувство самодостаточности и благородства, хотя мы редко это осознаём.

Приведу такой пример: мама жертвуют сном ради ухода за больной дочерью. Внешняя причина очевидна: женщина хочет, чтобы дочь поправилась. Но почему мама не позволяет никому заменить себя у постели больной? Значит, есть ещё какая-то скрытая причина и она настолько сильна, что женщина не разрешает себе отдохнуть даже минутку.

Это может быть неосознанная потребность повысить самооценку - быть полезной, нужной востребованный, а может быть загладить вину. В крайних случаях это даже работает на перспективу манипулирования дочерью в будущем. В любом случае жертва принесёт кроме очевидной пользы ещё и вторичную выгоду.

- Что плохого в том, что человеку нравится помогать другим?

- Из нашего советского детства мы вышли с ложными убеждениями, что надо всё отдавать ближнему, забывая о себе, служить родине, обществу и т. д. Иначе тебя будут считать эгоистом и вообще, недостойным человеком. К сожалению, отголоски советского воспитания всё ещё звучат и актуальны. Но задайте себе вопрос: «Чем я хуже других людей, почему я должен жертвовать собой ради какого-то другого? А он теперь тоже мне должен? Значит, я буду ждать, что он отдаст мне долг?» Это уже попахивает высокомерием….

На самом деле жертва может быть оправдана только в одном случае, если речь идёт о жизни или смерти значимого человека, но даже и тогда она должна быть разумна. Мы не боги, нам не ведомы смыслы и судьбы, не нам ими и управлять.

Попробуйте провести тест. Напишите список ваших самых близких людей и поставьте их в очередь по значимости для вас. Теперь поставьте в список себя. На каком месте вы у себя? Помогать людям нужно из внутреннего посыла, а не из страха прослыть эгоистом.

- Кого может привлечь жертва?

- Во-первых, ими охотно пользуются так называемые нарциссы. Это люди, которые живут манипуляциями и самоутверждаются, за счёт подчинения себе слабых и безвольных. Иногда можно встретить отношения, в которых внешне жертва живёт вполне благополучно, её ценят любят, обеспечивают, но только при условии её полного послушание и подчинения. Это завуалированные манипуляции. Как только она пытается выйти из своего заточения, ей сразу указывают на её место, вызывая чувство вины и погружая в ощущение полной ничтожности.

Ещё в детстве мы определяем приблизительный сценарий своей жизни. Это происходит неосознанно, поэтому часто в отношениях мы выбираем похожих партнёров, даже если этого не хотим, и наступаем на одни и те же грабли. Потому что стремимся создать условия для выбранной роли и прожить её.

Вообще, жертвы выгодны всем. В рабочем коллективе это будет трудовая лошадка, на которой все катаются. В семье - Золушка, которая за всё отвечает и во всём виновата. В любых отношениях такими людьми манипулируют, пользуются, но редко уважают их мнение.

Оба получают, что хотят

- Почему женщины не уходят от мужей, которые унижают их, бьют?

- Чаще всего это формируется в детстве. Если ребёнок растёт в обстановке психологического или физического насилия, он привыкает к бесполезности сопротивления, сдаётся, не веря в свои силы, и вырастает зависимым и беспомощным со сломленной волей. При этом ребёнок воспринимает такие отношения, как проявления любви и в будущем сам создаёт подобную семью. Если девочка привыкла страдать, таким образом получая любовь, она обязательно выберет в мужья абьюзера (агрессора), так как это её представление о любви. Если мальчик привык самоутверждаться за счёт унижения слабых, то его взрослые отношения будут строиться только с жертвами. Часто мужья объясняют свою агрессию и жестокость к жёнам заботой об их нравственности или реакцией на «плохое поведение». Это привычно для жертвы, она всё прощает из чувства вины. Уйти от абьюзера очень сложно, он не отпустит. Но даже когда выход есть, жертва им не сможет воспользоваться, у неё нет положительного опыта борьбы и самозащиты.

Таким образом, невротические роли людей иногда идеально совпадают и в таком браке при всём видимом несчастье оба получают то что хотят. Но эти оба - не гармоничные зрелые взрослые, а невротические дети, застрявшие в рамках ошибочных убеждений.

- Стоит ли сохранять брак ради детей?

- Мы привыкли считать, что только в полной семье ребёнок будет развиваться гармонично. Но полная семья не равно - полноценная. Ребёнок может развиваться гармонично только при условии гармоничных отношений в семье. Если же родители живут во лжи, ненависти, презрении, скандалах и обвинениях или просто в холодном равнодушии, нет никакой возможности вырастить здорового и гармоничного человека. Зачем ребёнку мама и папа? Для того чтобы он усвоил ролевые отношения, модели поведения супругов и сформировал свою картину семьи.

Теперь представьте, какие ценности впитает ребёнок в семье, где отец унижает и оскорбляет мать, а детей бьют за любой проступок, или игнорируют, ссылаясь на занятость. Ребёнок вырастает либо жестоким и агрессивным, либо безвольным. А если отец круглосуточно занят зарабатывает денег и при каждом удобном случае упрекает жену и детей, здесь у ребёнка будет чувство вины и заниженная самооценка.

Если же мама одна воспитывает детей, но она спокойная, добрая, то даже при скромном материальном обеспечении, дети вырастут вполне самостоятельными и психически здоровыми.

Женщины часто пытаются сохранить брак с ненавистным мужем ради денег, к которым привыкли, не умея самостоятельно заработать. Но надо отдавать себе отчёт в том, что здесь они жертвуют не только с собой, но и своим ребёнком, предлагая ему сценарий зависимого и беспомощного человека в будущем.

