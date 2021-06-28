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Владислав Шапша вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров

Опубликовано: 28.06.2021 17:25 1 177
Владислав Шапша вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров

В понедельник, 28 июня, «Медиалогия» опубликовала рейтинг наиболее цитируемых губернаторов-блогеров в мае 2021 года.

В нем учитываются те главы регионов, которые ведут собственные блоги и чьи записи в них цитируются в СМИ чаще других. Из этих данных формируется индекс цитирования, согласно показаниям которого и формируется ТОП-20.

В мае в него попал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Он занял 13 место с 70,4 баллами.

По данным медиалогии наиболее цитируемым сообщением Шапши стало заявление о готовности принять в Калужской области завод Tesla. О возможности открыть производство в России в мае заявлял Илон Маск.

Первое же место в майском топе занял Рамзан Кадыров, который потеснил с пьедестала Сергея Собянина. Третью позицию сохранил за собой глава Московской области Андрей Воробьев.

ТОП-20 губернаторов-блогеров за май 2021 года

 

 

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

851,4

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

580,7

3

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

309,9

4

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

174,3

5

+1

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

138,6

6

-2

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

113,7

7

0

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

106,3

8

new

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

105,5

9

new

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

88,0

10

+4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

79,0

11

-2

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

76,5

12

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

74,9

13

new

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

70,4

14

new

УЙБА Владимир Викторович

Республика Коми

69,5

15

new

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

67,5

16

new

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

67,1

17

new

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

61,8

18

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

59,2

19

new

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

49,6

20

-8

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

45,5
 

 

 

Опубликовано: 28.06.2021 17:25 1 177
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