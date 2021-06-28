Владислав Шапша вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров
В понедельник, 28 июня, «Медиалогия» опубликовала рейтинг наиболее цитируемых губернаторов-блогеров в мае 2021 года.
В нем учитываются те главы регионов, которые ведут собственные блоги и чьи записи в них цитируются в СМИ чаще других. Из этих данных формируется индекс цитирования, согласно показаниям которого и формируется ТОП-20.
В мае в него попал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Он занял 13 место с 70,4 баллами.
По данным медиалогии наиболее цитируемым сообщением Шапши стало заявление о готовности принять в Калужской области завод Tesla. О возможности открыть производство в России в мае заявлял Илон Маск.
Первое же место в майском топе занял Рамзан Кадыров, который потеснил с пьедестала Сергея Собянина. Третью позицию сохранил за собой глава Московской области Андрей Воробьев.
ТОП-20 губернаторов-блогеров за май 2021 года
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
851,4
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
580,7
|
3
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
309,9
|
4
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
174,3
|
5
|
+1
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
138,6
|
6
|
-2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
113,7
|
7
|
0
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
106,3
|
8
|
new
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
105,5
|
9
|
new
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
88,0
|
10
|
+4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
79,0
|
11
|
-2
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
76,5
|
12
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
74,9
|
13
|
new
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
70,4
|
14
|
new
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Республика Коми
|
69,5
|
15
|
new
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
67,5
|
16
|
new
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
67,1
|
17
|
new
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
61,8
|
18
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
59,2
|
19
|
new
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
49,6
|
20
|
-8
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
45,5
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