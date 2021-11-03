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Калуга бездорожная: власти годами забивают на просьбы резванских стариков

Станислав Стрелков , фото автора
Опубликовано: 03.11.2021 09:20 8 557
Калуга бездорожная: власти годами забивают на просьбы резванских стариков

В пятницу 29 октября, в нашу редакцию пришло письмо от калужанки Валентины КРИВОШЕЕВОЙ. Она пожаловалась на плохую дорогу, которую в поселке Резвань на улице Железнодорожной ни разу не ремонтировали с 70-ых годов прошлого века.

Пенсионерка живет здесь достаточно давно. И этот вопрос волнует не только женщину, но и ее соседей.

Мы лично встретились с Валентиной Кривошеевой и прогулялись с ней по району.

Ухабы и тропы

Прибыв на место, мы прошлись по Железнодорожной улице. Сразу стало ясно, что дорога больше похожа на направление.

- Обращалась в представительство городской Управы, что у нас находится в поселке, к депутату городской Думы, - говорит Валентина Кривошеева. - Продвижения в этом вопросе никакого. В 2016 году после выборов обращалась в «Единую Россию», описала свою проблему, но ответа не последовало. Копию не сделала, надеялась на их ответственность. В 2021 году в январе письменно обратилась к городскому голове Дмитрию ДЕНИСОВУ. Получила ответ, что после таяния снега в апреле придет комиссия и посмотрит на улицу. Но так никто и не приехал. Мы все равно терпеливо ждем, что что-нибудь начнет делаться на нашей улице. Хотелось бы, чтобы чем-нибудь засыпали ямы, но, видимо, это так и останется моей мечтой. А вообще я хочу сказать, что наш поселок заброшенный и никому не нужен. Не знаю, кто этим должен заниматься, никому мы здесь не нужны. Организовать людей на субботники некому. Хотя есть управляющая компания и депутаты по работе с населением.

​При осмотре на месте, создается впечатление, что никакой дороги здесь вообще не существовало. На пути транспорта - ямы с лужами шириной до нескольких метров. Кроме того, в некоторых местах отсутствует бордюрный камень, асфальтовое покрытие кое-где превратилось в пыль.

- Дорога была плохой еще много лет назад и с годами только портится, - говорит второй местный житель Николай НИКИТЕНКО (на заглавном фото, - прим. авт). - Самое настоящее препятствие - это ямы, образовавшиеся посреди дороги. Чтобы пробраться через этот участок, автомобилисты сбрасывают скорость, и машины буквально крадутся по неровностям: в противном случае можно запросто повредить дно или подвеску.

- Я живу тут уже пятнадцать лет, - рассказывает пенсионер Юрий ОРЛОВ. - Дорога во дворе, сразу не понравилась, и с каждым годом она становится все хуже и хуже. Постоянно разрушается, а дела никому до этого нет. Машины людям негде поставить. А как дождь пройдет - тут лужи, грязь, и мы даже не знаем, где ходить.

Мусор валяется, где попало, никто не убирает, контейнеров нет.

- Выходим из дома и не знаем, как идти - то ли налево, то ли направо, - включается в разговор Вера СОРОКИНА. - Здесь вообще ни летом, ни весной, ни осенью не пробраться по двору, приходится аж вкруговую обходить.

Попытки достучаться

На фотографиях хорошо видно, что ямы возникают не только из-за отсутствия гравия, но и из-за того, что чиновники не уделяют должного внимания дороге. 

Да, асфальт – вещь хорошая, но только тогда, когда дело сделано грамотно, а не на отмашку.

Понятно, что построить комфортную дорогу необходимо всем и всегда. В поселке Резвань тоже живут люди. И можно постараться, приложить определенные усилия, и сделать по-человечески. Может после стольких лет, уже пришло время?

О том, чтобы красиво и аккуратно стало, люди мечтают уже не первый год. Кроме Валентины Кривошеевой, другие тоже обращались с жалобами на дворовое бездорожье в различные инстанции. Ответа пока не последовало, однако жители поселка Резвань не теряют надежды и надеются, что их услышат чиновники.

Мы составили запрос в горуправу с просьбой прояснить судьбу жалоб Валентины Кривошеевой и поинтересовались тем, когда все-таки планируется отремонтировать дорогу на улице Железнодорожной в Резвани и планируется ли?

Уважаемые читатели, а какие проблемы годами не могут решить в вашем дворе? Пишите в комментариях или автору на электронный адрес perekrestok@kp.kaluga.ru

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Станислав Стрелков , фото автора
Опубликовано: 03.11.2021 09:20 8 557
Тэги: общество
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