В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 22 августа, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 951, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 437 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 71 и 72 лет, 66-летний пациент из Обнинска, 84-летний - из Юхновского района и 72-летний - из Куйбышевского района. В списке жертв эпидемии теперь 554 калужанина.
На лечении остаются 2960 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 727 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 225 (+2),
- Боровский район – 166 (+1),
- Малоярославецкий район – 138 (+1),
- Кировский район – 115 (+2),
- Козельский район – 112 (+2),
- Дзержинский район – 109 (+1),
- Жуковский район – 99 (+2),
- Людиновский район – 98 (+1),
- Сухиничский район – 97 (+1),
- Медынский район – 88 (+2),
- Думиничский район – 80 (+1),
- Тарусский район – 75 (0),
- Юхновский район – 75 (+1),
- Бабынинский район – 73 (0),
- Ферзиковский район - 72 (+1),
- Хвастовичский район – 70 (+1),
- Перемышльский район – 68 (+1),
- Спас-Деменский район – 65 (+1),
- Жиздринский район – 63 (+1),
- Мещовский район – 62 (+1),
- Мосальский район - 60 (+1),
- Куйбышевский район – 58 (+1),
- Барятинский район – 57 (+1),
- Ульяновский район – 55 (+1),
- Износковский район – 53 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 августа 2021 года.
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