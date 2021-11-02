В Калуге впервые за пять лет сыграют профессиональные волейбольные клубы

Впервые за пять лет в Калуге состоятся матчи среди профессиональных волейбольных клубов. С 4 по 7 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный» на Грабцевском шоссе команда «Обнинск» проведет четыре поединка в рамках Высшей лиги «Б» чемпионата России.

Спортсмены из Калужской области сыграют с командами из Тюменской области и Ижевска.

Перед играми в областной столице КП40 пообщался с главным тренером волейбольного клуба «Обнинск» Сергеем КИНДИНОВЫМ.

Цели и задачи

- Сергей, волейбольный клуб «Обнинск» - новичок в Высшей лиге «Б». По сути дела, мужская команда впервые будет представлять Калужскую область среди профессионалов. Как изменился состав команды перед стартом сезона?

- Команда преобразилась процентов на 80. Мы оставили только четырех наших воспитанников, которые учились в интернате в Обнинске. Взяли еще одного молодого либеро с прицелом на будущее. А остальные волейболисты пришли более опытные. Они, по нашему мнению, должны помочь нам выполнить задачу на сезон.

- Какие цели ставите на этот чемпионат?

- У нас, как у тренеров, есть четкое понимание, куда мы в итоге должны стремиться. Конечно, к медалям Высшей лиги «Б». Руководство клуба нас в этом полностью поддерживает.

Понятно, что сложно выиграть любой турнир, когда ты новичок в нем. Тем более, у нас совершенно новая команда. Но мы будем работать над этим. Потенциал у «Обнинска» большой.

Усиление состава

- Если перейти к персоналиям, кто же в итоге пришел в команду из Калужской области в межсезонье?

- Хорошо знаком любителям калужского волейбола Никита Савостьянов. В этом сезоне он будет капитаном клуба «Обнинск». Никита начинал еще в калужской «Оке», после этого сменил несколько команд. Он действует на позиции связующего.

Олег Величко – один из самых опытных игроков нашего клуба. Хотя ему всего 28 лет. Доигровщик в последнем сезоне играл за «Сахалин» в Высшей лиге «Б». Дальневосточники заняли третье место в предыдущем чемпионате, так что у Олега есть опыт успешного выступления в этих соревнованиях.

Еще один доигровщик - Даниил Романенко. Он является воспитанником новоуренгойского «Факела». Даниила мы взяли на финал Первой лиги в Тамбов, он понравился тренерскому штабу и остался в «Обнинске».

Также на позиции доигровщика выступает Владислав Макаров. Этот игрок - воспитанник московской школы «Фортуна». Я специально приезжал в столицу на местный финал среди студенческих команд. Там и заметили этого волейболиста.

Никита Савостьянов.

- Но на одних доигровщиках «Обнинск» далеко не уедет. Каких центральных блокирующих взяли в команду на новый сезон?

- Александра Паршина мы также нашли в студенческом волейболе. В профессиональных командах по различным причинам у него раньше не получалось заиграть. После тренировочных сборов с «Обнинском» он подписал с нами контракт.

Алексей Лободин также присоединился к нашей команде. Он является воспитанником московского «Динамо». Но последние полтора года он не играл, пробовал себя даже в пляжном волейболе. Но сейчас, надеемся, перезапустит свою карьеру в «Обнинске». Во всяком случае, в тренировочном процессе у нас к нему претензий нет.

Герман Снегирев.

В лице Германа Снегирёва мы хотим видеть одну из центральных фигур нашей команды. Этот игрок является воспитанником белгородского волейбола. Успел после этого поиграть за команды Казани и Челябинска в Высшей лиге «А». Герман также восстанавливается после травмы. Но в «Обнинске» на этого центрального блокирующего возлагаются очень большие надежды.

- Одна из самых важных позиций в современном волейболе – диагональный. Кто будет набирать львиную часть очков в «Обнинске»?

- Благодаря Андрею Петрову к нам присоединился Николай Федотов, который успел выиграть Спартакиаду школьников России. В его лице мы хотим видеть основного забойщика нашей команды.

