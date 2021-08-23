В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 22 августа, подтвердили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 951, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 437 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 71 и 72 лет, 66-летний пациент из Обнинска, 84-летний - из Юхновского района и 72-летний - из Куйбышевского района. В списке жертв эпидемии теперь 554 калужанина.

На лечении остаются 2960 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 727 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 225 (+2),

Боровский район – 166 (+1),

Малоярославецкий район – 138 (+1),

Кировский район – 115 (+2),

Козельский район – 112 (+2),

Дзержинский район – 109 (+1),

Жуковский район – 99 (+2),

Людиновский район – 98 (+1),

Сухиничский район – 97 (+1),

Медынский район – 88 (+2),

Думиничский район – 80 (+1),

Тарусский район – 75 (0),

Юхновский район – 75 (+1),

Бабынинский район – 73 (0),

Ферзиковский район - 72 (+1),

Хвастовичский район – 70 (+1),

Перемышльский район – 68 (+1),

Спас-Деменский район – 65 (+1),

Жиздринский район – 63 (+1),

Мещовский район – 62 (+1),

Мосальский район - 60 (+1),

Куйбышевский район – 58 (+1),

Барятинский район – 57 (+1),

Ульяновский район – 55 (+1),

Износковский район – 53 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 августа 2021 года.

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