Подготовка к юбилею: в Калуге выбирали торт, а в Обнинске презентуют книгу-гид для детей и взрослых

2021 год станет юбилейным для Калужского региона. В области отметят сразу несколько крупных и значимых праздника: 60-летие полета первого человека в космос, 650-летие региональной столицы и 65-летие Обнинска.

К подобным датам можно готовиться по-разному. В Калуге, скажем, недавно выбрали торт к юбилею. А в первом наукограде решили подарить жителям книгу-гид по Обнинску. Как утверждают авторы, она будет интересна как для детей, так и для взрослых.

Книгу «Обнинск. Приключения Лены, Дуни и ученого Кота» написала главный редактор журнала «Обнинск LIFE» Елена Зуева.

По словам авторов, текст познавательного издания был готов давно. А вот найти креативного художника-иллюстратора, что является одной из составляющей успеха, оказалось не так легко.

И вот 1 июня, в международный День защиты детей, в Рязани была представлена яркая обложка книги-гида по Обнинску. Произошло это на выставке талантливого иллюстратора Екатерины Гончаровой. Совместная работа лишний раз доказывает, что для творчества не существует ни преград, ни границ, впрочем, как и для культуры в целом.

Елена Зуева, Евгений Серкин и Екатерина Гончарова приготовили подарок для детей к юбилею Обнинска.

Символично, что событие произошло именно в Рязани. Как известно, этот регион с Калужской областью связывает не только Николай Любимов. В Рязани родился Константин Циолковский.

По словам экс-заместителя губернатора Калужской области и действующего главы соседнего региона Николая Любимова, в следующем году планируется совместно разработать туристические маршруты. Губернатор нашего региона Владислав Шапша такую идею также поддерживает.

Уже есть договоренности между профильными министерствами провести эту работу в рамках сотрудничества между дружественными субъектами. Тем более, что внутренний туризм становится все более актуальным в России.

О дружбе повествует и сборник веселых и добрых стихотворений «Обнинск. Приключения Лены, Дуни и ученого Кота». Как рассказывают авторы издания, книга рассчитана на детей разных возрастов. При этом не останутся безразличными к сборнику и взрослые. Наше время диктует свои правила. Поэтому в дополнение многотомным энциклопедиям приходят яркие издания с понятным каждому текстом.

Рязанские дети спрашивают, как выглядит ученый Кот из Обнинска.

Читатели познакомятся с неунывающими, любознательными сестренками Дуней и Леной, которые встретились с символом наукограда – Ученым Котом. Все вместе они проведут незабываемую экскурсию по значимым местам Обнинска. Девочки и кот побывают в Белкинском парке, Музее истории города, Доме культуры ФЭИ, посмотрят скульптуры и познакомятся с их историей. А помогут в этом – красочные иллюстрации рязанской художницы.

- Дети – это величайший подарок, - рассказывает Елeна Зуевa. - Они по-особенному смотрят на мир и привносят в нашу жизнь радость и счастье. Они умеют удивляться и удивлять. Дети – это еще и наше будущее, поэтому так важно, чтобы они любили город, в котором родились, и знали его историю.

Авторы книги планируют на этом не останавливаться. По словам генерального директора издательства «Мак-Медиа» Евгения Серкина, в их творческих планах – создать серию познавательных и красочных изданий для разных возрастов. Презентация первой книги стихов про Обнинск состоится накануне Дня города, в июле.

Книга Елены Зуевой с иллюстрациями Екатерины Гончаровой станет великолепным подарком для юных жителей первого наукограда, которому исполняется в этом году 65 лет. Издание также может стать прекрасным гидом и для гостей Обнинска, чтобы все, кто приезжает в город, тоже смогли познакомиться с его историей.