Дети все очень тонко чувствует, их невозможно обмануть, они легко считывают поведение родителей и бессознательно копируют его. Ничего удивительного, если из Мальчика в такой семье вырастет Альфонс, а девочка станет не женой, а любовницей женатых мужчин.

Система не отпустит

- Можно ли помочь жертве выйти из этого положения?

- В психологии есть такое понятие как треугольник Карпмана. Это невротические отношения, где есть Жертва, Агрессор и Спасатель. Жертва всегда бесправна, несчастна, жалка и беспомощна. Она вырастает из ребёнка, который привык добиваться внимания через жалость к себе. Посмотрите вокруг, многие жалуются на погоду, политику, экономику, начальство... Это «жертвы обстоятельств», которые никак не пытаются или не в силах изменить свою жизнь. Они вызывают жалость и сочувствие. Это и есть выгоды, которые привязывают жертву к тем ситуациям и людям, от которых она страдает. Но попробуйте предложить жертве помощь или дать совет, как выйти из трудной ситуации, и она тут же найдёт десятки причин отказаться, потому что придётся отвечать за свою жизнь и что-то менять, а это очень непривычно и не хочется. В этих отношениях есть ещё Спасатель и Агрессор, которым тоже выгодно оставаться в этой связке, поэтому просто так жертву никто не отпустит. Агрессор это тот, кто самоутверждается за счёт жертвы унижая, обвиняя и контролируя её. Без жертвы Агрессор будет чувствовать себя неполноценным. Им обычно становиться тот, кого в детстве не замечали, пока он не создавал проблем и не хулиганил.

Ещё один член команды - Спасатель, которому очень нравится помогать жертве, что делает его положительным героем, повышает самооценку. Позиция вполне безопасная и удобная, ведь он ни за что не отвечает, только поддерживает и раздаёт советы. Если жертва последует его совету, но оступится - это будут её проблемы. Спасатель только хотел как лучше…

На самом деле, в каждом из этих троих сидит внутренняя жертва, маленький недолюбленный ребёнок, который не знает, как по-другому стать счастливым.

Например, жена алкоголика - классическая жертва. Она терпит ненавистного мужа, мучается. Но как только речь заходит о том, чтобы развестись, тут же находится масса проблем, мешающих этому. На самом деле она не хочет развода, ведь ей придётся самой налаживать жизнь, признать, что она сама не всегда справляется, а объективной причины для несчастья уже не будет. Муж здесь - Агрессор, который терроризирует семью и держит всех в страхе.

Есть добрая соседка или мама, которая играет роль Спасателя, кому жертва всегда может пожаловаться на свою несчастную жизнь, получив поддержку. Что в этом страшного? То, что из этих отношений одному участнику очень сложно вырваться, система его не отпустит. Выходить нужно всем одновременно.

Все лучшее - детям

- Многие мамы живут по принципу что им самим ничего не нужно, всё отдают детям...

- Здесь очевидно детское убеждение, что сам по себе я ничего не значу, если не приношу пользу. Когда-то ребёнку внушили, что он не представляет ценности если не жертвует собой. Так вырастает человек, у которого не сформирована здоровая самоценность. Он уверен, что его невозможно любить просто так, он обязательно должен за это платить.

Так появляются мамы гиперопекающие детей, уверенные, что их самопожертвование гарантируют любовь и заботу в старости. Для них это нормально. Именно такие родители в старости требуют внимания и душат родных обидами, вызывая чувство вины. Они- то уверены, что заработали заботу и им должны.

Ещё одна причина самопожертвования - это самооценка: «Я хороший, когда я радую других». Она формируется, когда ребёнку говорят: «Учись хорошо, чтобы порадовать маму» или « ну съешь ещё кусочек - порадуй бабушку». Ребёнок вынужден делать то, что не хочет, чтобы порадовать значимых взрослых, только в этом случае он может рассчитывать на любовь и принятие. Вырастая, такой человек привыкает отказываться от своих желаний, радуя других. Но глубинная причина всё-таки - собственное желание быть хорошим.

Ещё причиной полного самопожертвования мамы может быть её базовое недоверие к миру, повышенная тревожность и страхи. Удовлетворяя свою невротическую природу, такая мама будет душить ребёнка любовью, вырастит инфантильного зависимого взрослого, которому не позволит создать свою семью. Чаще всего такие взрослые до старости живут с мамами.

Красота требует жертв

- Ещё девушки часто жертвуют чем-то ради красоты: носят неудобные, но красивые туфли, делают пластические операции. Есть же выражение: красота требует жертв.

- Я бы перефразировала: наше Эго требует жертв. Если мы любим себя с условием соответствия чьим-то ожиданиям, то будем мучить своё тело, жертвуя им ради повышения самооценки. Даже когда женщина заявляет, что старается быть красивой для мужа, на самом деле она делает это для себя, чтобы быть уверенной в себе, если её ценность связана только с внешностью.

Мужчины же на первое место ставит далеко не внешность женщины, а её личностные качества. Но здесь речь идёт, конечно, о зрелых взрослых отношениях, а не невротических. Задайте себе вопрос: «зачем вы, например, накачиваете свое тело силиконом, изнуряете себя диетой или носите неудобную модную обувь»? Первый ответ очевиден: чтобы понравиться мужчине. Теперь спросите себя: а это зачем? Например, потому что я его люблю, а он любит женщин с большими губами и большой грудью.

Тогда следующий вопрос: «Я, действительно, хочу, чтобы меня любили только за грудь и губы? Это все что я могу предложить»? Вот если вы честно ответите себе на этот вопрос, то вряд ли попадёте в ловушку созависимых отношений, которые непременно закончатся не в вашу пользу.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!