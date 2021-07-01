Где 1 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В четверг, 1 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30 на улицах Ленина, Кирова и в районе Анненки.

С 9:00 до 20:00 на улицах Дзержинского, Луначарского, Достоевского, Рылеева, Театральной и других.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Дзержинском, Перемышльском и Жуковском районах. Более точные адреса – в таблице ниже.