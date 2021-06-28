Владислав Шапша вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров

В понедельник, 28 июня, «Медиалогия» опубликовала рейтинг наиболее цитируемых губернаторов-блогеров в мае 2021 года.

В нем учитываются те главы регионов, которые ведут собственные блоги и чьи записи в них цитируются в СМИ чаще других. Из этих данных формируется индекс цитирования, согласно показаниям которого и формируется ТОП-20.

В мае в него попал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Он занял 13 место с 70,4 баллами.

По данным медиалогии наиболее цитируемым сообщением Шапши стало заявление о готовности принять в Калужской области завод Tesla. О возможности открыть производство в России в мае заявлял Илон Маск.

Первое же место в майском топе занял Рамзан Кадыров, который потеснил с пьедестала Сергея Собянина. Третью позицию сохранил за собой глава Московской области Андрей Воробьев.

ТОП-20 губернаторов-блогеров за май 2021 года

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 +1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 851,4 2 -1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 580,7 3 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 309,9 4 +1 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 174,3 5 +1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 138,6 6 -2 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 113,7 7 0 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 106,3 8 new МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 105,5 9 new МООР Александр Викторович Тюменская обл. 88,0 10 +4 ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 79,0 11 -2 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 76,5 12 -2 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 74,9 13 new ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 70,4 14 new УЙБА Владимир Викторович Республика Коми 69,5 15 new ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 67,5 16 new АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 67,1 17 new КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 61,8 18 -2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 59,2 19 new МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 49,6 20 -8 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 45,5