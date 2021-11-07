Антиковидная выставка: Владимир Арепьев погрузил калужан в параллельный мир

Его авторская антиковидная выставка открылась в Доме музыки и продлится до 14 ноября.

Вернисаж получился очень позитивным. Состоялся он накануне введения ограничений, но виновника торжества – художника Владимира АРЕПЬЕВА - это не расстроило. Он даже придумал для зрителей антиковидный аукцион, на котором разыграли эксклюзивные кружки с картинами мастера.

- Кружки всего три, - говорит Владимир АРЕПЬЕВ. – Но просто подарить их неинтересно, а вот если кто-то выиграет на аукционе, это будет вещь с историей. Он потом расскажет про это знакомым, а мне приятно будет.

Мир пересекается лентами

Владимира Арепьева многие знают по работам в стиле реализма - пейзажам, натюрмортам - и знаменитым фузинкам (картинам на вертикальных досках и пилах). В этот раз художник достал свои старые авангардные картины, написанные в изобретённом им ленточном стиле.

«Параллельный мир» - первая картина, которую. Художник написал в ленточном стиле.

- Первую картину «Параллельный мир» в ленточном стиле я написал в 1989 году, так что этим работам примерно 30 лет, - рассказывает художник. – В то время мы готовились ко Всесоюзной выставке, посвященной космосу. Читали разные статьи на эту тему, и где-то мелькнула информация, что мир состоит из пересекающихся лент. Вот, летит НЛО и вдруг исчезает. А куда оно исчезает? Просто проходит сквозь ленты и уходит в другое пространство. Ну, такая версия… Мне это понравилось. И я подумал: «А что, если попробовать изображать так мир, приводить к плоскости».

Нарисовал плоские облака, овраг лентами изобразил, а желтые полосы – это светится второе пространство. Или «Формула разума»: какие-то ленты в наших мозгах пересекаются, и получается мышление. Эта игра оказалась очень интересной. В искусстве важно обобщение. А здесь обобщений огромное количество, можно искать разные варианты.

И когда первая картина родилась, я попробовал в этой технике решать другие темы, использовать другие жанры. Нарисовал портрет - получилось. Стал искать другие стилистические ходы. Пейзажи делать. Взять «Осень»: разноцветные поля лентами пересекаются и получается необычный пейзаж. Цвета, ритмы беру из природы. И неожиданный ракурс для зрителя появляется.

«Рисую, подшучивая»

- Выставка называется «Искусство быть художником», здесь я хотел обобщить некий опыт. Примерно лет 10 лет занимался авангардным стилем. Тогда это было типично для меня. И сейчас хотел посмотреть, как эти работы будут приняты, состарились они или нет.

«Перестройка» получилась даже не такой страшной, как расчитывал художник.

Темы здесь разные. Когда началась перестройка, я предчувствовал, что будет всё изуродовано. И нарисовал в ленточном стиле страшное существо с косой в руках. Хотел ужасное сделать, и то оно красивым получилось. Некоторые работы писал с натуры.

В голове у нас ограниченное количество извилин, а в натуре мир очень многообразен. Рисую, подшучивая. Вот - «Рождение планеты»: планета – женщина вылетает из темноты на свет. Или «Поцелуй украдкой» - ну, конечно, с генералом-то поцеловаться… Может, эта женщина вдова, а может, он вдовец. Жизнь есть жизнь. И она до него так дотягивается... Веселая картина.

Вот так видит «Рождение планеты» Владимир Арепьев.

Немцам очень нравится работа «За что женщины изгоняют генерала». Все это дело в бане происходит. Я изобразил, как женщины в него снежками кидают. А он одевает генеральские штаны. Написано это на фоне объединения Германии. В ГДР тогда было 300 генералов, их всех уволили в отставку. Такая для многих трагедия была. Один человек подошёл ко мне, говорит: «Чего вы так не любите генералов? У меня родственник - генерал даже запил на нервной почве». А я говорю: «А у меня не пьют, их так выгоняют».

«За что изгоняют генерала»

На Алтае написал маленькие этюды. Там у меня брат живет, я там был. Многие с натуры писал. А есть работы, связанные с личными ощущениями. Вот - в Алтайской серии женщины овечек перевозят на другой берег. Это связано с моими детскими воспоминаниями.

Я родился в Тульской области. Мы жили в поселке, за ним - огромные овраги. А тогда Хрущёв запретил пасти скотину далее 500 метров от посёлка. И жители стали отказываться от скотины. И у меня такая ассоциация, что на другом берегу трава есть, вот туда и везут овечек.

«Банкет на воде».

Больше позитива

- Сейчас много задумок есть, но сил нет. И фузинки хочется писать, и реализм... Но на природу пока не хожу - коронавирус, в транспорте ездить страшно. Коронавирус сильно ударил по моей семье. У двух моих двоюродных сестёр мужья умерли.

Поэтому в мастерской сижу, натюрморты пишу. Но коронавирусную тему не беру. У меня больше все на позитив направлено.

«День зарплаты»

Когда в Чернобыле произошёл взрыв, я сильно переживал. И придумал большую работу – триптих. Полгода эскизы делал. Когда они были готовы, пошёл в управление культуры, предложить эту тему. И там хотели заключить со мной договор.

Но я от переживаний уже очень плохо себя чувствовал и подумал: «Я от эскизов почти заболел, а ещё буду полутораметровые картины писать, вообще окочурюсь». И отказался от этой идеи. С той поры такие темы не пишу даже на заказ. Всё это - не от искусства. Нет, вернее, там может быть искусство, но мне не удается.

«Первая метель»

«Осенние ритмы». Эта картина написана по впечатлениям от поездок в родную Тульскую область. «У меня там матушка жила, - рассказывает Владимир Арепьев. - Мы каждые выходные ездили к ней, помогали. Я – за рулем, смотреть по сторонам некогда. Природа мелькает, всё жёлтое, красивое.

У меня «Запорожец» был, он прыгает по дороге… И я хотел это передать. Для художника очень важны его ощущения.

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