«Обнинск» готов показать класс в Калуге.

Молодежь и новый тренер

- Конечно, вы дадите шанс и обнинской и калужской молодежи в этом сезоне?

- Артём Окунев, Кирилл Ельников, Егор Матвеев, Илья Буданов – это наше будущее. Как раз в матчах Высшей лиги «Б» они смогут набраться необходимого опыта. В ближайшие сезоны мы рассчитываем, что эти ребята очень серьезно вырастут.

На стажировке в клубе еще находится либеро Иван Цуриков. Он также является воспитанником белгородского волейбола. Но в профессиональных клубах задействован не был. Так что будем следить и за его прогрессом.

- В «Обнинске» ведь усилились не только волейболистами. Наверное, главный переход, если так можно сказать, произошел именно в тренерском штабе.

- Да, нам удалось договориться, чтобы к нашему клубу присоединился опытный специалист Андрей Петров. Основная его работа будет в качестве спортивного директора, но и в тренировочном процессе, и на играх Андрей Александрович нам оказывает неоценимую помощь.

Это профессионал с большой буквы. Достаточно просто перечислить его воспитанников, бывших и действующих игроков сборной России – Карпухов, Абаев, Клец, Павел Тетюхин…

Без Василия Ярзуткина сложно представить себе калужский волейбол.

Утрата

- Совсем недавно ушел из жизни председатель федерации волейбола Калужской области, идейный вдохновитель и создатель клуба «Обнинск» Василий Васильевич Ярзуткин.

— Это невосполнимая потеря для нас. Без этого уникального человека ничего не было бы. Мы не смогли бы создать эту мужскую команду. Про успехи в пляжном волейболе даже и говорить не приходится. Нам сейчас надо играть и для него. Нужно показывать результат, чтобы в дальнейшем были основания для существования и процветания клуба «Обнинск» и регионального волейбола в целом.

В Воронеже «Обнинск» добился первой победы.

Подготовка и начало чемпионата

- Как мужская команда провела предсезонную подготовку? Где проходили тренировочные сборы?

- Усилиями Василия Васильевича в Обнинске создана великолепная материально-техническая база. Так что нам просто не надо тратить средства регионального бюджета и наших партнеров для выезда в другие города или даже страны. Все тренировочные сборы мы провели в Обнинске. Здесь есть несколько залов для классического волейбола, комплекс для пляжного волейбола, современный тренажерный зал.

- Вы начали сезон в Воронеже. Привезли из этого города 3 очка из 6 возможных. Как расцениваете этот результат?

- Нам противостоял очень крепкий и сильный противник. «Кристалл-Черкизово» из Воронежа на предсезонном Кубке Высшей лиги «Б» занял первое место. Это один из сильнейших клубов в нашем турнире. Посмотрим, как они покажут себя в сезоне.

Нам в Воронеже было непросто. Хорошо, что выиграли первый матч со счетом 3:2. А вот вторую игру мы, можно сказать, отдали сами. Нужно было побеждать. Но, может быть, хорошо, что допустили ошибки в самом начале сезона. В дальнейшем постараемся этого не делать.

- С 4 по 7 ноября в Калугу возвращается большой волейбол. В спортивном комплексе «Юбилейный» пройдут матчи Высшей лиги «Б». «Обнинск» сыграет по два поединка с командами из Ижевска и Тюменской области. Как хорошо вы знаете эти коллективы?

- Мы будем отталкиваться прежде всего от своей игры. Уже сделали работу над ошибками после матчей в Воронеже.

- Волейбольный клуб «Обнинск» представляет в Высшей лиге «Б» чемпионата России всю Калужскую область. Один тур вы проведете в областной столице. Две игровых недели потом за матчами команды можно будет наблюдать в Обнинске.

— Это очень хорошо. Ведь клуб «Обнинск» сейчас является флагманом всего нашего волейбола. Мы ведь и проводим мастер-классы по всей области. Поэтому логично, чтобы команда выступала как минимум в Калуге и Обнинске. Чтобы нас видели и знали. А мы будем прилагать все усилия и радовать болельщиков.

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